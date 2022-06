Κώστας Μάλλιος (Applied Materials): Γιατί επενδύσαμε στην Ελλάδα -Τα επόμενα βήματα

Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά και στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει δίνει ο παγκόσμιος τεχνολογικός κολοσσός του ομίλου της Applied Materials που επένδυσε στη χώρα μας, μέσω της εξαγοράς της ελληνικής εταιρίας Think Silicon και της σημαντικής επένδυσης που ακολούθησε. Όπως αναφέρει ο Κώστας Μάλλιος, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της Applied AI Group of Applied Materials, που βρέθηκε στην Αθήνα με την ευκαιρία της πραγματοποίησης του Συνεδρίου «Atoms to Algos» με στόχο να αναδείξει τις νέες τεχνολογικές τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον, στόχος του Ομίλου είναι η Think Silicon να λειτουργεί ως ένας από τους βασικούς κόμβους ανάπτυξης και καινοτομίας του ομίλου της Applied Materials παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρώπη.

«Έχουμε ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε τόσο στην Πάτρα όσο και στην Αθήνα, ενώ επεκτεινόμαστε και στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επιδιώκουμε να προσελκύσουμε ταλέντο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να φέρουμε ανθρώπους υψηλού επιστημονικού επιπέδου στην Ελλάδα, στους οποίους προσφέρουμε τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και με πολλές προοπτικές αντικείμενο», επισημαίνει σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ/ΜΠΕ και τον δημοσιογράφο Αλέκο Λιδωρίκη.

Η Think Silicon είναι μία εταιρεία που ξεκίνησε από την Πάτρα και δραστηριοποιείται στη σχεδίαση και υλοποίηση υψηλής απόδοσης μονάδων επεξεργασίας γραφικών (Graphics Processors Units ή GPUs) εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης και ελεγκτών οθόνης (Display Processors/Controllers) για μικρού μεγέθους φορητές συσκευές, είτε Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ) είτε wearables.

«Και μόνο οι όροι αυτοί, αναφέρει ο κ.Μάλλιος, δείχνουν πόση τεχνολογία και καινοτομία παράγει η εταιρεία, άρα αντιλαμβάνεστε ότι το μεγάλο πλεονέκτημα της Think Silicon, και ένας από τους βασικούς λόγους που η Applied Materials προχώρησε στην εξαγορά της, είναι η τεχνολογία που έχει αναπτύξει. Πρακτικά, οι λύσεις της Think Silicon επιτρέπουν σε μία συσκευή με περιορισμένους πόρους, όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, να «τρέχει» πολλαπλές εφαρμογές, ενώ διατηρεί την κατανάλωση ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα. Δύο στοιχεία που είναι κρίσιμης σημασίας στις μικρού μεγέθους φορητές συσκευές. Δεν είναι τυχαίο ότι στους πελάτες της Think Silicon περιλαμβάνονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές wearables παγκοσμίως και η λίστα τους συνεχώς διευρύνεται», αναφέρει ο κ.Μάλλιος.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις αφορούν όλους

Οι εξειδικευμένοι τεχνολογικοί όροι, πολλές φορές δεν γίνονται κατανοητοί από τον μέσο πολίτη δίνοντας την εντύπωση ότι οι εξελίξεις δεν τους αφορούν. Ποια όμως είναι πραγματικότητα. Όπως αναφέρει ο κ.Μάλλιος, πολλές φορές πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι όλα αυτά δεν τους αφορούν ή, ακόμη χειρότερα, τους αποκλείουν. «Όμως, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν διεισδύσει στην καθημερινότητά μας. Οι αλγόριθμοι είναι αυτοί που μας δίνουν οδηγίες για το πώς θα μετακινηθούμε πιο γρήγορα μέσα στην πόλη. Οι δικτυωμένες οικιακές συσκευές είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του Διαδικτύου των Πραγμάτων ή Internet of Things (IoT). Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που “ανεβάζουμε” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μία μορφή αξιοποίησης του cloud. Αλλά και όσον αφορά τα chips και τους επεξεργαστές, τους χρησιμοποιούμε καθημερινά σε οτιδήποτε κάνουμε. Από την παρακολούθηση δεδομένων, όπως είναι οι καρδιακοί παλμοί στο έξυπνο ρολόι που φοράμε στον καρπό μας, μέχρι την οδήγηση, καθώς όλες αυτές οι δυνατότητες των σύγχρονων οχημάτων που μας ενημερώνουν για την κατάσταση του αυτοκινήτου μας είναι εφικτές χάρη στη χρήση chips και αισθητήρων. Σημασία έχει, λοιπόν, όχι απλώς η κατανόηση κάποιων όρων, αλλά η γνώση ότι η ψηφιακή τεχνολογία μάς περιβάλλει συνέχεια και δεν θα πρέπει να μας αφήνει “εκτός”», τονίζει.

Πόσο θα αλλάξουν την καθημερινότητα του πολίτη αυτές οι δυνατότητες

«Στο άμεσο μέλλον θα δούμε περισσότερες “έξυπνες” συσκευές. Το IoT (ή Διαδίκτυο των Πραγμάτων) είναι κάτι που ήδη έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του και θα μας απασχολήσει περισσότερο. Σε αυτό τον νέο κόσμο, οι συσκευές και οι επεξεργαστές που τους δίνουν την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ θα διαδραματίζουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο, θα διασυνδέονται και θα επικοινωνούν αδιάλειπτα, εκτελώντας τις εντολές που εμείς θα τους έχουμε δώσει. Παράλληλα, το cloud θα μας επιτρέψει να έχουμε άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες απ’ οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε και από οποιαδήποτε συσκευή. Και θα μπορούμε να ελέγχουμε όλες τις συσκευές μας μόνο με τη φωνή μας», αναφέρει ο γενικός διευθυντής του παγκόσμιου τεχνολογικού κολοσσού

Η συμβολή της Applied Materials σε αυτόν τον τεχνολογικό μετασχηματισμό

Η Applied Materials, αναφέρει ο κ.Μάλλιος «είναι ένας παγκόσμιος όμιλος εταιρειών, ο οποίος αναπτύσσει και παρέχει όλες τις λύσεις και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή επεξεργαστών και chips, καθώς και προηγμένων οθονών παγκοσμίως. Θα έλεγα πως είμαστε η εταιρεία εκείνη που παρέχει τα εργαλεία και τις υποδομές, προκειμένου να κατασκευαστούν όλα τα προϊόντα τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε καθημερινά, είτε για προσωπική, είτε για επαγγελματική χρήση. Δεν είναι τυχαίο ότι το μότο μας είναι “οι καινοτομίες ας κάνουν εφικτό ένα καλύτερο μέλλον”. Γιατί εκεί εστιάζουμε: πώς θα βοηθήσουμε τους κατασκευαστές προϊόντων τεχνολογίας να δημιουργήσουν καλύτερες συσκευές, με περισσότερες δυνατότητες και μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Ειδικά, το τελευταίο σκέλος είναι κάτι στο οποίο δίνουμε όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα».

Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών- κλειδί η διά βίου μάθηση και η προσαρμογή σε νέα δεδομένα

Ρωτήσαμε επίσης την άποψη του κ. Μάλλιου, που έχει μεγάλη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και γνωρίζει όσο λίγοι το ελληνικό αλλά και το διεθνές οικοσύστημα τεχνολογίας, για ένα ακόμη επίκαιρο ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο διαλόγου σε εθνικό επίπεδο και αφορά την έλλειψη ικανού αριθμού ανθρώπινου δυναμικού. «Ο διάλογος αυτός δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει μία έλλειψη σε ειδικότητες που αγγίζουν διάφορους τομείς. Κυρίως σε αυτούς που σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ένας βασικός λόγος είναι πως η τεχνολογία εξελίσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς, ώστε είναι πολύ δύσκολο για το εκπαιδευτικό σύστημα να ακολουθεί τις τάσεις και να προετοιμάζει τους ανθρώπους, τους μηχανικούς, τους προγραμματιστές που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες που δημιουργούνται. Αυτό, όμως, είναι κάτι που θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Και γι’ αυτό θεωρώ ότι ένας νέος επιστήμονας, αλλά και γενικότερα όλοι οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι στο άμεσο μέλλον θα είναι κλειδί η διά βίου μάθηση και η προσαρμογή σε νέα δεδομένα και απαιτήσεις που θα δημιουργούνται. Η τεχνολογία θα έχει στο διηνεκές αυξημένες ανάγκες σε ταλέντα, σε δημιουργικά μυαλά και καινοτόμες ιδέες και θέλουμε και η Ελλάδα να γίνει κέντρο ανάπτυξης και ανθρώπινου δυναμικού και καινοτομίας», αναφέρει.

Εκδήλωση «Atoms to Algos» -Αναδείχθηκαν οι νέες τεχνολογικές τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον

Η εκδήλωση δεν ονομάστηκε τυχαία «Atoms το Algos». Η λέξη Algos είναι η συντομογραφία για το algorithms ή πολύ απλά τους αλγόριθμους, οι οποίοι αποτελούν πλέον βασικό συστατικό στοιχείο της καθημερινότητας ανθρώπων, επιχειρήσεων και κρατών στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να εξηγήσουμε ορισμένες από τις βασικές τεχνολογίες που μας απασχολούν ήδη. Γιατί γίνεται τόσος λόγος για το cloud; Τι είναι το edge και το IoΤ; Πώς αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βασίζεται σε αλγόριθμους και μεγάλους όγκους δεδομένων, στην καθημερινότητά μας; Αλλά και πόσο απαραίτητη είναι μία νέα γενιά εξοπλισμού και συσκευών, που αξιοποιούν τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του πυριτίου, προκειμένου να γίνουν εφικτά όλα αυτά που σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από δημιουργούς εφαρμογών και υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκτιμώ ότι δώσαμε μία πολύ καλή εικόνα για όλες αυτές τις εξελίξεις σε όσους παρακολούθησαν την εκδήλωση, είτε από κοντά είτε ψηφιακά, αναφέρει ο κ.Μάλλιος.