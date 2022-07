Μετά την ξηρασία και τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές η Πορτογαλία αναμένει παρατεταμένο κύμα καύσωνα

Η Πορτογαλία, που μαστίζεται από ξηρασία εδώ και έναν μήνα, θα βρεθεί αντιμέτωπη από αύριο από ένα κύμα καύσωνα και τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. «Η κυβέρνηση θα εκδώσει μια προειδοποίηση με στόχο να περιοριστεί κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον πληθυσμό», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Ζοσέ Λουίς Καρνέιρο, μετά τη συνεδρίαση της ηγεσίας της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της χώρας.

Η αύξηση του επιπέδου συναγερμού, που θα ισχύει μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, θα επιτρέψει στις αρχές «να κινητοποιήσουν τα αναγκαία μέσα» για να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε ο υπουργός.

Περίπου χίλιοι πυροσβέστες προσπαθούσαν μέχρι αργά απόψε να θέσουν υπό έλεγχο τρεις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα στην κεντρική και τη βόρεια Πορτογαλία, στις περιφέρειες Σανταρέμ, Αβέιρο και Γκουάρντα. Η μετεωρολογική υπηρεσία (IMPA) προβλέπει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Πέμπτη. Στις ζώνες που βρίσκονται μακρύτερα από τις ακτές, στα νότια και στις κοιλάδες του Τάγου και του Ντούρου, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές ακόμη και τους 42.

«Προβλέπουμε ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες πολύ πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή» ανέφερε ο μετεωρολόγος Ζορζέ Πόντε στο Γαλλικό Πρακτορείο, εκτιμώντας ότι «μπορεί να σπάσουν ρεκόρ» στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Latest GFS forecast max temperatures for next week are hinting at temperatures peaking again around 45°C in #Portugal and western #Spain. From next Thursday until next Saturday this heat will establish over France as well, with the potential for temperatures to hit the mid 40s. pic.twitter.com/iicPyjw6H1

— NextClima (@NextClima) July 7, 2022