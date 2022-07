Τουρκικές προκλήσεις: Ο Ερντογάν μιλά για τη… μεγάλη Τουρκία και κατάληψη εδαφών με αίμα

Τους τόνους, όπως άλλωστε αναμενόταν, ανέβασε και πάλι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας για το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μίλησε, συγκεκριμένα, για το… τουρκικό όραμα και το χτίσιμο της μεγάλης χώρας.

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν δίστασε να γυρίσει πίσω στην ιστορία για να βρει πάτημα ώστε να εξαπολύσει εθνικιστικές κορώνες, επικαλούμενος τον Μωάμεθ Πορθητή, ενώ μίλησε και για κατάληψη εδαφών με αίμα…



«Θα πραγματοποιήσουμε το όραμά μας. Θα γιορτάσουμε τη νίκη των 1000 χρόνων μας το 2071. Επειδή εμείς είμαστε Τουρκία, είμαστε τουρκικό έθνος, Δεν υπάρχει επιστροφή από το σημείο που φτάσαμε. Ο πρόγονός μας Μωάμεθ ο Πορθητής είχε πει ”Κωνσταντινούπολη, ή θα σε πάρω εγώ ή θα με πάρεις εσύ”. Ο πρόγονός μας Αμπτουλχαμίτ Χαν είπε πει ”αυτά τα εδάφη λαμβάνονται με αίμα και δίνονται με αίμα”. Ο Κεμάλ είπε ”ή ελευθερία ή θάνατος”. Κι εμείς εδώ σήμερα εδώ λέμε ότι οπωσδήποτε θα πραγματοποιήσουμε το χτίσιμο της μεγάλης Τουρκίας», η νέα εμπρηστική ρητορική του Τούρκου προέδρου.

“On the night of July 15, we once again proved that our Republic will live forever on the basis of the superiority of national will” https://t.co/xqcnhFrTdh pic.twitter.com/u9LmK7XZaI

