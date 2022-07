Η ενεργειακή κρίση θα χειροτερέψει-DANIEL YERGIN

Ο Leon Mill ζωγραφίζει μια πινακίδα έξω από το σταθμό Phillips 66 στο Perkasie, Pa., το 1973 για να ενημερώσει τους πελάτες του ότι έχει τελειώσει το βενζίνη. Η πετρελαϊκή κρίση ήταν ο ένοχος, που στρίμωξε τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές των ΗΠΑ που αναγκάστηκαν να παραμείνουν στην ουρά για ώρες στα βενζινάδικα.

DANIEL YERGIN

Η σημερινή παγκόσμια ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη χειρότερη από ό,τι βίωσε ο κόσμος τη δεκαετία του 1970. Πολλά θα εξαρτηθούν από μια πιο ενημερωμένη συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων και των ηγετών του κλάδου, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοούν και να διαχειρίζονται σωστά τις ροές ενέργειας από τις οποίες εξαρτώνται οι σύγχρονες οικονομίες.

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, DC – Είναι η σημερινή ενεργειακή κρίση τόσο σοβαρή με παρόμοιες προηγούμενες – ιδιαίτερα τα πετρελαϊκά σοκ της δεκαετίας του 1970; Αυτό το ερώτημα τίθεται σε όλο τον κόσμο, με τους καταναλωτές να πλήττονται από υψηλές τιμές, τις επιχειρήσεις να ανησυχούν για τον ενεργειακό εφοδιασμό, τους πολιτικούς ηγέτες και τους κεντρικούς τραπεζίτες να παλεύουν με τον πληθωρισμό και τις χώρες να αντιμετωπίζουν πιέσεις στο ισοζύγιο πληρωμών.

Άρα, ναι, αυτή η ενεργειακή κρίση είναι εξίσου σοβαρή. Στην πραγματικότητα, η σημερινή κρίση είναι δυνητικά χειρότερη. Στη δεκαετία του 1970, αφορούσε μόνο το πετρέλαιο, ενώ αυτή η κρίση περιλαμβάνει το φυσικό αέριο, τον άνθρακα, ακόμη και τον κύκλο του πυρηνικού καυσίμου. Εκτός από το ότι υποκινεί τον πληθωρισμό , η σημερινή κρίση μετατρέπει μια παγκόσμια αγορά σε μια κατακερματισμένη και πιο ευάλωτη σε αναταραχές, μειώνοντας την οικονομική ανάπτυξη. Και, μαζί με τη γεωπολιτική κρίση που προέκυψε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, βαθαίνει περαιτέρω τους ανταγωνισμούς των μεγάλων δυνάμεων στον κόσμο.

Η σημερινή ενεργειακή κρίση δεν ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά πέρυσι, όταν η ζήτηση ενέργειας αυξήθηκε καθώς ο κόσμος έβγαινε από την πανδημία του COVID-19. Τότε ήταν που η Κίνα είχε έλλειψη άνθρακα και οι τιμές εκτοξεύτηκαν. Στη συνέχεια, η παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) περιορίστηκε, με τις τιμές να εκτοξεύονται στα ύψη και οι τιμές του πετρελαίου επίσης αυξήθηκαν.

Κανονικά, με την αύξηση των τιμών της ενέργειας, μια χώρα όπως η Ρωσία θα είχε αυξήσει τις πωλήσεις φυσικού αερίου στον κύριο πελάτη της, την Ευρώπη, πάνω από τις ελάχιστες συμβατικές ποσότητες. Αντίθετα, έμεινε στα συμβόλαιά της, παρόλο που θα μπορούσε να έχει παραγάγει πολύ περισσότερα. Εκείνη την εποχή, φαινόταν ότι η Ρωσία προσπαθούσε να αναγκάσει τις τιμές να αυξηθούν. Αλλά, αντίθετα, το Κρεμλίνο μπορεί κάλλιστα να προετοιμαζόταν για πόλεμο.

Επειδή η Ευρώπη εξαρτιόταν από τη Ρωσία για το 35-40% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της, ο Πούτιν υπέθεσε ότι οι Ευρωπαίοι θα διαμαρτυρηθούν για την εισβολή, αλλά τελικά θα παραμείνουν στην άκρη. Προσηλωμένος στην αυτόκλητη αποστολή του να αποκαταστήσει αυτό που θεωρεί ως την ιστορική αυτοκρατορία της Ρωσίας, δεν περίμενε πώς θα απαντούσαν σε έναν απρόκλητο πόλεμο της διπλανής πόρτας.

Κοιτάζοντας το μέλλον, πέντε παράγοντες θα μπορούσαν να κάνουν τη σημερινή ενεργειακή κρίση ακόμη χειρότερη.

Πρώτον, ο Πούτιν άνοιξε ένα δεύτερο μέτωπο στη σύγκρουση μειώνοντας τις συμβατικές ποσότητες φυσικού αερίου που η Ρωσία προμηθεύει στην Ευρώπη. Στόχος είναι να αποτραπούν οι Ευρωπαίοι από το να αποθηκεύουν αρκετές προμήθειες για τον επόμενο χειμώνα και να αυξηθούν οι τιμές, δημιουργώντας οικονομικές δυσκολίες και πολιτικές διαφωνίες. Στην ομιλία του τον Ιούνιο στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Πούτιν κατέστησε σαφές το σκεπτικό του: «Τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που επιδεινώνονται στην Ευρώπη» θα «διχάσουν τις κοινωνίες τους» και «αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε λαϊκισμό… και αλλαγή των ελίτ βραχυπρόθεσμα.»

Ως έχει, η Γερμανία προσδοκά τώρα την ανάγκη για δελτίο φυσικού αερίου και ο υπουργός οικονομικών υποθέσεων της, Ρόμπερτ Χάμπεκ, προειδοποιεί για μια «μετάδοση τύπου Lehman» (αναφερόμενη στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008) εάν η Ευρώπη δεν μπορεί να διαχειριστεί τη σημερινή οικονομία..

Δεύτερον, μια νέα ή ανανεωμένη πυρηνική συμφωνία με το Ιράν είναι απίθανη . Έτσι, οι κυρώσεις στη χώρα δεν θα αρθούν – και αυτό σημαίνει ότι το ιρανικό πετρέλαιο δεν θα ρέει στις παγκόσμιες αγορές σύντομα.

Τρίτον, αν και η Σαουδική Αραβία μπορεί να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου της για να βοηθήσει στη «σταθεροποίηση» των αγορών πετρελαίου δεν είναι πιθανό να ακολουθήσει καμία έκρηξη, επειδή δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη ποσότητα επιπλέον πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία Αραβία (ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) που μπορούν να παραχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εν τω μεταξύ, πολλές άλλες χώρες εξαγωγής πετρελαίου δεν μπορούν καν να επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα παραγωγής τους , λόγω της έλλειψης επενδύσεων και συντήρησης μετά την πανδημία.

Τέταρτον, η ζήτηση της Κίνας για πετρέλαιο έχει μειωθεί σημαντικά από τα lockdown «μηδενικού COVID», τα οποία έχουν περιορίσει δραστικά την οικονομική δραστηριότητα. Αν όμως άρει πολλούς περιορισμούς, θα ακολουθήσει μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης και της ζήτησης πετρελαίου.

Τέλος, όσο στενή κι αν είναι η αγορά αργού πετρελαίου, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη στενότητα στον τομέα της διύλισης που παράγει τη βενζίνη, το ντίζελ και τα καύσιμα αεριωθουμένων που χρησιμοποιούν στην πραγματικότητα οι άνθρωποι. Αυτός ο τομέας έχει εξελιχθεί σε ένα σύνθετο, εξαιρετικά διασυνδεδεμένο παγκόσμιο σύστημα. Η Ρωσία διύλιζε προϊόντα που έστελνε στην Ευρώπη, ενώ η Ευρώπη έστελνε βενζίνη που δεν χρειαζόταν στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ και ούτω καθεξής.

Σε ορισμένα μέρη, το σύστημα είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τα διυλιστήρια των ΗΠΑ να λειτουργούν ήδη με δυναμικότητα περίπου 95% . Αλλά το σύστημα συνολικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Τα ρωσικά διυλιστήρια λειτουργούν μόνο εν μέρει , στερώντας την Ευρώπη από προϊόντα πετρελαίου και δεν φτάνει αρκετή ευρωπαϊκή βενζίνη στη Βόρεια Αμερική. Τα κινεζικά διυλιστήρια λειτουργούν με δυναμικότητα κάτω του 70% . Περίπου τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως δυναμικότητας διύλισης έχουν κλείσει παγκοσμίως , λόγω της πανδημίας, των νέων κανονισμών και των προκλήσεων της οικονομίας. Προσθέστε τον κίνδυνο ατυχημάτων, κακών πολιτικών αποφάσεων και τυφώνα που θα χτυπήσει τα διυλιστήρια στην ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ και η κατάσταση θα μπορούσε να χειροτερέψει ακόμη περισσότερο.

Τούτου λεχθέντος, μερικές χώρες θα μπορούσαν ακόμα να ενισχύσουν την παραγωγή. Ο Καναδάς – ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο , μετά τις ΗΠΑ, τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία – θα μπορούσε να παρέχει επιπλέον βαρέλια σε συνεργασία με τη μεγάλη του αγορά, τις ΗΠΑ. Και η παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ επανέρχεται και θα μπορούσε να προσθέσει 800.000 έως ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως νέας παραγωγής φέτος – πολύ περισσότερη επιπλέον παραγωγή από τον υπόλοιπο κόσμο μαζί.

Άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να μετριάσουν την κρίση περιλαμβάνουν τις αλλαγές τιμών και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται οι καταναλωτές. Τον Μάιο, η ζήτηση βενζίνης στις ΗΠΑ ήταν 7% μικρότερη από τον Μάιο του 2019, πριν από την πανδημία. Κάποια από αυτά, ωστόσο, μπορεί να είναι αποτέλεσμα του ότι περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι.

Μια οικονομική επιβράδυνση θα μπορούσε επίσης να μειώσει τις τιμές. Ο τελευταίος παγκόσμιος δείκτης υπευθύνων προμηθειών της S&P υποδηλώνει αποδυνάμωση της οικονομικής ανάπτυξης, με τη μεταποιητική δραστηριότητα των ΗΠΑ να «ολισθαίνει σε πτώση… σε βαθμό που ξεπέρασε μόνο δύο φορές» – στο αποκορύφωμα του lockdown της πανδημίας και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008. Ομοίως, η ευρωπαϊκή ανάπτυξη επιβραδύνθηκε απότομα σε χαμηλό 16 μηνών. Τέτοιες επιβραδύνσεις θα μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση και να μειώσουν τις τιμές της ενέργειας. Αλλά, φυσικά, θα πιέσουν επίσης τη δυτική συμμαχία και τη λαϊκή ενότητα.

Οι επόμενοι έξι μήνες θα είναι κρίσιμοι, δοκιμάζοντας κατά πόσον η Ευρώπη μπορεί να κάνει ελιγμούς τον ερχόμενο χειμώνα. Σε αυτό που ο Χάμπεκ αποκάλεσε «πικρή» αλλά «αναγκαία» απόφαση, η Ευρώπη θα χρειαστεί να κάψει περισσότερο άνθρακα. Στους δύσκολους μήνες που έρχονται, θα χρειαστεί να υπάρξει πιο ενημερωμένη συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και της βιομηχανίας που διαχειρίζεται τις ροές ενέργειας από τις οποίες εξαρτώνται οι σύγχρονες οικονομίες.

Daniel Yergin, Vice Chairman of S&P Global, is the author of The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations (Penguin, 2021) and The Prize (Free Press, 2008), for which he won the Pulitzer Prize. He received the first James R. Schlesinger Medal for Energy Security from the US Department of Energy.