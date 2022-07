Χ.Α.: Προϋποθέσεις για αυξημένη μεταβλητότητα λόγω λήξης των παραγώγων

Όπως αναφέρει η Κύκλος Χρηματιστηριακή:

Οι διαθέσεις των αγοραστών ήταν θετικές στο ξεκίνηµα µε το Γ.∆. να οδηγείται στις 808 µονάδες. Όµως, σύντοµα, το αρνητικό κλίµα στις ευρωπαϊκές αγορές εξαιτίας του ενδεχοµένου πολιτικής κρίσης στην Ιταλία, οδήγησε σε υπεροπλία των πωλητών.

Με ρευστοποιήσεις τραπεζικών κυρίως τίτλων ο Γ.∆. οδηγήθηκε πλαγιοκαθοδικά µέχρι τις 790 µονάδες, για να διορθώσει στις δηµοπρασίες και να κλείσει µε µικρότερες απώλειες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαµορφώνονταν στο 3,536%. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-3,09%) κατέγραψε απώλειες µε την Εθνική (-5,07%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψε ο Μυτιληναίος (-2,56%), το Jumbo (-1,23%), η ΕΧΑΕ (-1,11%), η Lamda (-3,83%), ο Α∆ΜΗΕ (-1,76%), ο Τιτάν (-3,85%), η Quest (- 2,56%), η Aegean (-0,61%), η Motor Oil (-0,91%) και τα ΕΛΠΕ (-0,49%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο ΟΠΑΠ (+2,42%), η ΕΥ∆ΑΠ (+2,07%), ο ΟΛΠ (+2,76%) και η ΕΕΕ (+0,40%). Απολογιστικά, 37 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 56 εκείνων που υποχώρησαν.

Citigroup, Wells Fargo, US Bank Corporation και Bank of New York Mellon ανακοινώνουν στις ΗΠΑ τα αποτελέσµατα του 2ου τριµήνου.

Κλείνουν σήµερα τα παράγωγα του τρέχοντα µήνα διαµορφώνοντας προϋποθέσεις για αυξηµένη µεταβλητότητα.

Το ταραγµένο σκηνικό της ιταλικής πολιτικής θα επηρεάσει και σήµερα τις ευρωπαϊκές αγορές, αναπόφευκτα και το ελληνικό χρηµατιστήριο, µε τους αγοραστές να είναι πιθανό να κληθούν να επιβεβαιώσουν τη στήριξη των 780 µονάδων του Γ.∆.