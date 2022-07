Δραματικό μήνυμα Μακρόν για τις πυρκαγιές στη Γαλλία: «Πρέπει να εξοπλιστούμε με περισσότερα πυροσβεστικά αεροπλάνα»

H Γαλλία πρέπει να εξοπλιστεί με «περισσότερα» πυροσβεστικά αεροπλάνα, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν που επισκέφθηκε τα νοτιοδυτικά της χώρας του, όπου οι φωτιές κατέκαψαν περισσότερα από 200.000 στρέμματα δασικής έκτασης.

Τα 22 αεροπλάνα με τα οποία έχει εξοπλιστεί η υπηρεσία πολιτικής προστασίας «αρκούσαν τα τελευταία χρόνια… Μήπως πρέπει να έχουμε περισσότερα; Η απάντηση είναι ναι», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος υπογραμμίζοντας ότι ο αυτός ο αυξημένος στόλος θα είναι ευρωπαϊκός και ζήτησε την «αναδιαμόρφωση μιας βιομηχανικής στρατηγικής» για την κατασκευή αυτών των αεροσκαφών.

Ο Μακρόν εξήρε επίσης το έργο των διαφόρων σωμάτων, αιρετών και άλλων προσώπων που έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση των πελώριων πυρκαγιών που καταστρέφουν την περιοχή εδώ και μια και πλέον εβδομάδα.

En Gironde, aux côtés de nos sapeurs-pompiers et de tous nos héros mobilisés pour faire face aux incendies. Leur courage est exceptionnel. Et la solidarité des élus avec les habitants, exemplaire. Nous sommes là et nous serons là. Nous rebâtirons et replanterons la forêt. pic.twitter.com/i7X1NtMiOp

