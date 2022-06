Συναγερμός για τις τιμές των καυσίμων

Καθημερινές είναι, πλέον, οι συσκέψεις στο οικονομικό επιτελείο για το “καυτό” θέμα των καυσίμων. Ως τώρα ο μεγάλος “πονοκέφαλος” ήταν η τιμή του ρεύματος, ωστόσο έχει γίνει σαφές ότι αν δεν βρεθεί λύση και για το εκρηκτικό κόστος της βενζίνης και πολύ περισσότερο του πετρελαίου κίνησης, ο φαύλος κύκλος των ανατιμήσεων και της συμπίεσης των εισοδήματων, δεν θα κλείσει.

Το χθεσινό σοκ προήλθε κατά βάση από το νέο ράλι της τιμής του πετρελαίου, που “έπιασε” τα 124 δολάρια, προσεγγίζοντας επικίνδυνα τα επίπεδα- ρεκόρ των 135 δολαρίων του περασμένου Μαρτίου. Το… σήμα για το νέο “καλπασμό” του μαύρου χρυσού, έδωσαν τα στοιχεία από τις ΗΠΑ, που έδειξαν μείωση των στρατηγικών αποθεμάτων. Οι αναλυτές της Trading Economics “βλέπουν” την τιμή του πετρελαίου να “σκαρφαλώνει” ως τα 138 δολάρια σε ορίζοντα 12μήνου, ωστόσο δεν αποκλείεται ακόμα κι αυτή η εκτίμηση να αποδειχθεί… αισιόδοξη, αν οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου παραμείνουν αρνητικές.

Η εκτίμηση της Moody’s για υψηλές τιμές ενέργειας στην Ευρώπη, στα επόμενα 3-5 έτη δεν θεωρείται ακραία, καθώς όπως τονίζουν άνθρωποι της αγοράς, ακόμα δεν υπάρχει πειστική απάντηση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, για το πώς θα αναπληρωθεί η ποσότητα του ρωσικού πετρελαίου που εμπίπτει στο ευρωπαϊκό εμπάργκο.

Στην Αθήνα, κάθε ενδοιασμός για το αν πρέπει να συνεχιστεί η επιδότηση σε βενζίνη- πετρέλαιο, έχει ξεπεραστεί προ πολλού και είναι ενδεικτικό ότι το αντικείμενο των κυβερνητικών συσκέψεων δεν είναι, πλέον, αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για επιδοτήσεις, αλλά πόσος είναι αυτός ο χώρος, έτσι ώστε ει δυνατόν να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση ειδικά στα νησιά έχει ξεφύγει παρά τους ελέγχους για την εφαρμογή του πλαφόν. Η τιμή της απλής αμόλυβδης έσπασε ακόμα και το φράγμα των 2,80 ευρώ και πλέον όλοι στοιχηματίζουν πόσο γρήγορα η βενζίνη θα πιάσει το απίστευτο ύψος των 3 ευρώ.

Αυτό που προβληματίζει ακόμα περισσότερο είναι ότι παρά τη διπλή επιδότηση- οριζόντια 15 λεπτά στην αντλία και 22 λεπτά για τους δικαιούχους Fuel Pass- η τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει στα 1,95 ευρώ κατά μέσο όρο Πανελλαδικά, ενώ στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Ευρυτανία και τη Φωκίδα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Υψηλότερη τιμή πετρελαίου κίνησης συνεπάγεται, όμως και υψηλότερο κόστος μεταφορικών άρα και ανατροφοδότηση του κύκλου των ανατιμήσεων στα αγαθά που φτάνουν στα ράφια των super markets- και όχι μόνο. Με αυτό το δεδομένο, στο τραπέζι είναι το σενάριο αύξησης της επιδότησης στην πηγή, πιθανώς στα 20 λεπτά από 15 λεπτά σήμερα.

Τo μόνο σίγουρο είναι στο τραπέζι δεν υπάρχει σενάριο μείωσης έμμεσων φόρων. Και ο ΟΟΣΑ αλλά και το ΔΝΤ σε ειδική του έκθεση (Fiscal Policy For Mitigating The Social Impact of High Energy and Food Prices) συστήνουν απευθείας εισοδηματικές ενισχύσεις, που μπορούν να αυτοχρηματοδοτούνται- έστω εν μέρει- από τα αυξημένα φορολογικά έσοδα των πωλήσεων καυσίμων- τροφίμων.