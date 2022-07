Στην Αθήνα ο Αντόνιο Γκουτέρες- Μητσοτάκης: «Θα συζητήσουμε για τις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις»

«Με χαρά καλωσόρισα απόψε τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες που επισκέπτεται την Ελλάδα», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

«Μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε ανεπισήμως για τις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», συμπληρώνει επίσης ο πρωθυπουργός

Ιt was my pleasure to welcome tonight the UN Secretary General @antonioguterres who is visiting Greece. A good opportunity to talk informally about the big international challenges we are facing. pic.twitter.com/3gWcAjtJbe

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 15, 2022