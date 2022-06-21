Πολιτική Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ: Οι νέες χρεώσεις ανά τομέα

Αναλυτική λίστα με τον νέο κατάλογο τομεαρχών του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ.Υπεύθυνος κυβερνητικού προγράμματος ορίστηκε ο πρώην γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Τις νέες χρεώσεις ανά τομέα πολιτικής αποφάσισε σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.
Συντονιστής της Επιτροπής Πολιτικού Αγώνα ορίστηκε ο Νίκος Μπίστης, ενώ στην επιτροπή συμμετέχουν οι Νίκος Παππάς, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιάννης Ραγκούσης.
Υπεύθυνος κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ ορίστηκε ο πρώην γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Τζανακόπουλος.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΕΩΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΡΑΠΗ-ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.Ο.
ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ – ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ο
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΜΕΛΟΣ ΟΓ
ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΘΕΣΜΟΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ ΥΓΕΙΑ
ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΓΕΙΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Κ’ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΝΑ
ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΟΓ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΕ- ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ