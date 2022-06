Ψήφισμα της Αμερικανικής Γερουσίας υπέρ της Ελλάδας: «Οι ΗΠΑ σταθερός φίλος και σύμμαχός σας»

Σε μια κρίσιμη στιγμή για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω των καθημερινών τουρκικών προκλήσεων έναντι της Ελλάδας, η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας στις ΗΠΑ ενέκρινε σήμερα ένα θερμό διακομματικό ψήφισμα για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Το συγκεκριμένο ψήφισμα που είχε κατατεθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον είχε ως στόχο να καλωσορίσει την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, αλλά και να υπογραμμίσει τον εορτασμό της διαρκούς εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

Την έγκριση του ψηφίσματος χαιρέτισε τόσο ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ, όσο και ο επικεφαλής της μειοψηφίας, Τζιμ Ρις.

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Μενέντεζ υπενθύμισε ότι οι Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές είχαν την ευκαιρία να πουν στον πρωθυπουργό ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει έναν σταθερό φίλο και σύμμαχο στο πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτείων. Όπως μάλιστα υπενθύμισε, στόχος αυτού του ψηφίσματος είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται αυτός ο δεσμός για τις επόμενες γενιές.

TODAY: #SFRC approves our bipartisan resolution celebrating & affirming our commitment to the enduring US-Greece bond. Our countries’ partnership is rooted in shared devotion to advancing democracy, shoring up energy & security partnerships, & safeguarding human rights worldwide. pic.twitter.com/31BiCHqMVK

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) June 9, 2022