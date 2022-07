Gaspardesk: Χρηματοδότηση $2,3 εκατ. για την αυτόματη επίλυση προβλημάτων IT helpdesk των εργαζομένων

Έναν κύκλο χρηματοδότησης ύψους 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων συγκέντρωσε η Gaspardesk, η Conversational AI και Workflow Automation πλατφόρμα που βοηθά τις εταιρείες να επιλύουν αυτόματα το 40% των μηνιαίων αιτημάτων υποστήριξης IT helpdesk των εργαζομένων τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή.

Στον γύρο συμμετείχαν οι VentureFriends, L-Stone Capital και πολλοί angel investors.

Δεν είναι μυστικό ότι για την πλειονότητα των εργαζομένων στην εργασία, η επίλυση ενός απλού ζητήματος υποστήριξης IT helpdesk μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες, ενώ χρησιμοποιώντας το Gaspardesk το ίδιο πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Επίσης, με την υβριδική εργασία να είναι το νέο απασχόλησης, οι εταιρείες μεταφέρουν τις εσωτερικές τους IT helpdesk λειτουργίες υποστήριξης από το γραφείο που βασίζονται κυρίως μέχρι τώρα, σε διαδικτυακές πλατφόρμες ανταλλαγής και συνεργασίας μηνυμάτων όπως το Slack και το Microsoft Teams. Έτσι, οι εργαζόμενοι αναμένουν ότι οι ερωτήσεις και τα IT helpdesk ζητήματα τους θα επιλυθούν εκεί και άμεσα χωρίς να χρειαστεί ποτέ να αλλάξουν πλατφόρμες.

Η Gaspardesk ξεκίνησε από τον Χρήστο Καραφεϊζη και τον Ash Arnold, οι οποίοι και οι δύο έχουν πολυετή εμπειρία στον κλάδο όσον αφορά την Υποστήριξη και την Αυτοματοποίηση Διαδικασιών , έχοντας εργαστεί στο παρελθόν σε εταιρείες όπως η Microsoft, η Oracle, η Uber και το Facebook. Τα κεντρικά γραφεία της Gaspardesk βρίσκονται στην περιοχή SF Bay Area και έχουν γραφείο και στην Ελλάδα.

«Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας είναι ότι ενσωματώνουμε πάνω από τις υπάρχουσες λύσεις λογισμικού που χρησιμοποιούν ήδη οι εταιρείες για τις λειτουργίες IT Helpdesk και ως εκ τούτου οι οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της πλατφόρμας της Gaspardesk από την πρώτη μέρα και χωρίς κανένα κόστος αλλαγής. Η εσωτερική υποστήριξη αιτημάτων IT helpdesk των εργαζομένων ήταν πάντα πονοκέφαλος για πολλές εταιρείες και η Gaspardesk είναι εδώ για να λύσει το πρόβλημα αυτό που γίνεται πιο εμφανές σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον όπου οι εταιρείες πρέπει να είναι προσεκτικές με τα λειτουργικά τους έξοδα», λέει ο Χρήστος Καραφεϊζης.

Η Gaspardesk πουλά την πλατφόρμα της προς το παρόν κυρίως σε μεσαίες επιχειρήσεις και μεταξύ των πρώτων που την υιοθέτησαν είναι εταιρείες όπως το GitLab και η Blueground. Η εταιρεία λέει ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότησή της για να κάνει προσλήψεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη της πλατφόρμας και την απόκτηση νέων πελατών. Επίσης, σχεδιάζει να προσφέρει τις δυνατότητές της και σε άλλα τμήματα εκτός τμημάτων πληροφορικής με τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού να είναι τα επόμενα που στοχεύουν να προσθέσουν.