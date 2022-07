Μπιλ Γκέιτς: Με άρωμα 17ου αιώνα το νέο του deal – Σε ποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα επενδύει

Σε ακόμα μία επένδυση προχώρησε ο διάσημος δισεκατομμυριούχος Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος αυτήν τη φορά «ποντάρει» στο real estate και συγκεκριμένα σε ένα ρωμαϊκό Palazzo του 17ου αιώνα στην καρδιά της αιώνιας πόλης.

Σύμφωνα με τον ισότοπο therichest, ο ιδρυτής της Microsoft συνεργάστηκε με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Γουαλίντ μπιν Ταλάλ προκειμένου να επενδύσουν από κοινού στο ιστορικό ακίνητο της Ρώμης.

Ο όμιλος Four Seasons Hotels and Resorts, τον οποίο ελέγχει ο Μπιλ Γκέιτς μέσω της Cascade Investment LLC, μαζί με τον δισεκατομμυριούχο Σαουδάραβα επενδυτή κατέβαλε προκαταβολή ύψους 21 εκατομμυρίων δολαρίων από την τιμή των 170 εκατομμυρίων δολαρίων για το Palazzo Marini.

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1650 -αλλά δεν ολοκληρώθηκε- από τον διάσημο Ιταλό γλύπτη, ζωγράφο και αρχιτέκτονα Τζαν Λορέντσο Μπερνίνι και φιλοξένησε ανά τους αιώνες πολλές σημαντικές προσωπικότητες της Ιταλίας.

Εκτείνεται σε τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα και απέχει μόλις λίγα μέτρα από σπουδαία αξιοθέατα της Ρώμης όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι και τα Ισπανικά Σκαλιά. Το Four Seasons φέρεται να έχει διαθέσει 120 εκατομμύρια δολάρια για να ανακαινίσει το κτήριο και να το μετατρέψει σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, το οποίο θα διαθέτει πάνω από 100 δωμάτια και πιθανότατα θα περιλαμβάνει χώρο για συνεδριακό κέντρο ενώ υπάρχουν σχέδια και για ένα τεράστιο σπα και γυμναστήριο, από τα οποία υπάρχουν πολύ λίγα στο κέντρο της Ρώμης.

Σύμφωνα με το Daily Beast, το ισόγειο του palazzo είχε μετατραπεί σε ένα pop-up κατάστημα Ikea, το οποίο πωλούσε τα γνωστά προϊόντα του στους κατοίκους της Ρώμης που δεν μπορούσαν να επισκεφθούν τα μεγαλύτερα καταστήματά της αλυσίδας στα προάστια. Στους επάνω ορόφους στεγάζεται το εστιατόριο για τους βουλευτές του ιταλικού κοινοβουλίου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση λίγων οικοδομικών τετραγώνων.

Bill Gates along with a Saudi Prince has bought a 17th-century palazzo in Rome for $170 million. The billionaires will now convert the historic building into the city’s first 6 star luxury hotel.

