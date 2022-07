Παγκόσμιο Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο: 220 Έλληνες ιατροί της Διασποράς δίνουν το «παρών»

Με την συμμετοχή 220 Ελλήνων ιατρών που διαπρέπουν στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού ξεκίνησαν οι εργασίες του 1ου Παγκόσμιου Πανομογενειακού Ιατρικού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη.

Το Συνέδριο, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας, του Υφυπουργού Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη και του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ετήσιου «Aristotle Medical Forum». Οι εργασίες του ξεκίνησαν την Παρασκευή (15/07/2022) στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή (17/07/2022).

Με κεντρικό τίτλο του συνεδρίου «Ο Ιπποκράτης συναντά τον Αριστοτέλη», οι απανταχού Έλληνες ιατροί που έχουν δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο που φέρει το όνομα του Αριστοτέλη, προκειμένου να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την πρόοδο της Επιστήμης και τη διάδοση του Ελληνισμού σε όλο τον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό, το 1ο Παγκόσμιο Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο θα έχει τη σφραγίδα των ελληνικών ιατρικών συλλόγων (Hellenic Medical Societies). Επίσης, η πραγματοποίηση παράλληλων ομιλιών και διαδραστικών στρογγυλών τραπεζιών, θα βοηθήσει στη σφυρηλάτηση δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για καινοτόμες συνέργειες των ελληνικής καταγωγής επιστημόνων μεταξύ τους, αλλά και με το μητροπολιτικό κέντρο. Επιπλέον, θα αναδείξει το δυναμικό των Ελλήνων ιατρών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι συνολικά 220 επιστήμονες που συμμετέχουν στο συνέδριο εργάζονται σε 25 κράτη όλων των ηπείρων και είναι όλοι Έλληνες ομογενείς, ιατροί και ερευνητές της Διασποράς που εκπροσωπούν κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού όπως Uppsala University (Σουηδία), University of Illinois (ΗΠΑ), School of Medicine, University of Leeds (ΗΒ), Harvard Medical School (ΗΠΑ), Research Center, Jane and John Justin Neurosciences Center Cook Children’s (ΗΠΑ), Imperial College London (ΗΒ), Indiana University School of Medicine (ΗΠΑ), EPFL Medical School (Ελβετία) κ.α.

Από την πλευρά του ο κ. Κατσανιώτης υπογράμμισε την ανάγκη δικτύωσης των δυνάμεων του Οικουμενικού Ελληνισμού για την προώθηση κοινών συνεργειών προς όφελος της πατρίδας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, τόνισε πως σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα απογραφής των χιλιάδων ακαδημαϊκών, επιστημόνων και ερευνητών Ελληνικής καταγωγής οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην παραγωγή γνώσης παντού στον κόσμο. Παράλληλα, σημείωσε πως το Υπουργείο Εξωτερικών, κεντρικά αλλά και μέσω των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών του ανα την υφήλιο, θα συμβάλει σε κάθε προσπάθεια ανάδειξης και προβολής, κάθε αξιόλογης συνέργειας των Ελλήνων ιατρών και επιστημόνων, στους τομείς της ιατρικής, της βιοτεχνολογίας και της καινοτομίας. Ο ίδιος ανέφερε πως περισσότεροι «από 60.000 συμπατριώτες μας ερευνητές, μεταδιδακτορικοί εργάζονται στο εξωτερικό και δημιουργούν γνώση σε όλα τα πεδία» ενώ σε άλλο σημείο σημείωσε ότι «το brain gain δεν αποτελεί για την κυβέρνηση ένα λογοπαίγνιο, είναι καθημερινή προσπάθεια για να φέρει η Ελλάδα πίσω το μεγάλο της εθνικό κεφάλαιο. Η υπεραξία της χώρας είναι στην νέα γενιά»

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Δύο νοσηλεύτριες και στελέχη του νοσοκομείου στο κάδρο των ευθυνών για τον θάνατο του 49χρονου

Μύκονος: Ξημέρωσε και ο Βέρτης ακόμη τραγουδούσε – Ο χαμός από τους Ισραηλινούς και οι εισπράξεις των €700.000

Από πτώση ο θάνατος της Ιβάνα Τραμπ – Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση