Αντώνης Αυγερόπουλος: Η made in Greece καινοτομία που φιλοδοξεί να αλλάξει τη Nespresso (pics)

Μπορεί μία «πατέντα» ελληνική να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας και την κουλτούρα μίας πολυεθνικής; Δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο, θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος.

Κάπως έτσι λοιπόν η ομάδα της Nespresso Hellas υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Αντώνη Αυγερόπουλο πρότεινε και πλέον εφαρμόζει μία παγκόσμια πρωτοτυπία για τα δεδομένα της πολυεθνικής, που σε περίπτωση επιτυχίας της, μπορεί η εφαρμογή της να επεκταθεί σε πολλές περισσότερες χώρες, αν όχι και παγκόσμια!

Ο λόγος για το «nespresso On the Go». Κοινώς ο σερβιριστός καφές και τα σνακς στις μπουτίκ της Nespresso, που από ένα εμπορικό κατάστημα πώλησης πλέον εξελίσσονται και σε σημείο συνάντησης και κοινωνικής συναναστροφής.

«Ήταν κάτι που το σκεφτόμασταν καιρό και επίσης για κάποιο χρονικό διάστημα προσπαθούμε να πείσουμε τον Όμιλο για την εφαρμογή του καθώς θα επέφερε αλλαγές στο παγκόσμιο μοντέλο των καταστημάτων που ακολουθούμε κι εμείς», λέει στο newmoney ο κ. Αυγερόπουλος. «Η αλήθεια είναι πως χρειάστηκαν μεγάλες προσπάθειες και επιμονή για να πάρουμε το οκ», προσθέτει.

Στο πρώτο κατάστημα όπου εφαρμόζεται το νέο μοντέλο είναι της Γλυφάδας. «Είναι κάτι πολύ ωραίο. Ξαφνικά η μπουτίκ σφύζει από ζωή. Έχει κόσμο απ’ τη στιγμή που θα ανοίξει το πρωί ως το πέρας του ωραρίου της καθώς πολλοί είναι αυτοί που θέλουν είτε να πάρουν στο χέρι τον καφέ τους μαζί με ένα σνακ, είτε να κάτσουν στα σταντς που έχουμε βάλει έξω. Ειλικρινά δεν περίμενα με το “καλημέρα” να υπάρξει τόση μεγάλη επιτυχία», λέει ο ίδιος.

Το δεύτερο κατάστημα όπου θα εφαρμοστεί το νέο μοντέλο είναι στη Θεσσαλονίκη, όπου ήδη αναζητείται κόσμος καθώς πλέον η ανάγκη προσλήψεων είναι επιτακτική. «Το μοντέλο αυτό σαφώς δεν μπορεί να επεκταθεί σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων μας διότι καθένα έχει και ένα διαφορετικό προφίλ. Πρέπει να έχει αφενός το μέγεθος και αφετέρου να βρίσκεται σε μία τοποθεσία που θα ευνοεί το ‘on the Go”, λέει ο κ. Αυγερόπουλος.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι η επέκταση σε αυτή τη νέα δραστηριότητα θα δώσει σημαντική ώθηση στις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας σε μία κατά τα άλλα χρονιά με μεγάλες προκλήσεις. Μάλιστα η Nespresso Hellas αν και ως τις αρχές της χρονιάς διατήρησε αμετάβλητη την τιμολογιακή της πολιτικής, εν τούτοις τους τελευταίους μήνες προχώρησε σε ανατιμήσεις προκειμένου να αντισταθμίσει μέρος του αυξημένου κόστους που αντιμετωπίζει.

Ο κ. Αυγερόπουλος φαίνεται πάντως αισιόδοξος, εξηγώντας πως και το σχετικά πρόσφατο λανσάρισμα του νέου συστήματος καφέ Vertuo έχει δώσει ήδη μία νέα ώθηση στην εταιρεία.

Διαβάστε ακόμη

Ερντογάν: «Καταρρέει» στις δημοσκοπήσεις, χάνει τον β’ γύρο στις εκλογές με οποιονδήποτε αντίπαλο (vid)

Τουρισμός: Μέρες Ιουλίου 2019 από τον… Μάιο! – Ρεκόρ στις πληρότητες

Εκλογές στη Γαλλία: Η παράταξη του Μακρόν πρώτη με 25,75% – 25,66% η «Λαϊκή Ένωση» του Μελανσόν