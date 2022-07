Alpha Bank: Κάτω του 5% το ποσοστό της Capital Group

Ποσοστό κάτω του 5% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών κατέχει η The Capital Group Companies.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση:

Η Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (η ‘Εταιρεία’) ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης της The Capital Group Companies, Inc. την 11.07.2022, η τελευταία κατέχει κατά την 08.07.2022, έμμεσα (μέσω της Capital Research and Management Company), 104.737.156 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό κάτω του 5%, επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.