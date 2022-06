Συνεταιριστική Ασφαλιστική: Νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Αλέξανδρος Κοντός

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική ανακοινώνει τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2022.

Νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Αλέξανδρος Κοντός. Στις τρεις θέσεις των αντιπροέδρων εξελέγησαν οι κ.κ. Marco Sordoni, Luca Haidari και Γεώργιος Σάλλας. Ο κ. Δημήτρης Ζορμπάς διατηρεί την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή της εταιρείας.

Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν επίσης οι: Remi Cerdan, Nicolas Fauvarque, Alfonso Galante, Veronique Wellemans, Ανδρέας Δημητρίου, Νικόλαος Θεοδωρίδης, Σοφία Καραγιάννη, Δημήτριος Κουντουριάδης, Χρήστος Μπαρλιάς, και Αθανάσιος Σωτηρόπουλος.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά στοιχεία των μελών του προεδρείου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αλέξανδρος Κοντός: Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1960. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της ΣΕΛΕΤΕ Θεσσαλονίκης, ενώ έχει πραγματοποιήσει Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει, Διευθυντής εργοστασίου Ξάνθης της ΣΕΚΕ Α.Ε., Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου Ξάνθης, Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών, και της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής ΣΕΚΕ Α.Ε., διαχειριστής στις εταιρείες SEKE Kardjali, SEKE Dooel Prilep και SEKE Elbasan, εκπρόσωπος-Διαχειριστής στη Συνεταιριστική, Εμπορική, Εξαγωγική εταιρεία CTE, Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και Πρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΑΣΟΕΕ).

Επίσης ο Αλέξανδρος Κοντός είναι συγγραφέας των βιβλίων «Η καρποφορία μιας προσπάθειας» και «Η Άλλη Γεωργία και το Περιβάλλον», καθώς επίσης και πολλών άρθρων οικονομικού και αγροτικού περιεχομένου.

Marc Guy Victor Sordoni: Γεννήθηκε το 1966 στο Βέλγιο. Είναι πτυχιούχος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Τεχνική, ενώ κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στα Πληροφοριακά Συστήματα και τα Οικονομικά. Έχει ολοκληρώσει κύκλους σπουδών στη Διοίκηση Ασφαλιστικών Εταιρειών στο Πανεπιστήμιο Bocconi. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ολλανδικά ενώ έχει βασικές γνώσεις Ισπανικών, Λιθουανικών και Ελληνικών.

Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει: Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης, Senior Account Executive Underwriter στη Secura Re (μέλος του Ομίλου KBC Bank), Senior Client Manager Γενικών και Ζωής στη QBE Re για: Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Μάλτα και Σλοβενία.

Σήμερα είναι επικεφαλής των Αντασφαλειών στον Όμιλο UNIPOL, Μέλος της Επιτροπής Πιστώσεων στον Όμιλο UNIPOL, Διευθύνων Σύμβουλος UNIPOLRe.

Luca Haidari: Είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Στρατηγικής του Αéma Groupe, μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Abeille Assurances, Socram Banque και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Groupe IMA. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού στον όμιλο της MACIF, Διευθυντής στον όμιλο Kearney στους τομείς της ασφάλισης και της λιανικής τραπεζικής.

Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στη Μηχανική και αεροναυπηγική ενώ είναι πτυχιούχος οικονομικών επιστημών. Μιλάει Αγγλικά, γαλλικά και Ιταλικά.

Γεώργιος Σάλλας: Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκρήτιας Τράπεζας από τις 15.09.2020 και Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. από τις 22.12.2020. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στα χρηματοοικονομικά (Accounting and Finance) ενώ διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Msc από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου στις Διεθνείς Επιχειρήσεις και τις Αναδυόμενες Αγορές (International Business & Emerging Markets).

Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια ειδικότητας μεταξύ άλλων στο Harvard Business School, σε σύγχρονους κύκλους της οικονομίας. Η εξειδίκευσή του εστιάζει, μέσα από την εργασιακή του εμπειρία, στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων. Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης στην Τράπεζα Πειραιώς. Υπήρξε επικεφαλής του τμήματος Group Structured Finance της Τράπεζας Πειραιώς, υπεύθυνος για την παροχή χρηματοδοτικών προϊόντων και λύσεων σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες, στους τομείς ενέργειας, μεταφορών, κοινωνικών υποδομών και προγραμμάτων της Ε.Ε. Έχει εργαστεί ως Trader στο Fixed Income Desk – στο Treasury της Τράπεζας Πειραιώς- ενώ από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2020 ήταν Πρόεδρος της Lyktos Management A.E Διαθέτει αξιόλογη διοικητική εμπειρία ενώ έχει διατελέσει μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των Piraeus Factoring, Leasing, Real Estate όπως και στο Δ.Σ. της Avis. Είναι άριστος γνώστης της αγγλικής γλώσσας.

Δημήτρης Ζορμπάς: Γεννήθηκε το 1960 και είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και πτυχιούχος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Ξεκίνησε τη καριέρα του στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική το 1980, στην οποία εργάσθηκε σε διάφορες θέσεις. Από το 1997 μέχρι σήμερα εκτελεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας ενώ από το 2002 γίνεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την μακρόχρονη πορεία του στον ασφαλιστικό χώρο ανέπτυξε ενεργή δραστηριότητα στο πλαίσιο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Παράλληλα δραστηριοποιείται και στον συνεταιριστικό χώρο. Σήμερα είναι μεταξύ άλλων μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόεδρος Φιλικού Διακανονισμού (Σ.Α.Π.), Πρόεδρος της Επιτροπής Ατυχημάτων της Ε.Α.Ε.Ε. Επίσης διετέλεσε Πρόεδρος του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE).