Silicon Valley: Το σκοτεινό πρόσωπο με πάρτι, ναρκωτικά, σεξ και τεχνολογία

Η πρόσκληση καθόριζε – αθώα – το dresscode: «γκλάμουρ ενδυμασία» με θέμα σαφάρι σικ και έθνικ εμφάνιση ιθαγενών ζούγκλας» — αλλά για όσους γνωρίζουν τα χλιδάτα πάρτι που διοργανώνονται σε επαύλεις, πύργους και παραθαλάσσια παλάτια γύρω από τη Σίλικον Βάλεϊ, ήταν προφανές πως θα ήταν άλλο ένα από τα βακχικού τύπου πάρτι της ελίτ της Τεχνολογίας γεμάτα ναρκωτικά και σεξ.

Τo πάρτι του Έλον Μασκ στο σπίτι στην άκρη του κόσμου

Το «πάρτι στην άκρη του κόσμου», όπως έγραφε η πρόσκληση, διοργανώθηκε στο σπίτι ενός –όχι οποιουδήποτε- επιχειρηματία στην παραλία έξω από το Σαν Φρανσίσκο, του Έλον Μασκ, ο οποίος φορούσε μια μαύρη στολή σαν πανοπλία, με ασημένια καρφιά και αλυσίδες. Ο παλιός του φίλος, ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν — άλλος ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου — πήγε γυμνόστηθος φορώντας ένα ανοιχτό γιλέκο.

Παρά το αναμφισβήτητα kinky ντύσιμό του, ο Mασκ επέμεινε αργότερα ότι το πάρτι ήταν «βαρετό και επαγγελματικό, με μηδενικό σεξ και καθόλου γυμνό». Ίσως να ήταν όλη την ώρα στην κουζίνα, επειδή μια νεαρή γυναίκα στο πάρτι, που εργαζόταν σε από τις εταιρείες της Silicon Valley, είπε ότι κάποια στιγμή βρέθηκε ξαπλωμένη με δύο ζευγάρια στο πάτωμα του σαλονιού, το οποίο ήταν καλυμμένο με λευκή ψεύτικη γούνα και μαξιλάρια. Είχαν ήδη αρχίσει να χαϊδεύονται, είπε, όταν της πρόσφεραν έκσταση σε σκόνη σε μια σακούλα – το ναρκωτικό αυτό έχει την ιδιότητα να μειώνει τις αναστολές μεταξύ αγνώστων. Η ίδια δεν το είχε πάρει ποτέ πριν. Της είπαν ότι απλά θα την κάνει να νιώσει χαλαρή και θα της αρέσει να την αγγίζουν. Μετά, ένας επιχειρηματίας πήγε να τη φιλήσει. Ήταν «τόσο περίεργο», είπε η γυναίκα, καθώς η γυναίκα του ήταν δίπλα του, ενθαρρύνοντάς την επίσης. Όταν αυτή τράπηκε σε φυγή, εκείνος άρχισε να την κυνηγά γύρω γύρω στο πάρτι.

Ο Έλον Μασκ και ο Σεργκέι Μπριν στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Ένας άλλος καλεσμένος στο ίδιο πάρτι, ο Πωλ Μπίγκαρ, είπε αργότερα ότι το σεξ πάρτι ήταν «πολύ χειρότερο από όσο ακούγεται», προσθέτοντας πως τους είχαν προειδοποιήσει πριν πάνε στο πάρτι να μην τρομάξουν με όσα θα έβλεπαν να γίνονται εκεί, πως απαγορευόταν η λήψη φωτογραφιών και βίντεο και φυσικά να μην πουν πουθενά αυτά που είδαν.

Κι όμως, όταν ρωτήθηκε για το γεγονός, ο Έλον Μασκ απάντησε με τόση αθωότητα, που φάνηκε μέχρι και να έχει παρεξηγηθεί από την ερώτηση. Είπε πως τίποτε παράξενο δεν είχε συμβεί στο πάρτι του και συμπλήρωσε : «Αν υπάρχουν «σεξ πάρτι» στη Silicon Valley, εγώ δεν έχω δει ή ακούσει ούτε για ένα. Αν θέλετε ξέφρενα πάρτι, βρίσκεστε στο λάθος μέρος», είπε στο περιοδικό τεχνολογίας Wired.

Σήμερα, ο Έλον Μασκ για άλλη μια φορά αρνείται όσα καταμαρτυρούνται για τις σεξουαλικές τάσεις του αρχιφύτουκλα — αυτή τη φορά λόγω δημοσιευμάτων, που τον εμφανίζουν να είχε μια σύντομη σχέση με τη Νικόλ Σάναχαν, τη σύζυγο του Σεργκέι Μπριν της Google (σ΄εκείνο το πάρτι κυκλοφορούσε γυμνόστηθη). «Δουλεύω τρελές ώρες, οπότε δεν υπάρχει πολύς χρόνος για γελοιότητες», είπε, απαντώντας σε σχόλιο γι΄αυτή τη σχέση από τη συνήθως σταθερή Wall Street Journal. Σε αντίθεση με το σχόλιο ότι η αυτή η σχέση είχε καταστρέψει τη φιλία του με τον Μπριν, είπε ότι οι δυό τους είχαν πάει μαζί σε ένα πάρτι μόλις το προηγούμενο βράδυ, ανεβάζοντας και μια κοινή τους φωτογραφία στα social media για να το αποδείξει.

Από τον Μπριν δεν έχει ακουστεί ούτε λέξη για το έπος της – υπαρκτής ή ανύπαρκτης σχέσης του Μασκ με την σύζυγό του Νικόλ Σάναχαν. Ούτε όμως και από την ίδια έχει σχολιασθεί ο,τιδήποτε. Βέβαια, όπως λένε κυνικοί, σπάνια ακούγεται η γυναικεία πλευρά στην ανδροκρατούμενη Silicon Valley…

Ο Μασκ υποστήριξε στο Twitter ότι «δεν είχε καν σεξ για αιώνες», προσθέτοντας: «Έχω δει τη Νικόλ μόνο δύο φορές σε τρία χρόνια, και τις δύο φορές με πολλούς άλλους ανθρώπους γύρω. Τίποτα το ρομαντικό.» Οι σκεπτικιστές πάντως θα έλεγαν ότι το «ρομαντικό» έχει πολλαπλές διαστάσεις και ερμηνείες στην κουλτούρα της απιστίας, της ανταλλαγής συντρόφων και των ανεξέλεγκτων ερωτικών επαφών με το αντίθετο φύλλο που περνιούνται για σχέσεις στη Silicon Valley.

O Σεργκέι Μπριν και η Νικόλ Σάναχαν

Δεδομένων των όσων λέγονται για τη Silicon Valley και την ιλιγγιώδη ταχύτητα με την οποία οι «βασιλιάδες» της περνούν από γυναίκα σε γυναίκα, είναι σίγουρα πιθανό ο Μασκ (ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο του οποίου η περιουσία 208 δισεκατομμυρίων λιρών εκτιμάται ότι βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Tesla) και ο φίλος του από τα παλιά Μπριν θα μπορούσαν να είχαν αφήσει στην άκρη τις διαφορές τους δημόσια.

Brotopia: Τα άπλυτα της Silicon Valley

Τέτοια συμπεριφορά ήταν «κατάχρηση εξουσίας», είπε η άγνωστη γυναίκα του πάρτι στη συγγραφέα Εμιλι Τσανγκ, της οποίας η συγκλονιστική έκθεση του 2018, Brotopia, αποκάλυψε τη «μυστική, σκοτεινή πλευρά και μέσα στα όργια» πλευρά της Silicon Valley. Ενώ εκείνοι που διοικούσαν τον ισχυρό και καινοτόμο κόσμο της Google, του Facebook, της Amazon και της Uber ισχυρίζονταν ότι άλλαζαν την κοινωνία – και τον κόσμο ολόκληρο- προς το καλύτερο και ότι ήταν υπέρμαχοι των προοδευτικών αξιών, στην ιδιωτική τους ζωή δεν ήταν καλύτεροι από τα πιτσιρίκια στις «αδελφότητες» των Κολλεγίων, που βουτάνε σ’ έναν κόσμο ναρκωτικών με όργια και ανεξέλεγκτο ελεύθερο σεξ, όπου πολλές γυναίκες έχουν κακοποιηθεί.

«Νομίζουν ότι είναι υπεράνω του Νόμου γιατί πιστεύουν ότι αλλάζουν τον κόσμο», είπε η Έμιλι Τσανγκ για τους δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας, των οποίων η αίσθηση ότι έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν θεωρεί η συγγραφέας ότι βρίσκεται στη ρίζα αυτής της τοξικής συμπεριφοράς.

Στο βιβλίο της Brotopia περιγράφει πάρτι στα οποία οι άνδρες επιτρέπεται να φέρνουν όσες γυναίκες θέλουν — αρκεί να μην συνοδεύονται από άλλους άνδρες. Κάποιοι φέρνουν τις γυναίκες ή τις φίλες τους. Μόλις τελειώσει το δείπνο —που κάποιες φορές οι παριστάμενοι το τρώνε όχι από πιάτα αλλά από σώματα γυμνών γυναικών—βγαίνουν τα ναρκωτικά. Τα χάπια σε αυτά τα πάρτι μερικές φορές φέρουν το λογότυπο μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας. Καθώς οι αναστολές εξαφανίζονται, οι επισκέπτες σχηματίζουν τις λεγόμενες «φωλιές αγκαλιάς», χωρίζονται σε ζευγάρια, τρίο ή μεγαλύτερες ομάδες. Κάποιοι αποσύρονται σε ένα από τα πολλά δωμάτια της βίλλας ενώ άλλοι δεν μπαίνουν καν στον κόπο να το κάνουν αυτό και αρχίζουν να κάνουν σεξ όπου να΄ναι. «Η νύχτα γίνεται μέρα, όλοι μαζεύονται για πρωινό και μετά μπορεί να κάνουν ξανά σεξ», είπε η Τσανγκ. «Φάτε, πάρτε ναρκωτικά, κάνετε σεξ, επαναλάβετε»!

Σε κάποιους δεν προκαλεί έκπληξη που οι βασιλιάδες του Διαδικτύου – εκεί που είναι το βασίλειο της απεριόριστης σκληροπυρηνικής πορνογραφίας, των βίαιων και σεξουαλικών βιντεοπαιχνιδιών και του μοχθηρού τρολλαρίσματος έως bullying στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – είναι ένα σωρό νεαροί- και πλέον όχι τόσο νεαροί-με συναισθηματική ανορεξία.

Όπως είπαν στην Τσανγκ στη Brotopia δεκάδες γυναίκες που είχαν εργαστεί στη βιομηχανία της Τεχνολογίας, τα άτομα που πήγαιναν εκεί ήταν ουσιαστικά «κοινωνικά παρίες» και φρικιά της αίθουσας υπολογιστών του σχολείου που προσπαθούσαν να καλύψουν τον χαμένο καιρό μετά από χρόνια επιβεβλημένης σεξουαλικής αποχής.΄Όπως γράφει στο βιβλίο της η Τσανγκ «Πολλά από τα στελέχη Α’κατηγορίας στη Silicon Valley έχουν κάτι μοναδικό κοινό: μια μοναχική εφηβεία χωρίς επαφή με το αντίθετο φύλο»,

Ένα ανώνυμο στέλεχος της Silicon Valley είπε στην Τσανγκ ότι οι συνομήλικοι του ήταν τόσο πλούσιοι και τα προϊόντα τους τόσο διάσημα που «τύποι που δεν μπορούσαν να βρουν κορίτσι στο γυμνάσιο» μπορούν να συμπεριφέρονται όπως θέλουν με τις γυναίκες και σίγουρα δεν έχουν ανάγκη να «περιορισθούν» στην μονογαμία.

Σύμφωνα με την ΄Ειμι ΄Αντερσον, η οποία διευθύνει μια εταιρεία που βρίσκει γυναίκες συντρόφους για πλούσια στελέχη της Silicon Valley, οι περισσότεροι από τους πελάτες της προσδίδουν νέο νόημα στις κατά συρροή ερωτοτροπίες. ΄Όπως είπε στους Times, μπορεί να έχουν ένα ραντεβού στις 18:00, μετά στις 21.00 και μετά ένα βραδινό ποτό μέσα σ΄ένα βράδυ και μερικές φορές, βγαίνουν και με τις τρεις γυναίκες ταυτόχρονα.

Τα «αρπακτικά» του Χόλιγουντ φαντάζουν σαν προσκοπάκια

Αυτά κάνουν τα αρπακτικά του παλιού – και του νεότερου- Χόλιγουντ να μοιάζουν με προσκοπάκια! Αυτό πάντως που είναι τόσο ασυνήθιστο είναι ότι πολύ λίγοι στον κόσμο της τεχνολογίας φαίνονται απρόσβλητοι από αυτού του είδους την ατίθαση συμπεριφορά. Ακόμη και ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, που τώρα είναι απασχολημένος με τη σωτηρία του κόσμου από ασθένειες, έκρυβε μια ακαταμάχητη πλευρά πίσω από αυτές τις γυαλιά και τα πουλόβερ με V λαιμόκοψη.

Πέρυσι, μετά το ξαφνικό διαζύγιο με την Μελίντα μετά από 27 χρόνια γάμου η ίδια τον χαρακτήρισε «ανεπανόρθωτα διαβρωμένο», ο Γκέιτς βρέθηκε αντιμέτωπος με διάφορους ισχυρισμούς και κατηγορίες- από πάρτι με γυμνές γυναίκες και άντρες στην πισίνα, στρίπερ μέχρι εξωσυζυγικές σχέσεις και σεξουαλική παρενόχληση γυναικών υπαλλήλων του στο παρελθόν. Ως φοιτητής στο Χάρβαρντ, στον Γκέιτς άρεσε να συχνάζει τη διαβόητη «Ζώνη Μάχης» της Βοστώνης, με τα πορνό σόου, τις στριπτιτζούδες και τις πόρνες, σύμφωνα με τον βιογράφο του Τζέιμς Γουάλας. Μετά παράτησε τις σπουδές του και μετακόμισε στην πατρίδα του, το Σιάτλ, για να δημιουργήσει τη Microsoft και έκανε «άγρια μπάτσελορ πάρτι» στο σπίτι του, προσλαμβάνοντας χορεύτριες από κλαμπ, για να έρθουν σπίτι του και να χορέψουν γυμνές ενώ ο ίδιος κολυμπούσε γυμνός με τους φίλους του στην εσωτερική του πισίνα, σύμφωνα με τον Γουάλας.

Υπάρχουν μυριάδες άλλα παραδείγματα. Τον Μάιο, έγινε γνωστό ότι μια πρώην αεροσυνοδός στην εταιρεία SpaceX του Μασκ ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία τής είχε πληρώσει 250.000 δολάρια ως διακανονισμό μετά από καταγγελία της ότι ο ΄Ελον Μασκ της έτριψε το πόδι και της έκανε πρόταση για σεξ κατά τη διάρκεια μιας πτήσης στο Λονδίνο. Εκείνος βέβαια το αρνήθηκε.

Το 2014, ο Αντι Ρούμπιν, ο οποίος εφηύρε το λογισμικό Android smartphone, απομακρύνθηκε από την Google μετά από έρευνα για σεξουαλική επίθεση το 2013 – έναν ισχυρισμό που αρνήθηκε.

Ο Τράβις Κάλανικ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Uber, καυχήθηκε στο GQ το 2014 ότι ήταν τόσο πλούσιος που απολάμβανε τις γυναίκες κατά παραγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποτε πήγε με άλλα στελέχη της Uber σε ένα μπαρ καραόκε με «συνοδούς» στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, όπου διάλεγαν κορίτσια από μια σειρά. Η γυναίκα στέλεχος που ήταν στην ομάδα αποχώρησε από το μπαρ «φανερά αναστατωμένη».

Αλλά σίγουρα, όπως συνεχίζει να τονίζει ο Έλον Μασκ στις δηλώσεις του, αυτά δεν είναι η αναμενόμενη συμπεριφορά των εργασιομανών που είναι σπασίκλες και έχουν εμμονή με το Star Trek. Κι όμως, ακριβώς επειδή είναι σπασίκλες, συμπεριφέρονται έτσι, όπως υποστηρίζουν κάποιοι. Πείτε το εκδίκηση των φρικιών, αλλά τώρα που είναι εξαιρετικά πλούσιοι, με άκρατο εγωισμό, «αναπληρώνουν» τον χαμένο χρόνο, μετά από χρόνια που η έλλειψη κοινωνικών συναναστροφών και η απειρία με τις γυναίκες τους άφησαν έξω από το παιχνίδι. Ένα παράδειγμα αυτής της συμπεριφοράς είναι η «παράδοση» της Silicon Valley να πηγαίνουν τακτικά τα μεσημέρια τα στελέχη – ακόμη και γυναίκες στελέχη -σε τοπικά στριπ κλαμπ όπου υπάρχουν και κλουβιά με δεμένες με αλυσίδες γυναίκες .

O Μπιλ και η Μελίνα Γκέιτς

Φυσικά, το χρήμα και η εξουσία μπορεί να είναι μεθυστικά αφροδισιακά και μερικοί από τους άντρες που έχουν έντονη δραστηριότητα στον σεξουαλικό κόσμο της Silicon Valley λένε ότι εκείνοι είναι τα θύματα και τους κυνηγούν για τα λεφτά τους γυναίκες που τους χαρακτηρίζουν «κυνηγούς ιδρυτικών στελεχών». Οι επικριτές τους απαντούν ότι αυτό είναι απλώς μια δικαιολογία για την άσχημη, ληστρική τους συμπεριφορά.

Δεδομένου αυτού του είδους της ατμόσφαιρας, ακόμα κι αν ο Μασκ είχε πράγματι σχέση με τη γυναίκα του Μπριν, θα ήταν τόσο περίεργο, στο ηθικό κενό της Silicon Valley, αν οι δυο τους συνέχιζαν να εμφανίζονται μαζί σε πάρτι; Σίγουρα, ο Μπριν δεν είναι και ο ίδιος αναμάρτητος. Κάποτε ονομάστηκε «Google playboy» για τη σεξουαλική του εμπλοκή με υπαλλήλους του, που προκάλεσε την αντίδραση του διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Το 2013, χώρισε από την πρώτη σύζυγό του, Άνν Βοσίκι επειδή είχε σχέση με ένα στέλεχος της Google, την Αμάντα Ρόζενμπεργκ. Εκείνος ήταν 40 ετών με δύο μικρά παιδιά, ενώ εκείνη 27.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιτ, αποκαλύφθηκε ότι είχε έναν ανοιχτό γάμο και φέρεται να είχε ηχομονώσει την ερωτική του φωλίτσα στη Νέα Υόρκη, όπου δεχόταν τις πολύ νεότερες φιλενάδες του.

Υπάρχει μια δημοφιλής παροιμία μεταξύ των γυναικών που προσπαθούν να βρουν σύζυγο στη Silicon Valley: «The odds are good but the goods are odd», που σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει «Οι πιθανότητες να βρεις γαμπρό είναι καλές, αλλά αυτά που θα βρεις στον γάμο είναι… περίεργα». Αν θέλουμε να πιστέψουμε τις ιστορίες που προέρχονται από το κέντρο του τεχνολογικού σύμπαντος, το «περίεργο» δεν αρκεί για να αποδώσει το περιβάλλον της Κοιλάδας.

