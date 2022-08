Η ΔΕΗ συμμετέχει στην προσπάθεια για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι 1,5°C

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών που συνδέονται με την κλιματική κρίση.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ), η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα, βρίσκεται από το 2019 σε μια διαδικασία μετασχηματισμού σε μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη ψηφιακή εταιρεία ενέργειας.

Η ΔΕΗ ανταποκρίθηκε πρόσφατα στην πρόκληση του Science Based Targets initiative για τον καθορισμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων μείωσης των εκπομπών βάσει του Προτύπου Net-Zero (καθαρών μηδενικών εκπομπών) του Science Based Targets initiative (SBTi), σύμφωνα τον ρυθμό και στην κλίμακα που απαιτεί η κλιματική επιστήμη.

Σκοπός της συγκεκριμένης δέσμευσης είναι η ΔΕΗ:

να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους για περιορισμό της αύξησης θερμοκρασίας μέχρι 1,5°C βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της εκστρατείας Business Ambition for 1,5°C – της μεγαλύτερης και ταχύτερα αναπτυσσόμενης ομάδας εταιρειών στον κόσμο, που ευθυγραμμίζονται με αυτό τον στόχο συμβάλλοντας στην μείωση των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το ήμισυ για το 2030 σε σχέση με το 2020,

να θέσει βραχυπρόθεσμους στόχους (5-10 έτη) και στόχο για καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2040.

Η ΔΕΗ στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης συμμετέχει πλέον στο SBTi, στο UN Global Compact και στη συμμαχία We Mean Business, ενώ συμμετέχει και στην εκστρατεία Race to Zero που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ.

Το επόμενο βήμα είναι η ΔΕΗ να αναπτύξει επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους, οι οποίοι θα υποβληθούν για επίσημη επικύρωση στο SBTi.

Ένας από τους βασικούς πυλώνες του Στρατηγικού Σχεδίου της ΔΕΗ είναι η εφαρμογή του “Green Deal” στο χαρτοφυλάκιο των μονάδων παραγωγής της Επιχείρησης, το οποίο συνίσταται στη σταδιακή κατάργηση των λιγνιτικών μονάδων με παράλληλη ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθιστώντας τις τελευταίες ως την κυρίαρχη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρισμού.

Θέτοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα του μοντέλου μετάβασής της, η ΔΕΗ εξέδωσε το 2021 το πρώτο Ομόλογο Υψηλής Απόδοσης στην ευρωπαϊκή αγορά, το οποίο συμπεριλαμβάνει δείκτη βιωσιμότητας (sustainability KPI).

Η ΔΕΗ έχει ήδη μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 32% (Scope 1) το 2021, σε σχέση με το 2019. Επιπλέον, υλοποιεί ένα επενδυτικό σχέδιο που θα αυξήσει την ισχύ της παραγωγής της από ΑΠΕ σε 9,5 GW το 2026, από 3,4 GW που είναι σήμερα (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων Υδροηλεκτρικών Σταθμών)

Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΕΗ συμβάλλει αποφασιστικά στις δεσμεύσεις της Ελλάδας για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που είναι ένας και από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε: «Οι επιστήμονες παρατηρούν αλλαγές στο κλίμα του πλανήτη σε κάθε γεωγραφική περιοχή και σε όλο το φάσμα του κλιματικού συστήματος, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για ταχύτερη δράση. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, όπως η τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι εκπομπές CO2 είναι μία από τις κύριες αιτίες της κλιματικής κρίσης. Ωστόσο, η ανθρώπινη δράση έχει ακόμη τη δυνατότητα να επηρεάσει τη μελλοντική πορεία του κλίματος. Αυτό όμως απαιτεί μεγάλη, ταχεία και συνεχή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών CO2. Ως η κορυφαία εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα, είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στον αγώνα κατά της κλιματικής κρίσης και για το σκοπό αυτό έχουμε δεσμευθεί να θέσουμε επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».