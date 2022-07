Oι short sellers είναι οι μεγάλοι νικητές της bear market

Δεν είναι όλοι δυσαρεστημένοι από τη bear market στην οποία έχουν κάνει βουτιά οι αγορές, καθώς όσοι σόρταραν μετοχές που είχαν εκτοξευθεί σε εξωφρενικές τιμές τα προηγούμενα χρόνια και πλέον έχουν απώλειες ακόμα και κατά 50%, απολαμβάνουν κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ήταν μια καλή περίοδος για τους short sellers στην αγορά. Αλλά η επιτυχία των «αρκούδων» επενδυτών για το 2022 δεν ήταν μόνο θέμα τύχης. Με τον S&P 500 να υποχωρεί κατά 20% μέσα σε έξι μήνες, όσοι αγαπούν τα στοιχήματα, ποντάροντας στην πτώση των μετοχών, συνειδητοποίησαν ότι η βουτιά ήταν ακόμα μεγαλύτερη απ’ ό,τι περίμεναν.

Ένα δείκτης της Goldman Sachs για μετοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες θέσεις short κατέγραψε πτώση των μετοχών αυτών κατά 37%, κάτι που δείχνει ότι οι «απαισιόδοξοι» των αγορών τελικά έκαναν πολύ καλή δουλειά ποντάροντας στην πτώση μετοχών που ήταν πιο ευάλωτες στην απώλεια κερδών.

Από την Bed Bath & Beyond μέχρι τη Nicola Corp. και τη Beyond Meat Inc, κερδοφόρες εταιρείες που πριν από λίγο καιρό είχαν εκτοξευθεί, πλέον καταρρέουν στη σκιά των εξαγγελιών της Fed για πιο επιθετική νομισματική σύσφιξη.

Συγκεκριμένα, αυτές οι τρεις μετοχές κατέρρευσαν κατά 50%, αποδίδοντας ένα σημαντικό κέρδος σε όσους πόνταραν στη πτώση τους.

«Πολλές μετοχές βρέθηκαν σε ανόητα υψηλά επίπεδα», αναφέρει ο Michael Purves, ιδρυτής του TallBacken Capital Advisors και συνεχίζει: «αυτοί πρώτοι έδωσαν την ευκαιρία σε επενδυτές για ένα καλό σορτάρισμα».

Οι «αρκούδες» παίρνουν τη θέση των «ταύρων»

Τα διαδοχικά sell off έχουν φέρει κατάρρευση στη Wall Street σε εταιρείες, που τα προηγούμενα χρόνια κατέγραφαν «τρελά» κέρδη.

Σε όλες τις αγορές, οι short sellers που έκαναν εύστοχες προβλέψεις για την βύθιση της τιμής συγκεκριμένων μετοχών, αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν συνολικά κέρδη άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της S3 Partners, μιας εταιρείας ανάλυσης δεδομένων.

«Οι μετοχές λιανικού εμπορίου και τεχνολογίας ήταν αυτές με τα μεγαλύτερα κέρδη για όσους σόρταραν σε αυτές», σημειώνει ο Ιhor Dusaniwsky, της S3.

Πριν το 2022, οι «αρκούδες», είχαν σχεδόν εξαφανιστεί. Με τη Fed όμως να δεσμεύεται ότι θα καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, επέστρεψαν για να πάρουν τη θέση των «ταύρων» και να λάμψουν στις αγορές.

Το απροσδόκητο κέρδος τους άλλωστε ενίσχυσε τα στοιχήματα για short-long θέσεις στις μετοχές.

«Είναι σαν μία δικαίωση» ανέφερε ο Matthew Tuttle, διευθύνων σύμβουλος της Tuttle Capital Management LLC και συνέχισε: «Προφανώς σε ένα περιβάλλον που η Fed ρίχνει χρήματα στην αγορά είναι δύσκολο να βγάζεις χρήματα από short θέσεις».

Τώρα, σύμφωνα με τον Tuttle είναι πολύ πιο εύκολο, προειδοποίησε όμως τις αρκούδες ότι «οι αγορές δεν θα βυθίζονται για πάντα, γι’ αυτό να το απολαύσουν όσο διαρκεί».

