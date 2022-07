Πολιτική κρίση στη Βρετανία: Ομάδα υπουργών θα ζητήσει από τον Τζόνσον να παραιτηθεί, μεταδίδει το BBC

Μια ομάδα υπουργών της κυβέρνησης αναμένεται να πει στον Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί, συμπεριλαμβανομένου του Ναντίμ Ζαχάουι, τον οποίο χθες το βράδυ ο Βρετανός πρωθυπουργός διόρισε νέο υπουργό Οικονομικών, ανέφεραν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πολιτικός συντάκτης του BBC Κρις Μέισον δήλωσε πως ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των υπουργών σήμερα το βράδυ.

Η εφημερίδα The Times ανέφερε πως ο Ναντίμ Ζαχάουι που διορίστηκε υπουργός Οικονομικών χθες το βράδυ, την ώρα που ξεκινούσε η χιονοστιβάδα παραιτήσεων υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης, θα είναι μέλος της αντιπροσωπείας αυτής!

Νωρίτερα σήμερα ο Ζαχάουι έδωσε τη πλήρη στήριξή του στον Τζόνσον.

Cabinet ministers send chief whip to Number 10 to tell Boris Johnson to quit https://t.co/jmT5ntxFMt

— Sky News (@SkyNews) July 6, 2022