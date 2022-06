Η χειραψία και ο σύντομος διάλογος Δένδια- Τσαβούσολγου στο Φόρουμ τον Πρεσπών

Χειραψία και σύντομη συνομιλία κοινωνικού χαρακτήρα είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Οι δύο Υπουργοί συναντήθηκαν στο περιθώριο του «Φόρουμ Διαλόγου των Πρεσπών 2022», που πραγματοποιείται στην Αχρίδα.

“Στο περιθώριο του «Φόρουμ Διαλόγου των Πρεσπών 2022» είχα κοινωνική χειραψία με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας Mελβούτ Τσαβούσογλου”, έγραψε εν συνεχεία στο twitter ο κος Δένδιας αναρτώντας σχετική φωτογραφία.

Στο περιθώριο του #PFD2022 είχα κοινωνική χειραψία με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας M.Cavusoglu – I had a brief social encounter with #Turkey FM @MevlutCavusoglu on the margins of #PFD2022. pic.twitter.com/qAa3uNTdnN

