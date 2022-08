Πετρέλαιο: Το «ράπισμα» του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στον Μπάιντεν

Το 2019 ο υποψήφιος τότε πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δεσμεύτηκε να μετατρέψει τη Σαουδική Αραβία σε «παρία» της διεθνούς σκηνής ως απάντηση στη δολοφονία Κασόγκι και τις συνεχείς παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο βασίλειο. Όταν ανέλαβε την προεδρία αναγκάστηκε, αντιμέτωπος με την οικονομική πραγματικότητα, να κάνει στροφή 180 μοιρών και να ξεχάσει τα όσα επικριτικά είχε πει για τον MBS, όπως είναι γνωστός ο de facto ηγέτης του βασιλείου, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του CNN ο Λευκός Οίκος πίστευε πως η επαναπροσέγγιση με το Ριάντ θα έφερνε ως αντάλλαγμα την ουσιαστική αύξηση της προσφοράς πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά και κατά συνέπεια την αποκλιμάκωση των τιμών. Μάλιστα ο Τζο Μπάιντεν πήγε έως τη Σαουδική Αραβία για να συναντηθεί από κοντά με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και να τον πείσει για μία παρέμβαση στην αγορά του μαύρου χρυσού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφυγε από το αραβικό βασίλειο χωρίς να ανακονωθεί μία επίσημη συμφωνία. Αλλά αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου διέρρεαν στους δημοσιογράφους αισιοδοξία πως η βοήθεια του MBS βρίσκεται καθοδόν. «Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι το πολιτικό στοίχημα του Μπάιντεν με τον MBS δεν απέδωσε καρπούς, τουλάχιστον όχι με ουσιαστικό τρόπο ώστε οι Αμερικανοί να το αισθανθούν στην αντλία της βενζίνης» σχολιάζει το CNN στο άρθρο που φέρει τον τίτλο «Slap in the face: Biden’s fist bump with MBS fails to move the OPEC needle significantly».

Ο OPEC+ ανακοίνωσε σήμερα συμφωνία για αύξηση της παραγωγής, η οποία όμως θα είναι μόλις κατά 100.000 βαρέλια ημερησίως, δηλαδή η μικρότερη στην ιστορία. Η αύξηση αυτή πραγματικά δεν μπορεί να δώσει και πολλά σε έναν κόσμο, που καταναλώνει περί τα 100 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

«Ο OPEC έκανε το απόλυτο μίνιμου. Η αγορά το ερμηνεύει ως μία συμβολική απλά χειρονομία και ως αποτυχία» σχολιάζει ο Μπομπ Μακνάλι, πρόεδρος της εταιρείας συμβούλων Rapidan Energy Group. Ακόμη πιο επικριτικός ο Ματ Σμιθ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς πετρελαίου στην Kpler. «Είναι ράπισμα στο πρόσωπο της κυβέρνησης Μπάιντεν. Αυτό το ταξίδι, η συνάντηση με τον MBS, προφανώς δεν δούλεψε» τονίζει στο CNN.

