Από πτώση ο θάνατος της Ιβάνα Τραμπ – Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

Σε ατύχημα φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος της Ιβάνα Τραμπ, κάθως η ιατροδικαστική έκθεση δεν αναφέρει παθολογικά ευρήματα. Όπως φαίνεται η πρώτη σύζυγος του πρώην προεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και μητέρα τριών από τα παιδιά του, επέστρεψε σπίτι της αφού είχε επισκεφθεί εστιατόριο της περιοχής της και για άγνωστους προς το παρόν λόγους, έπεσε.

Η πτώση – σύμφωνα με τον ιατροδικαστή – προκάλεσε «μοιραία χτυπήματα» με αποτέλεσμα η Ιβάνα να καταλήξει καθώς ήταν μόνη στο σπίτι και δεν υπήρχε κάποιος να τις προσφέρει βοήθεια.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε την Πέμπτη νεκρή σπίτι της με τις αρχές να δηλώνουν ότι δέχτηκαν κλήση για περιστατικό ανακοπής καρδιάς, στο διαμέρισμα της Ιβάνα στο Μανχάταν.Και αυτό γιατί αρχικά η Ιβάνα δεν φαινόταν να έχει κάποια εξωτερικά τραύματα που να προδίδουν μια διαφορετική αιτία θανάτου.

Από την Τσεχία στην αγκαλιά του Τραμπ – Η πολυτάραχη ζωή και το άδοξο τέλος

Η Ιβάνα Τραμπ, πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, μητέρα των τριών παιδιών του, επιχειρηματίας, πρώην μοντέλο και αναγνωρίσιμη φιγούρα της ποπ κουλτούρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών. Ασθενοφόρο κλήθηκε στο διαμέρισμά της, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Είχε καταρρεύσει στις σκάλες. Λίγο νωρίτερα, είχε θεαθεί στο αγαπημένο ιταλικό της εστιατόριο, ενώ ετοίμαζε βαλίτσες για τις καθιερωμένες διακοπές της στο Σαν-Τροπέ. Ο ίδιος ο πρώην σύζυγός της ήταν εκείνος που ανακοίνωσε τον αιφνίδιο θάνατό της.

Η Ιβάνα Τραμπ γεννήθηκε στο Ζλιν της Τσεχίας τον Φεβρουάριο του 1949. Ήταν το μοναχοπαίδι του κατασκευαστή Μίλος Ζέλνισεκ και της συζύγου του Μαρί, η οποία εργαζόταν ως τηλεφωνήτρια. Μόλις η 18χρονη Ιβάνα πέρασε στο πανεπιστήμιο ερωτεύθηκε και παντρεύτηκε έναν Αυστριακό, τον Άλφρεντ Γουίνκλμαρτ. Ήταν εκπαιδευτής σκι και επί πολλά χρόνια οικογενειακός φίλος που φέρεται να της προσέφερε με τον γάμο αυτό αυστριακή υπηκοότητα και μία διέξοδο διαφυγής.

Εξάλλου, η νεαρή κοπέλα ονειρευόταν από τα μικράτα της μία ζωή που δεν φαινόταν να υπάρχει στην κομμουνιστική τότε Τσεχοσλοβακία. Αν και διήρκησε λίγο, ο πρώτος της γάμος ήταν και το εισιτήριο που την οδήγησε στον Καναδά. Εκεί, τους πρώτους μήνες της νέας της ζωής αποφάσισε να αφιερωθεί στο αγωνιστικό σκι και παράλληλα κυνήγησε το όνειρό της: το μόντελινγκ.

Ο γάμος με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σε ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη για μία φωτογράφιση, το 1976, συνάντησε τον νεαρό επιχειρηματία Ντόναλντ Τραμπ. Αν και όπως έχει αποκαλύψει στα βιβλία της δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, γοητεύτηκε από εκείνον, από «την εξυπνάδα και το χιούμορ του». «Αν δεν τον ξαναέβλεπα, όμως, δεν θα ήταν και το τέλος του κόσμου», πρόσθεσε με τον γνωστό καυστικό τρόπο της. Παρόλα αυτά, μέσα σε λίγους μήνες παντρεύτηκαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ της έκανε απρόσμενα πρόταση γάμου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και οι δυο τους μετατράπηκαν σε ιδανικό υλικό για τα ταμπλόιντ που τότε βρίσκονταν στο απόγειό τους. Αυτή ήταν κυρίως που καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου της προσέλκυε την προσοχή των Μέσων, διαφημίζοντας τον πλούτο και τον πολυτελή τρόπο ζωής τους. Μνημειώδης έχει μείνει και η ατάκα της: «δώστε μας λίγο χρόνο. Σε λίγο θα είμαστε σαν τους Ροκφέλερ».

Στην αρχή εκείνος φρόντιζε τα πάντα για εκείνη, με την Ιβάνα να αποκαλύπτει ότι μοναδική υποχρέωση της ήταν το άψογο μακιγιάζ και ντύσιμό της. Τα υπόλοιπα τα είχε αναλάβει ο σύζυγός της. Δεν άργησε να έρθει στη ζωή τους το πρώτο από τα τρία τους παιδιά, ένα αγόρι.

Ο πρώην πρόεδρος δίσταζε να τον ονομάσει Donald Trump Jr., ανησυχώντας μήπως δεν του μοιάζει στο χαρακτήρα, ενώ φέρει το όνομά του. Ήταν η σύζυγός του που τον έπεισε.

Η Ιβάνα έχει παραδεχτεί ότι απέφευγε να καλεί κόσμο και φίλους των παιδιών της στο πολυτελές τριώροφο διαμέρισμά της στον Πύργο Τραμπ, αλλά είχε επίσης επιβεβαιώσει ότι το μόνο άτομο που είχε ανοιχτή πρόσκληση όποτε το επιθυμούσε ήταν ο Μάικλ Τζάκσον. «Ένας από τους καλύτερους μου φίλους», όπως είχε πει.

Παρά τις αμέτρητες συνεντεύξεις τους και τις οικογενειακές φωτογραφίσεις τους, δεν έλειπαν και τα μικρο-σκανδαλάκια. Όπως τότε που ο Τραμπ θέλοντας να εξυμνήσει τη σύζυγο του, υποστήριξε ότι ήταν αναπληρωματική στην ομάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1972. Η δήλωσή του εκείνη αποδείχθηκε ψευδής, ενώ διαψεύστηκε και από έναν τοπικό αξιωματούχο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σε μια τηλεοπτική συνέντευξη του ζεύγους το 1988 με την Όπρα Γουένφρι, προσέφεραν μία ματιά στα ενδότερα της σχέσης τους. «Θα έπρεπε να έχουμε μαραθώνιους καυγάδες, αλλά στην πραγματικότητα δεν μας συμβαίνει. Τα πάμε πολύ καλά και δεν υπάρχουν πολλές διαφωνίες, γιατί τελικά η Ιβάνα κάνει ακριβώς αυτό που της λέω», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την ίδια να απαντά καυστικά: «Σωβινιστής άνδρας!»

Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, η Ιβάνα αποφάσισε να «σηκώσει τα μανίκια» και να εμπλακεί στις επαγγελματικές δραστηριότητες του συζύγου της. Ενώ ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ που έλαβε όλα τα εύσημα για την επιτυχή είσοδό του στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά ακινήτων στο Μανχάταν, η Ιβάνα Τραμπ είχε επίσης σημαντικό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση.

Εργάστηκε μαζί με τον σύζυγό της στην ανάπτυξη του Πύργου Τραμπ, του κτηρίου του στην Πέμπτη Λεωφόρο στο Μανχάταν και άλλων έργων υψηλού προφίλ όπως το Trump Taj Mahal Casino Resort στο Ατλάντικ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ. Ανέλαβε αρκετούς ρόλους στον Οργανισμό Τραμπ. Διετέλεσε και διευθύντρια του ξενοδοχείου Plaza στο Μανχάταν. Συνεργάτες και φίλοι κάνουν λόγο για μια ικανή και σκληρά εργαζόμενη γυναίκα που οραματιζόταν να επεκτείνει την οικογενειακή αυτοκρατορία, στο πλευρό του συζύγου της.

Το πιο ηχηρό διαζύγιο των 90s

Τα πράγματα δεν πήγαν όπως επιθυμούσε. Η σχέση τους κατέληξε σε ένα από τα πιο ηχηρά διαζύγια της δεκαετίας του 1990, ειδικά όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Ντόναλντ είχε πολυετή παράνομο δεσμό με με την ηθοποιό και στάρλετ Μάρλα Μέιπλς. Την ίδια περίοδο, ο επιχειρηματίας άφησε να εννοηθεί ότι «κάτι δεν πάει καλά», όταν αρνήθηκε να ξεκαθαρίσει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Playboy εάν ο γάμος του είναι μονογαμικός.

Το κερασάκι στην τούρτα της μετωπικής σύγκρουσης ήταν όταν την κλείδωσε έξω από το γραφείο της στο ξενοδοχείο το 1990. Το προηγούμενο βράδυ είχαν τσακωθεί για το προγαμιαίο συμβόλαιο και τους όρους του. Κατά τη διάρκεια της αντιδικίας τους, η Ιβάνα κατηγόρησε τον Τραμπ μέχρι κι ότι τη βίασε. Αργότερα απέσυρε την καταγγελία, λέγοντας ότι τα λόγια της δεν πρέπει να «ερμηνεύονται με κυριολεκτική ή ποινική έννοια… Εννοούσα ότι ένιωθε έλλειψη τρυφερότητας».

Η πρώτη σύζυγος δεν ξεστόμισε ποτέ δημόσια το όνομά της διαδόχου της και δεύτερης συζύγου του Τραμπ, θεωρώντας την υπαίτιο για το άδοξο τέλος του γάμου της. Την έχει αποκαλέσει «showgirl» που «δεν θα πετύχαινε ποτέ τίποτα στη ζωή της». Αντιθέτως, δήλωνε ότι δεν την χωρίζει τίποτα με την τρίτη σύζυγο του άνδρα της, τη Μελάνια. «Τόσο εγώ, Ότο και τα παιδιά μου δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τη Μελάνια», έλεγε ολίγον τι χλιαρά.

Όταν ο διακανονισμός του διαζυγίου οριστικοποιήθηκε το 1992, η Ιβάνα έλαβε τουλάχιστον 14 εκατομμύρια δολάρια και 650.000 ετησίως για την ανατροφή των παιδιών της. Μεταξύ άλλων απέκτησε και μία έπαυλη 45 δωματίων στο Κονέκτικατ, ένα διαμέρισμα στο Trump Plaza και τη χρήση της έπαυλης Mar-a-Lago στη Φλόριντα για έναν μήνα κάθε χρόνο.

Σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη του, χρόνια μετά το διαζύγιο, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την σχέση τους και το πώς η προφορά της Ιβάνα αρχικά τον είχε γοητεύσει. «Ναι, ήταν καταπληκτικό, δεν την χόρταινα. Μία ημέρα, όμως, ξαφνικά ξύπνησα και δεν άντεχα να την ακούω». Η Ιβάνα παντρεύτηκε άλλες δύο φορές μετά τον Ντόναλντ, με τον Ιταλό επιχειρηματία Ρικάρντο Ματζουτσέλι και τον Ιταλό ηθοποιό Ροσάνο Ρουμπικόντι. Όταν καταλάγιασε ο θυμός του χωρισμού, το πρώην ζευγάρι παρέμεινε κοντά όλα αυτά τα χρόνια. Αρχικά, εκείνη ανέλαβε την αποκλειστική ανατροφή των τριών παιδιών τους. Μετά την ενηλικίωση τους, έζησαν με τον πατέρα τους και συνεργάστηκαν μαζί του στην οικογενειακή επιχείρηση.

Η Ιβάνα με τον τον Ιταλό επιχειρηματία Ρικάρντο Ματζουτσέλι

Η ζωή μετά τον Τραμπ

Η Ιβάνα μετατράπηκε σε προϊόν της ποπ κουλτούρας. Από τις συνεντεύξεις της δεν έλειπαν ποτέ ενδιαφέρουσες, αλλά και αμφιλεγόμενες δηλώσεις. Μετέτρεψε την πραγματική δοκιμασία του διαζυγίου της σε ευπώλητα βιβλία και έναν σύντομο κινηματογραφικό ρόλο στην εμβληματική κωμωδία «The First Wives Club». Εκεί, ως ο εαυτός της, προτρέπει τις εγκαταλελειμμένες πρωταγωνίστριες: «Κυρίες, πρέπει να είστε δυνατές και ανεξάρτητες. Και να θυμάστε, don’t get mad, get even» (μην θυμώνετε, πάρτε τα πάντα). Τότε, ο Τραμπ κατέκρινε την κινηματογραφική εμφάνιση της. Επιβεβαίωσε, όμως, ότι πράγματι «τα είπε πάρει όλα».

Έγραψε και ένα βιβλίο αυτοβοήθειας για το διαζύγιο που αποτέλεσε Βίβλο για τις διαζευγμένες γυναίκες, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα. Στα Μπεστ σέλερ εκτοξεύτηκε και πρόσφατα (2017) μια αυτοβιογραφία με τίτλο «Raising Trump» για τη δική της παιδική ηλικία και τις εμπειρίες της ανατροφής των τριών παιδιών. Σχετικά με τη γέννηση του Ντόναλντ Τζούνιορ, έγραψε ότι γιόρτασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο νοσοκομείο και επέστρεψε στη δουλειά της στον Οργανισμό Τραμπ σχεδόν αμέσως. Υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ την έχει αποκαλέσει «τη γυναικεία εκδοχή του».

Η κόρη της Ιβάνκα σε συνέντευξή της είχε δηλώσει ότι «η μητέρα μου ήταν πολύ πιο αυστηρή από τον πατέρα μου όταν μεγαλώναμε». Όταν την ρώτησαν τί εννοούσε, εκείνη ξεκαθάρισε ότι «πίστευε στην πειθαρχία, στους κανόνες και στους τρόπους». Περιέγραφε τον εαυτό της ως επιχειρηματία. Κυκλοφόρησε τη δική της συλλογή ενδυμάτων, παπουτσιών, κοσμημάτων, αρωμάτων και καλλυντικών. Μόλις δύο χρόνια νωρίτερα, είχε συμμετάσχει στο ριάλιτι «so you think you can dance?». Υποστήριξε, όμως, ότι διατήρησε τα στάνταρντ της, αρνούμενη να χορεύει «με μικροσκοπικά φορέματα με τα βυζιά και τον πισινό να κρέμονται».

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι έγραψε στο Twitter ότι η κυρία Τραμπ ήταν «ένας πραγματικά ταλαντούχος, δημιουργικός και όμορφος άνθρωπος», ο οποίος συνέβαλε πολύ στην αναβάθμιση της Νέας Υόρκης. «Έζησε το αμερικανικό όνειρο», είπε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, κορυφαίος σύμμαχος του Τραμπ.

Το 2017, η Ιβάνα Τραμπ είπε στο «Good Morning America» του ABC ότι δεν ήθελε να κάνει τη σημερινή σύζυγο του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, να ζηλέψει, ζητώντας του να την καλέσει απευθείας στον Λευκό Οίκο. «Είμαι βασικά η πρώτη σύζυγος του Τραμπ. Εντάξει; Εγώ είμαι η πρώτη κυρία», είπε. Ήταν ένα από τα πολλά αξιομνημόνευτα αποσπάσματα συνεντεύξεων του πρώην μοντέλου.

Στην πραγματικότητα, δεν υπερέβαλε για την επιρροή που ασκούσε στον πρώην σύζυγό της, ακόμα και δεκαετίες μετά τη λήξη του γάμου της. Λειτουργούσε, όμως, σαν «αρχιστράτηγος» της οικογένειας. «Μιλάμε πριν και μετά από κάθε δημόσια εμφάνισή του και με ρωτάει τι σκέφτομαι», είπε στη New York Post το 2016, αποκαλύπτοντας ότι τον συμβούλευε να «να είναι πιο ήρεμος».

Ήταν αυτή που τον προέτρεψε να χρησιμοποιήσει τα σόσιαλ μίντια και κυρίως το Twitter για να διεκδικήσει την προεδρία. «Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξεις λογαριασμό στο Twitter. Είναι ένας νέος τρόπος, μια νέα τεχνολογία», αποκάλυψε σε συνέντευξή της το 2017 στο «CBS Sunday Morning». Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ο Τραμπ της είχε προσφέρει την πρεσβεία στην Τσεχία, αλλά εκείνη είχε αρνηθεί, όσο τιμητική και αν ήταν.

Δήλωνε ότι είχε άριστη σχέση με τα τρία ενήλικα παιδιά της και δεν έκρυβε την περηφάνια της για την μοναχοκόρη της Ιβάνκα. Ήταν εκείνη που της είχε εμφυσήσει την αίσθηση του στυλ, αλλά και την σημασία που έδινε στην εμφάνιση. «Ήμουν πάντα πολύ πειθαρχημένη σε ό,τι είχε να κάνει με τη διατήρηση της εμφάνισής μου. Δεν υπάρχει ημέρα που δεν πάω στο κομμωτήριο, δεν περιποιούμαι τα νύχια μου, δεν φοράω τις γόβες μου, ενώ κατάφερα να μην πάρω βάρος σε όλη μου τη ζωή».

Η μόνη της αμαρτία ήταν το χοτ ντογκ που αγόρασε από έναν πλανώδιο πωλητή, κάποια τετράγωνα μακριά από το σπίτι της. Λάτρευε τα εγγόνια της, στα οποία, όμως, είχε απαγορεύσει να την αποκαλούν γιαγιά. Προτιμούσε το glam-ma.

Πως και να την αποκαλούσαν, τόσο τα παιδιά, όρο τα εγγόνια και ο πρώην σύζυγος της εμφανίζονται συντετριμμένοι από την ξαφνική απώλεια. Τα Μέσα αναπολούν ένα φαινόμενο που άνοιξε το δρόμο για αυτά που σήμερα αναγνωρίζουμε ως ριάλιτι και προϊόντα της ποπ κουλτούρας. Η Ιβάνα μετέτρεψε τον εαυτό της σε προϊόν δεκαετίες πριν την ακολουθήσουν οι υπόλοιπες.

