Βίντεο από τη δραματική διάσωση ελεφαντίνας και του μικρού της στην Ταϊλάνδη

Μάχη με τον χρόνο έδωσε ομάδα κτηνιάτρων και εργαζομένων σε πάρκο άγριων ζώων στην Ταϊλάνδη προκειμένου να σώσουν ελεφαντάκι και τη μητέρα του που έπεσαν σε χαντάκι. Σε βίντεο, που κόβει την ανάσα, καταγράφονται οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης στην αναίσθητη ελεφαντίνα.

ELEPHANT RESCUE: A veterinarian and national park staff saved an elephant mother in Thailand after they performed CPR on her Wednesday The elephant fainted from stress after her calf fell and got stuck in a hole. They were both rescued and safely walked back into the wild. pic.twitter.com/kAWlaw0ld7

— CBS News (@CBSNews) July 15, 2022