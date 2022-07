Παναγιωτόπουλος: Τιμούμε την εθνική εορτή της Γαλλίας – Δύο ελληνικά Rafale στην παρέλαση

“Τιμούμε την εθνική εορτή της Γαλλίας μιας φίλης, συμμάχου και εταίρου χώρας, με την οποία πρεσβεύουμε κι υπηρετούμε κοινές αξίες και αρχές για ειρήνη και σταθερότητα. Παραμένουμε ενωμένοι για «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη» και το αποδείξαμε με Rafale F3R της 332 Μοίρας στην παρέλαση.

Χρόνια πολλά στο γαλλικό λαό!”

Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, με την ευκαιρία των σημερινών εορταστικών εκδηλώσεων στη Γαλλία για την ‘Αλωση της Βαστίλλης στις 14 Ιουλίου 1789 .

Υπενθυμίζεται ότι στην 332 Μοίρα Παντός Καιρού “Γεράκι” στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην αεροπορική βάση Τανάγρας υπηρετούν τα νεοαποκτηθέντα Rafale F3R.

Nous honorons le #14Juillet, fete nationale de la France, pays ami, allié et partenaire. Nous partageons des valeurs et des principes communs pour la paix et la stabilité. Nous sommes solidaires pour #Liberté, #Egalité, #Fraternité BONNE #fetenationale @FranceenGrece pic.twitter.com/nMIuVO18Gh

— N Panagiotopoulos (@npanagioto) July 14, 2022