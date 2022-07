Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece – Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής συμμετοχών

Έχοντας συγκεντρώσει 37 συμμετοχές, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 22 Ιουλίου η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece, που διοργανώνει για 13η χρονιά ο Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands – www.easygroup.com.gr and www.easyhistory.info, που συμπεριλαμβάνει και τις easyJet, easyHotel, easyCar, easyFerry, easyStudies κ.α.) και του Stelios Philanthropic Foundation. Στόχος του θεσμού είναι να επιβραβεύσει τις πιο αξιόλογες προσπάθειες στον χώρο της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Το αμέσως επόμενο διάστημα, θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά η διαδικασία επιλογής και οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους. Οι νικητές θα ανακοινωθούν από το ίδιο τον κ. Χατζηιωάννου στις 2 Σεπτεμβρίου 2022, σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί υβριδικά.

Φέτος, τα βραβεία προσφέρουν έπαθλα (δωρεά σε μετρητά) συνολικής αξίας €100.000 σε 3 νικητές και συγκεκριμένα: €50.000 στον πρώτο νικητή, €30.000 στον δεύτερο και €20.000 στον τρίτο.

Τα 13α Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece απευθύνονται αποκλειστικά σε νέους και νέες Έλληνες επιχειρηματίες μέχρι 40 ετών (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1982 ή μετέπειτα) που έχουν ιδρύσει την εταιρεία τους στην Ελλάδα και έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον €30.000 το χρόνο. Η επιχείρησή τους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 3 άτομα και ο επιχειρηματίας πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% αυτής. Εάν οι ιδιοκτήτες είναι δύο, θα πρέπει να κατέχουν πάνω από το 80% της εταιρείας μεταξύ τους.

