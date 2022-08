H Deutsche Bank έσπασε και τους δικούς της κανόνες στη μεγαλύτερη φορολογική απάτη όλων των εποχών

Η Deutsche Bank δεν παρέβη μόνο το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έσπασε και τους δικούς της κανόνες, πήγε κόντρα στην πολιτική της, προκειμένου να βοηθήσει πελάτες να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία και να αποφύγουν τη φορολόγηση. Αυτό προκύπτει από την εσωτερική έρευνα για τον ρόλο της γερμανικής τράπεζας στο μεγαλύτερο ίσως έως τώρα σκάνδαλο φορολογικής απάτης της Ευρώπης.

Περισσότεροι από το 70% των υφιστάμενων και πρώην υπαλλήλων της τράπεζας βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας που άνοιξε η Εισαγγελία της Κολωνίας για το σκάνδαλο, γνωστό και ως απάτη cum ex. Από ανάκριση έχουν περάσει και θα περάσουν συνολικά 1.500 άνθρωποι στο πλαίσιο της έρευνας του σκανδάλου, στο οποίο εμπλέκονται και άλλες μεγάλες τράπεζες, όπως η Barclays, Macquarie και HypoVereinsbank (ανήκει στην UniCredit).

Οι εισαγγελείς ερευνούν το σκάνδαλο επί χρόνια, αλλά η έρευνα έλαβε ώθηση αυτόν τον μήνα όταν πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Fortis Prosecutors have been investigating the scandal for years, but the inquiry stepped up this month when a former senior banker from Fortis συνελήφθη στη Μαγιόρκα και ανακρίθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Φραγκφούρτης.

Παράλληλα με την έρευνα αυτή «έτρεχε» και ο εσωτερικός έλεγχος της Deutsche Bank για πρακτικές που ακολουθήθηκαν από το 2015 και έπειτα. Τα στοιχεία του εσωτερικού αυτού ελεγχου θα ενσωματωθούν στη δικογραφία. Αποκαλύπτουν μεταξύ άλλων ότι η φορολογική απάτη στοίχισε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ στους φορολογούμενους της Ευρώπης.

Με την τακτική cum ex συναλλαγές μετοχών εκτελούνται πριν και μετά την πληρωμή μερισμάτων, εξαπατώντας τις κυβερνήσεις, οι οποίες και προχωρούν σε επιστροφή φόρων, που στην πραγματικότητα δεν πληρώθηκαν ποτέ. Το τμήμα φορολογικών θεμάτων της Deutsce Bank, σύμφωνα με τους Financial Times, είχε απαντήσει αρνητικά σε τραπεζίτες που είχαν ζητήσει άδεια για τέτοιου είδους συναλλαγές. Είχε μάλιστα εκδοθεί εσωτερικά σχετική απαγόρευση. Αυτή την αγνόησαν αρκετοί τραπεζίτες προκειμένου να βοηθήσουν τους πλούσιους πελάτες τους.

