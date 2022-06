«Ελληνικά Υδατοδρόμια»: Σε Κοινοπραξία Ευρωπαϊκών Φορέων που προωθούν τεχνολογία αιχμής με drones

Τα «Ελληνικά Υδατοδρόμια» συμμετέχουν σε Κοινοπραξία Ευρωπαϊκών Φορέων που προωθούν τεχνολογία αιχμής με drones για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υδατοδρομίων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην Κέρκυρα στις 14 και 15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας από Κοινοπραξία Ευρωπαϊκών Φορέων για το έργο ‘«5D-AeroSafe». Η διημερίδα οργανώθηκε με οικοδεσπότη την «Ελληνικά Υδατοδρόμια» που είναι μέλος της Κοινοπραξίας και θα είναι ο τελικός χρήστης του έργου.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «5D-AeroSafe»

Το έργο «5D-AeroSafe», που έχει επιλεγεί από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως βασικό σκοπό την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την μεγιστοποίηση της ασφάλειας στις αερομεταφορές, προσφέροντας λύσεις για αεροδρόμια, για τα συστήματα αεροναυτιλίας της πολιτικής αεροπορίας αλλά και μια ειδική λύση για υδατοδρόμια.

Το τελικό αποτέλεσμα θα αξιοποιεί τεχνολογίες Drones καθώς και τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης ώστε να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατοδρομίων το οποίο θα μεγιστοποιεί την ασφάλεια προσθαλασσώσεων και αποθαλασσώσεων των υδροπλάνων, θα ελαχιστοποιήσει το διαχειριστικό κόστος λειτουργίας των υδατοδρομίων και ταυτόχρονα θα προσφέρει μια πλήρη επιχειρησιακή εικόνα στους χειριστές και διαχειριστές των υποδομών.

Η εν λόγω λύση εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και η Κοινοπραξία το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει δοκιμές με στόχο να καταλήξει σε πιλοτική εφαρμογή στο υδατοδρόμιο της Κέρκυρας, στο αεροδρόμιο της Ρόδου αλλά και σε αεροδρόμια της Αγγλίας.

Ευρωπαϊκή συνεργασία-Ελληνική πρωτοπορία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλη σημασία σε αυτές τις δυνατότητες και ειδικά το DGMove (The Commission’s Directorate-General for Mobility and Transport) προσπαθεί να ενισχύσει τα δίκτυα μεταφορών στην Ευρώπη δίνοντας λύσεις στις προκλήσεις της εποχής, συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το έργο 5D-AeroSafe. Η κοινοπραξία που το υλοποιεί έχει ως συντονιστή τη Γαλλική “Airbus Defense and Space”, ενώ υπάρχει έντονο Ελληνικό στοιχείο καθώς συμμετέχουν οι εταιρείες «Future Intelligence» και «Ελληνικά Υδατοδρόμια» και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Επίσης, μέλη της Κοινοπραξίας είναι η “ENAC”από την Γαλλία, η “ITWL” από την Πολωνία, η “Vicomtech” από την Ισπανία η “Airmap” από την Γερμανία και η Ισπανική “Ferrovial” που θα είναι ο δεύτερος τελικός χρήστης των αποτελεσμάτων του έργου που φέρνει στο έργο τις υποδομές αεροδρομίων που διαχειρίζεται. Τέλος στην Κοινοπραξία συμμετέχει ως σύμβουλος και παρατηρητής η Eurocontrol. (https://5d-aerosafe.eu/)

Δηλώσεις των εκπροσώπων της Κοινοπραξίας

Ο κος Philippe Chrobocinski (Συντονιστής της κοινοπραξίας και στέλεχος της Airbus Defense and Space στο τμήμα ερευνάς και ανάπτυξης μεγάλων συστημάτων) δήλωσε ότι: «Φτάσαμε σε ένα σημαντικό σημείο στο έργο στο οποίο ξεκινήσαμε την οργάνωση των δοκιμών του συστήματος. Σχεδιάζουμε να κάνουμε την πρώτη δοκιμή στην Πολωνία τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο στην Κέρκυρα ώστε να προετοιμαστούμε για τους πιλότους επίδειξης που θα τρέξουν μέσα στο 2023.

Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών στην Κέρκυρα είναι σημαντικά για την Ελλάδα για την ανάπτυξη των υδατοδρομίων. Οι δυνατότητες των Drones θα επιτρέψουν την ευκολότερη καθημερινή λειτουργία των υδατοδρομίων, ρυθμίζοντας την ασφάλεια τους με νέες και αποδοτικές τεχνολογίες. Αυτές οι 2 ημέρες έδειξαν ότι το έργο είναι έτοιμο να υποστηρίξει αυτόν τον νέο τύπο λειτουργίας και οι τελικοί χρήστες να βελτιώσουν το σύστημα ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις απαιτήσεις τους.»

Ο κος Γεώργιος Μπόγδος (Τεχνικός Διευθυντής της κοινοπραξίας και CTO της Future Intelligence) δήλωσε ότι: «Είναι σημαντικό ότι στο έργο έχει αναλάβει ελληνική μικρομεσαία εταιρεία τεχνολογίας την τεχνική διαχείριση μιας και αυτό εξασφαλίζει ότι οι τελικές λύσεις θα μπορούν να δίνονται, να διαχειρίζονται και να συντηρούνται από ελληνικό φορέα στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα να είναι προσιτές στους τελικούς χρήστες.

Είναι πολύ σημαντικό ότι βρεθήκαμε στο μέρος που πρόκειται σύντομα να λειτουργήσει το πρώτο υδατοδρόμιο της χώρας, να μιλήσουμε στους υπεύθυνους και να καταλάβουμε πως το διαχειρίζονται. Η μετατροπή αυτών των οδηγιών σε τεχνικές προδιαγραφές και τελικά σε λειτουργική λύση είναι το βασικό μέλημα της ομάδας.»

Ο κος Γεώργιος Νικολούζος (Station Manager του Υδατοδρομίου Κέρκυρας και εκπρόσωπος της «Ελληνικά Υδατοδρόμια) δήλωσε ότι: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε ένα τόσο πρωτοποριακό πρόγραμμα και περήφανοι που είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία

που εξειδικεύεται σε υδατοδρόμια και μετέχει σε τέτοια projects. Προσδοκούμε, μαζί με τους διακεκριμένους συνεργάτες μας από έξι διαφορετικές χώρες, να εκθέσουμε τις θετικές περιπτώσεις χρήσης Drones και να φέρουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στο U-Space. Μια νέα εποχή στο UAV πρόκειται να ξεκινήσει»

Ο κος Δρ Ευάγγελος Μαρκάκης (ερευνητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου) δήλωσε ότι: «Το ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχει πολύ ενεργά στις εξελίξεις της τεχνολογίας και γενικότερα στην διασφάλιση της λειτουργίας καίριων συστημάτων πολιτικής προστασίας. Η επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής και η χρήση Drones για την εποπτεία χρονοβόρων διαδικασιών σε κάθε τύπου αεροδρομίου- υδατοδρομίου μπορεί να βελτιστοποιήσει την λειτουργία αυτών. Το συγκεκριμένο έργο είναι επίσης σημαντικό για εμάς διότι εμπλουτίζει την γνώση που προσφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματός μας.»

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ» κ. Τάσος Γκόβας δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία μας να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “5D-AEROSAFE” ως μέλος Κοινοπραξίας μαζί με την “AIRBUS” (εταιρεία κολοσσό της Παγκόσμιας Aεροναυπηγικής Bιομηχανίας), με τον κορυφαίο Ευρωπαϊκό Οργανισμό “EUROCONTROL” και με άλλες σημαντικές εταιρείες και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. H επιλογή της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ» έγινε με κριτήριο την ηγετική θέση που κατέχει στον τομέα των υδατοδρομίων ώστε με την πολυετή εμπειρία της να συνεισφέρει στην προσπάθεια για ασφαλέστερη, αποτελεσματικότερη και με ελάχιστη περιβαλλοντική επίπτωση, λειτουργία των υδατοδρομίων, μέσω καινοτόμων λύσεων» κατέληξε ο κ. Γκόβας.