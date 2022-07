«Κόκκινος» συναγερμός και από τη Γαλλία για το φυσικό αέριο: Το πιο πιθανό σενάριο η πλήρης διακοπή του

Εκτός από τη Γερμανία και η Γαλλία προετοιμάζεται πυρετωδώς για την μετάβαση σε ένα καθεστώς ενεργειακής έκτακτης ανάγκης.

Μετά τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς που μίλησε για τον ρωσικό ενεργειακό πόλεμο καθώς όπως είπε η Μόσχα χρησιμοποιεί «το φυσικό αέριο ως όπλο» και ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λεμέρ έκρουσε σήμερα τον κώδωνα του κινδύνου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και της Γαλλίας.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η γαλλική κυβέρνηση προετοιμάζεται πλέον για πλήρη διακοπή των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου και ότι αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο στον μελλοντικό σχεδιασμό της.

FRENCH FINANCE MINISTER LE MAIRE SAYS SAYS A RUSSIAN GAS CUTOFF IS THE MOST LIKELY SCENARIO

