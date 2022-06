Lagarde: Kίνδυνος απότομης διόρθωσης στις αγορές

Ο κίνδυνος απότομης διόρθωσης στις χρηματοπιστωτικές και στεγαστικές αγορές της Ευρώπης είναι υψηλός, δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

«Οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχουν αυξηθεί αισθητά από την αρχή του τρέχοντος έτους», είπε υπό την ιδιότητά της ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, του φορέα παρακολούθησης του χρηματοοικονομικού κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ενώ η διόρθωση στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων ήταν μέχρι στιγμής τακτική, ο κίνδυνος περαιτέρω και πιθανώς απότομης πτώσης των τιμών των περιουσιακών στοιχείων παραμένει σοβαρός», είπε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα τα σχέδια για αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ δύο φορές αυτό το καλοκαίρι, ενώ παράλληλα καταπολεμά τη διεύρυνση των περιθωρίων στο κόστος δανεισμού διαφόρων χωρών της ευρωζώνης.

«Αυτές οι αποφάσεις στηρίζουν τις προηγούμενες δεσμεύσεις μας να προσαρμόσουμε όλα τα μέσα μας στο πλαίσιο της εντολής μας, ενσωματώνοντας ευελιξία εάν απαιτείται, για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στο στόχο μας στο 2% μεσοπρόθεσμα», είπε η Λαγκάρντ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αποφασισμένη να σβήσει «εν τη γενέσει» του οποιονδήποτε κατακερματισμό στο κόστος δανεισμού μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, δήλωσε η Λαγκάρντ, προειδοποιώντας όποιον αμφιβάλλει ότι «κάνει μεγάλο λάθος».

Εμφανιζόμενη ενώπιον βουλευτών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, η Λαγκάρντ υπερασπίστηκε την απόφαση της ΕΚΤ, που ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα, να επιταχύνει τις εργασίες για ένα νέο εργαλείο πολιτικής για την αντιμετώπιση μιας πρόσφατης αύξησης του κόστους δανεισμού πιο ευάλωτων χωρών. «Πρέπει να το σκοτώσεις εν τη γενέσει του», είπε ο πρόεδρος της ΕΚΤ.

Από τότε που η ΕΚΤ ψήφισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα να αρχίσει να αφαιρεί μέρος της υπερβολικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής της, οι αποδόσεις των ομολόγων ασθενέστερων χωρών όπως η Ιταλία έχουν εκτοξευθεί ταχύτερα από εκείνες για πιο σταθερές χώρες όπως η Γερμανία.

Η Λαγκάρντ είπε ότι η ΕΚΤ δεν ήθελε να αφήσει αυτόν τον «κίνδυνο κατακερματισμού» να συμβεί και να «εμποδίσει» τον αντίκτυπο των πολιτικών της αποφάσεων. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ είπε στους νομοθέτες: «Θέλουμε να το προλάβουμε και να το αποτρέψουμε».