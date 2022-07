Η αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου θα ξεπεράσει τα $3 δισ. το 2022

Το ψηφιακό κανάλι αγορών επιλέγουν όλο και περισσότεροι καταναλωτές ανά τον κόσμο, τάση που εκτοξεύει στα ύψη τον παγκόσμιο τζίρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 2022, η αξία της αγοράς του e-commerce θα υπερβεί τα $3 δισ. από περίπου $2,6 δισ. το 2021, που συνιστά σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 16,8%.

Η αγορά αναμένεται να αυξηθεί στα $5,440 δισ. το 2026 με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 15,2%Η αγορά αναμένεται να συνεχίσει τον έντονα ανοδικό ρυθμό της και να φτάσει στα επίπεδα των $5,5 δισ. το 2026, καταγράφοντας μέσο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 15,2%. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τους αναλυτές, η Βόρεια Αμερική, που ήταν το 2021 η μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή για την παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου, θα παραμείνει και το 2022 κομβικός παίκτης για τον κλάδο του e-commerce διεθνώς.

Σύμφωνα με ειδικό report του Research and Markets, η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού ήταν το 2021 η δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή στην αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως το περασμένο έτος. Τα ίδια στοιχεία κατονομάζουν ως πιο ισχυρούς παίκτες της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως τις εταιρείες: Amazon.com Inc, JD.com Inc, Suning Commerce Group Co. Ltd, Apple Inc, Walmart Inc, Dell Technologies Inc, Vipshop Holdings Ltd, Gome Electrical Appliances Holding Ltd, Macy’s Inc και Όμιλος Όττο.

Ο ρόλος του Διαδικτύου

Η αυξανόμενη διείσδυση του Διαδικτύου και η αυξανόμενη χρήση των smartphones προβλέπεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. Η αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου και των smartphones μετατοπίζει τις προτιμήσεις των καταναλωτών προς τις ηλεκτρονικές αγορές.

Σύμφωνα με την ειδική έκθεση του We Are Social, οι συνολικοί χρήστες του Διαδικτύου σε όλο τον κόσμο το 2020 αυξήθηκαν σε 4,54 δισεκατομμύρια με αύξηση 298 εκατομμύρια ή 7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2019. Επιπλέον, ο αριθμός των χρηστών κινητών ήταν 5,19 δισεκατομμύρια το 2020, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 124 εκατομμύρια ή 2,4% το 2019.

Ως εκ τούτου, η αυξανόμενη διείσδυση του Διαδικτύου σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που χρησιμοποιούν smartphone προβλέπεται να τονώσει τη ζήτηση για την αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου κατά την προβλεπόμενη περίοδο.

Πάντως, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αυστηροί κανονισμοί και οι κάθετοι περιορισμοί, που επιβάλλονται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, θα περιορίσουν κάπως τη δυναμική του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου στο εγγύς μέλλον. Οι κάθετοι περιορισμοί, όπως οι συμφωνίες ισοτιμίας μεταξύ πλατφορμών (APPA), ο γεωγραφικός αποκλεισμός, το πιο ευνοούμενο κράτος (MFN), το γεωφιλτράρισμα και οι περιορισμοί διαφήμισης θα λειτουργήσουν ως σημαντική πρόκληση για τους παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η αύξηση των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης και των εταιρειών για την προώθηση των πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί κορυφαία τάση στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου.

