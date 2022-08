Fuel Pass 2: Μπλοκάρονται αιτήσεις στο vouchers.gov.gr – Οδηγίες για λύση

Συνεχίζονται οι αιτήσεις στο gov.gr για τους δικαιούχους του Fuel Pass 2, ωστόσο έχουν παρατηρηθεί κάποια προβλήματα σύνδεσης.

Από σήμερα και ως την 1η Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι δικαιούχοι της επιδότησης καυσίμων να κάνουν αίτηση για το Fuel Pass 2, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για όλους ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Τα ποσά για ΙΧ και μοτοποδήλατα κυμαίνονται από 60 ευρώ έως 100 ευρώ και ήδη έχουν γίνει πάνω από 1.000.000 αιτήσεις. Ωστόσο, αρκετοί είναι οι πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη σύνδεσή τους.

Συγκεκριμένα το πρόβλημα, όπως αναφέρεται στο vouchers.gov.gr, εντοπίζεται στο antivirus, το οποίο μπλοκάρει την είσοδο στην εφαρμογή του Fuel Pass, λόγω εσφαλμένων αξιολογήσεων (false positives) για την εν λόγω εφαρμογή αλλά και για άλλα URLs (ακόμη και τραπεζών, στο παρελθόν).

Βήματα για να ξεμπλοκάρεται την είσοδό σας στο gov.gr

Όσοι αντιμετωπίζεται παρόμοιο πρόβλημα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να προσθέσετε μία εξαίρεση (exception) για το api.vouchers.gov.gr μέσα από τις ρυθμίσεις του antivirus σας.

Παραθέτουμε εδώ τη διαδικασία προσθήκης exceptions για το Avast Antivirus στην αγγλική και ελληνική γλώσσα προκειμένου να βοηθήσουμε τους χρήστες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.

Βήματα στην αγγλική γλώσσα:

1) Open Avast Antivirus and go to Menu on the top right of the window

2) Click Settings

3) Go to General > Exceptions

4) Click Add Exception

5) On the next screen enter the URL api.vouchers.gov.gr and click Add Exception

Βήματα στην ελληνική γλώσσα:

1) Ανοίγουμε το Avast Antivirus και επισκεπτόμαστε το Μενού πάνω δεξιά στο παράθυρο του Avast

2) Πατάμε στις ρυθμίσεις

3) Επιλέγουμε τις γενικές ρυθμίσεις από τη στήλη αριστερά

4) Στις Εξαιρέσεις πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης

5) Στην επόμενη οθόνη γράφουμε το URL api.vouchers.gov.gr και πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης

Με τα βήματα αυτά η σελίδα πλέον δεν θα μπλοκάρεται από το Avast.

Τα παραπάνω βήματα περιλαμβάνονται και στη σελίδα του Avast με εικόνες για κάθε βήμα ΕΔΩ

Πώς εκδίδω το Fuel Pass 2

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής, με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet / myaade).

Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του. Εφόσον επιλέξει ως μέθοδο χορήγησης την «Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό», απαιτείται και η συμπλήρωση του IBAN προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στον οποίο ο αιτούμενος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Επίσης, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τις ημερομηνίες που προβλέπονται για τον ΑΦΜ τους.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του Fuel Pass 2

Το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού και έως του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022.

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.