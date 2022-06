Μπιλ Άκμαν: Η Fed να αυξήσει τα επιτόκια τουλάχιστον 75 μονάδες βάσης στις δυο επόμενες συνεδριάσεις

Οι αυξήσεις των επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα ήταν ακόμη καλύτερες, είπε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Pershing Square.

Η Federal Reserve θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης σήμερα, Τετάρτη, και να δεσμευτεί να αυξήσει τα επιτόκια με τον ίδιο ρυθμό και τον Ιούλιο, ανέφερε ο επικεφαλής hedge-fund Μπιλ Άκμαν.

Ο Άκμαν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Pershing Square, είπε ότι η Fed θα μπορούσε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς με επιθετική δράση προκειμένου να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, επισημαίνοντας πως οι αυξήσεις των επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα ήταν ακόμη καλύτερες.

Σε αναρτήσεις του στο Twitter, εκτίμησε ότι η Fed θα πρέπει τελικά να αυξήσει τα επιτόκια μεταξύ του 5% και 6%, ενώ χαρακτήρισε αδικαιολόγητο να περιμένει κανείς ότι η αύξηση του επιτοκίου στο 4% είναι επαρκής.

to continued aggressive FF increases and QT until it is clear that inflation has been tamed. Volcker needed 20% FF for similar levels of inflation measured comparably. Assuming a 4% terminal rate gets it done is hopium. Hopefully, 5%-6% gets it done if the Fed gets there quickly.

— Bill Ackman (@BillAckman) June 14, 2022