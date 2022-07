Προκαλεί ο αντιπρόεδρος του Μπαχτσελί: Η Τουρκία ο πραγματικός ιδιοκτήτης των νησιών του Αιγαίου- Πιόνι του Μακρόν ο Μητσοτάκης

Όπως ανέφερε ο Σεμίχ Γιαλτσίν, ο Έλληνας πρωθυπουργός πανικοβλήθηκε όταν είδε τον χάρτη Μπαχτσελί τονίζοντας ότι οι τα νησιά του Αιγαίου έγιναν δωρεά στην Ελλάδα από τις δυτικές χώρες.

Στο γαϊτανάκι των προκλήσεων κατά της Ελλάδας, εξαπολύοντας αυτή τη φορά προσωπική επίθεση κατά του Έλληνα πρωθυπουργού, μπήκε και ο αντιπρόεδρος του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, Σεμίχ Γιαλτσίν, ο οποίος σε ανάρτησή του στο twitter χαρακτήρισε «πιόνι του Μακρόν» τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τόνισε ότι «πανικοβλήθηκε όταν είδε τον χάρτη του Αιγαίου», που δώρισαν οι Γκρίζοι Λύκοι στον πρόεδρο του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP).

«Το πιόνι του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης, πανικοβλήθηκε όταν είδε τον χάρτη των νησιών του Αιγαίου που παρουσίασε στον αρχηγό του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο Ülkü Ocakları», ανέφερε χαρακτηριστικά.

1-Miço of US President Biden, Pawn of French President Macron, Greek Prime Minister Miçotakis, was panicked when he saw the Aegean Islands map presented to MHP Leader Mr. Devlet Bahçeli, by the Ülkü Ocakları. https://t.co/x24PNTgn6a — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) July 12, 2022

Σημείωσε δε ότι ο Κυριάκος Μηστοτάκης γνωρίζει ότι τα νησιά του Αιγαίου έχουν δοθεί ως …δωρεά στην Ελλάδα από δυτικές χώρες, οπότε φοβάται κάθε φορά που το θέμα τίθεται στην τουρκική κοινή γνώμη.

2-Miço knows that the Aegean Islands have been donated to Greece by Western countries, so he gets scared every time the issue is brought up in the Turkish public opinion. @PrimeministerGR — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) July 12, 2022

Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραμέρα υπογραμμίζοντας ότι το τουρκικό έθνος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης των νησιών του Αιγαίου και αυτό το τουρκικό έθνος «υποστηρίζει» τον χάρτη. «Δεν αρκεί να καταλάβουμε τι μήνυμα δόθηκε στον Μητσοτάκη με τον χάρτη των νησιών του Αιγαίου που παρουσιάστηκε στον κ. Μπαχτσελί. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υποστήριξη που δίνεται σε αυτόν τον χάρτη από το τουρκικό έθνος, τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των νησιών του Αιγαίου», επισήμανε.

3-It is not enough to understand what message was given to Miçotakis with the Aegean Islands map presented to Mr. Bahçeli. The support given to this map by the Turkish nation, the true owners of the Aegean Islands, should also be taken into account.@PrimeministerGR — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) July 12, 2022

Τέλος, ο Γιαλτσίν υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει κατά λάθος περάσει νησιά του Αιγαίου για ελληνικά πλοία» και πως «τρομάζει από τη στάση του MHP, που υπερασπίζεται τα απαραίτητα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και αντανακλά την ισχυρή φωνή της συνείδησης του τουρκικού έθνους».

5-It is normal for Mr. Miço, who mistook the Aegean Islands to be Greek ships, to be frightened by the attitude of the MHP, which defends Turkey’s indispensable rights in the Aegean and reflects the strong voice of the nation’s conscience.@PrimeministerGR — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) July 12, 2022

- sofokleous10.gr

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για χάρτη Μπαχτσελί: Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται

Το σχέδιο της Ελλάδας για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο παρουσίασε ο Σκρέκας στον Τσούνη- Τι περιλαμβάνει

Δένδιας: Στηρίζουμε την υποψηφιότητα της Οδησσού ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Δείτε την ροή ειδήσεων και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.