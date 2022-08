Ο Χο Τσι Μινχ στην… Έδεσσα

Προτομή του πατέρα του βιετναμέζικου έθνους Χο Τσι Μινχ θα στηθεί στην Έδεσσα, όπως ανακοίνωσε σήμερα από το Βιετνάμ, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

President Ho Chi Minh, the founder of Vietnam, fought on the Macedonian Front in the period ‘16-’17 serving in the French army. We, therefore, agreed that a bust of him should be erected in Edessa to highlight this fact. pic.twitter.com/XkJQvZDp3R

