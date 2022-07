Διπλή βράβευση της Space Hellas

Με τη διάκριση «Partner of the Year» για τέταρτη φορά, αλλά και «Εxcellence in Customer Experience», βραβεύτηκε η Space Hellas στην ετήσια εκδήλωση «Dell Technologies Partner Awards 2022», που διοργάνωσε η εταιρεία για να τιμήσει και να αναγνωρίσει τις προσπάθειες των συνεργατών της στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Η τελετή διεξήχθη σε μια ξεχωριστή βραδιά παρουσία των συνεργατών της Dell Technologies, στις 07 Ιουλίου.

Η υψηλή διάκριση «Partner of the Year 2021» με την οποία τιμήθηκε η Space Hellas μεταξύ των συνεργατών της Dell Technologies, αντιπροσωπεύει τα εξαίρετα αποτελέσματα της χρονιάς που πέρασε και την υποστήριξη των καλύτερων λύσεων στις ανάγκες των πελατών της για την περιοχή της Ελλάδας.

Η αναγνώριση «Excellence in Customer Experience» επιβραβεύει τη Space Hellas για τη μοναδική εμπειρία end-to-end εξυπηρέτησης που παρέχει στα προϊόντα και τις λύσεις Dell Technologies, εφαρμόζοντας υψηλή τεχνογνωσία και εμπνέοντας στους πελάτες της εμπιστοσύνη και αφοσίωση.

Η Space Hellas διατηρεί τη δέσμευση της Dell Technologies, “μαζί δε σταματάμε σε τίποτα” παρέχοντας στους πελάτες της τις πλέον σύγχρονες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και ενισχύοντας την εντυπωσιακή πορεία της μακροχρόνιας συνεργασίας των δύο εταιρειών.

Ο κ. Aleksandar Preradovic, Managing Director για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα της Dell Technologies δήλωσε σχετικά: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διακρίνω ότι για τέταρτη φορά, η Space Hellas ανακηρύχθηκε “Συνεργάτης της Χρονιάς”, ενώ παράλληλα βραβεύτηκε με τον τίτλο της “Αριστείας στην Εξυπηρέτηση Πελατών”. Η σημαντική ανάπτυξη σε ετήσια βάση και τα αυξημένα έσοδα, ειδικά στους τομείς CSG και Storage, εδραίωσαν πραγματικά τη θέση της εταιρείας μεταξύ των Τitanium Τier συνεργατών μας».

O Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης τόνισε: «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να παραλαμβάνουμε για άλλη μια χρονιά δύο τόσο σημαντικά βραβεία από τη Dell Technologies, τα οποία επιβραβεύουν την ομαδική προσπάθεια και τη σκληρή δουλειά που κάνουμε για να παρέχουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες δυνατές λύσεις, αλλά και να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο τη σχέση μας με τη Dell Technologies από το υψηλότερο επίπεδο του Titanium συνεργάτη στο οποίο βρισκόμαστε.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την ομάδα της Dell Technologies για την εξαίρετη συνεργασία, την τιμή και την επιβράβευση. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για να παραμείνουμε πρωτοπόροι στον χώρο των τεχνολογικών εξελίξεων, προσφέροντας πάντα στους πελάτες μας τη μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης, σε λύσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και καινοτομίας».