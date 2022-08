Οι μεγαλύτεροι φόβοι για την παγκόσμια οικονομία σήμερα

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Βloomberg ζήτησε την άποψη ορισμένων από τους κορυφαίους οικονομολόγους και οικονομικούς παράγοντες του κόσμου για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Η αγωνία για τον στασιμοπληθωρισμό αλλά και την γεωπολιτική αβεβαιότητα είναι έκδηλη στις απαντήσεις τους.

Ο μεγαλύτερος οικονομικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος και ιδιαίτερα η Ευρώπη είναι η ενεργειακή και επισιτιστική κρίση. Πρώτον, μια τεράστια άνοδος των τιμών τα καθιστουν απρόσιτα για πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο για τους φτωχούς αλλά και για την κατώτερη μεσαία τάξη. Μια δεύτερη συνέπεια θα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ασιτίας στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, και ελλείψεις ενέργειας όχι μόνο αυτόν τον χειμώνα αλλά τον επόμενο χειμώνα. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο κοινωνικής αναταραχής στην Ευρώπη. Στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, έχουμε δει την Αραβική Άνοιξη πριν από περίπου 10 χρόνια και γνωρίζουμε πώς αυτό οδήγησε σε πολλές πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις.

Laurence Boone

France’s secretary of state for European affairs

Ο μεγαλύτερος οικονομικός κίνδυνος είναι ότι οι αμερικανοί καταναλωτές αρχίζουν να αναμένουν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται και αρχίζουν να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις δαπάνες με βάση αυτή την υπόθεση. Αν και δεν έχουμε δει τις προσδοκίες να γίνονται αβάσιμες, αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται όσο περισσότερο τα επίπεδα πληθωρισμού παραμένουν υψηλά. Η Fed κάνει ό,τι μπορούμε για να μην παγιωθούν οι υψηλότερες τιμές.

Raphael Bostic

President of the Federal Reserve Bank of Atlanta

Η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει ευρεία και επιταχυνόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση, που περιλαμβάνει αλληλένδετες απειλές που κυμαίνονται από την κλιματική αλλαγή και την απώλεια βιοποικιλότητας έως την αποψίλωση των δασών και τη διάχυση μικροπλαστικών στους ωκεανούς και το πόσιμο νερό. Η επιδείνωση των παθογόνων απειλών είναι μόνο ένα σύμπτωμα της σύγκρουσης της ανθρωπότητας με τα πλανητικά όρια. Εν τω μεταξύ, τα εγχώρια πολιτικά μας συστήματα και οι μηχανισμοί παγκόσμιας διακυβέρνησης γίνονται ολοένα και πιο ανίκανοι να αντιμετωπίσουν τους υπαρξιακούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε. Πουθενά δεν απεικονίζονται καλύτερα τα εμπόδια στη δράση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο αυστηρότερος έλεγχος της κυβέρνησης από μια εσωστρεφή και οπισθοδρομική πολιτική μειονότητα υπονομεύει κάθε ελπίδα ότι η εσωτερική πολιτική ή η παγκόσμια ηγεσία θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νεωτερικότητας.

Maurice Obstfeld

Professor of economics at the University of California at Berkeley, and former chief economist of the International Monetary Fund

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε αυτό το σημείο του κύκλου είναι ο κίνδυνος λαθών πολιτικής. Θα είναι ένα λεπτό έργο να βρεθεί το σωστό μείγμα πολιτικής που θα μειώσει τον πληθωρισμό χωρίς να προκαλέσει μια βαθιά και παρατεταμένη ύφεση και θα κάνει τις αλυσίδες εφοδιασμού παγκοσμίως πιο ανθεκτικές χωρίς να θυσιάσουμε τα κύρια οφέλη που αποκομίσαμε από την παγκοσμιοποίηση και το ελεύθερο εμπόριο.

Tidjane Thiam

Executive chairman of Freedom Acquisition I Corp. and former chief executive officer of Credit Suisse Group AG

Ο μεγαλύτερος οικονομικός κίνδυνος είναι ο «στασιμοπληθωρισμός» του σοβαρού είδους, με τις τιμές να αυξάνονται επίμονα και με ταχείς ρυθμούς, ωστόσο ο κόσμος πέφτει στα χέρια μιας βαθιάς ύφεσης. Σε αυτό το σενάριο, τα χέρια των κεντρικών τραπεζών θα ήταν δεμένα, ανίκανες να μετριάσουν την αναπτυξιακή πτώση και, κατά συνέπεια, να επιδεινώσουν το οικονομικό άγχος με τα υψηλά επιτόκια. Δεν είμαστε κοντά σε αυτό το σενάριο, αλλά ένα τέτοιο αποτέλεσμα έχει γίνει τουλάχιστον κατανοητό, και ως εκ τούτου φαίνεται ότι τα μάτια των επενδυτών σε τέτοιου είδους κινδύνους έχουν αρχίσει να απορρίπτονται.

Frederic Neumann

Chief Asia economist at HSBC Holdings Plc

Έχουμε την τάση να βλέπουμε τα πράγματα βραχυπρόθεσμα, αλλά όταν εξετάζουμε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στο μέλλον, έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Ανησυχώ πολύ περισσότερο για το 1,5 χρόνο εκπαίδευσης που χάθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ολόκληρη η περιοχή απλώς δεν είναι προετοιμασμένη εκπαιδευτικά για το είδος των τεχνολογιών που έρχονται. Το ένα τρίτο των μαθητών στην περιοχή πληροί τα ελάχιστα πρότυπα στην επιστήμη και την τεχνολογία, οπότε από πού θα προέλθουν αυτοί οι επιχειρηματίες υψηλής τεχνολογίας; Έχουμε περίπου το 30% των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι δεν μπορούν να βρουν το εργατικό δυναμικό που χρειάζονται, και αυτό συγκρίνεται με το 20% στον κόσμο.

William Maloney

Chief economist for the Latin America and Caribbean region at the World Bank

Βραχυπρόθεσμα, ανησυχώ για τη Fed. Στους επόμενους 12 έως 18 μήνες, από εκεί θα προέλθουν μεγάλο μέρος των κινδύνων για την λατινικη Αμερικη. Ανησυχώ ότι μπορεί να έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό. Μεσοπρόθεσμα, ανησυχώ για το αν η περιοχή μπορεί να βρει μια νέα ιστορία ανάπτυξης. Οδεύουμε σε έναν κόσμο με ένα πιο δύσκολο εξωτερικό σενάριο, η Κίνα να αναπτύσσεται λιγότερο και συνολικά λιγότερο η παγκοσμιοποίηση. Τι θα οδηγήσει λοιπόν στην ανάπτυξη στη Λατινική Αμερική;

Ernesto Revilla

Chief economist for Latin America at Citigroup Inc.

Μακροπρόθεσμα, υπάρχουν πάντα φρικτά πράγματα όπως η κλιματική αλλαγή και ο πόλεμος και όλα αυτά. Αλλά βραχυπρόθεσμα, νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι η Fed θα το παρακάνει και θα πατήσει πολύ δυνατά τα φρένα.

Paul Krugman

Nobel laureate and professor of economics at the Graduate Center of the City University of New York

Το κύριο ζήτημα είναι η αβεβαιότητα και το γεωπολιτικό σενάριο. Ένα πολύ μεγαλύτερο πετρελαϊκό σοκ θα έκανε την οικονομική ανάκαμψη πιο δύσκολη, μεταβαίνοντας σε μια κατάσταση όπου ο πληθωρισμός θα ελεγχόταν αλλά με μεγαλύτερο κόστος. Μεσοπρόθεσμα, η πρόκληση είναι να αρχίσουμε να συζητάμε τι θα έκανε τις οικονομίες να αναπτυχθούν ξανά. Έχουμε κολλήσει σε μια κατάσταση όπου υπήρχε μεγάλη εξάρτηση από ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών, οι οποίες είναι καλές για όσο διάστημα μπορείτε να τις διατηρήσετε, αλλά δεν προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να ενισχύσουμε τη συζήτηση για τα διαρθρωτικά ζητήματα.

Agustín Carstens

General manager of the Bank for International Settlements

Ο μεγαλύτερος οικονομικός κίνδυνος είναι ο πληθωρισμός. Πρώτον, για όλους, η αύξηση των τιμών τρώει τη δύναμη των δαπανών μας. Αυτό βλάπτει τους καταναλωτές και μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη καθώς αναγκάζονται να μειώσουν την κατανάλωση. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι ότι η τυπική νομισματική απάντηση στον πληθωρισμό, η αύξηση του επιτοκίου των Fed Funds / η αυστηρότερη νομισματική πολιτική, μπορεί να μειώσει τη ζήτηση και επίσης να αυξήσει την ανεργία. Ο τρίτος κίνδυνος σχετίζεται με τους δύο πρώτους—η οικονομία είναι αρκετά διαφορετική από ό,τι ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 1970, στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Αυτό για το οποίο είμαστε λίγο λιγότερο σίγουροι τώρα είναι το πόσο αυστηρή νομισματική πολιτική θα λειτουργήσει σε αυτήν την οικονομία—θα μειώσει τη ζήτηση με τρόπο που θα εξουδετερώσει τον πληθωρισμό; Νομίζω ότι η απάντηση είναι ναι, αλλά το άγνωστο είναι πώς θα μοιάζει με λεπτομέρειες αυτή η πολιτική. Ποιο θα πρέπει να είναι το επιτόκιο των Fed Funds, δεδομένης της αύξησης της συγκέντρωσης στην αγορά και των αυξανόμενων ενδείξεων στην αγορά εργασίας; Αυτός είναι ένας κίνδυνος πολιτικής — ότι μπορεί να είμαστε πολύ ήμεροι ή πολύ επιθετικοί και τα μεγάλα λάθη προς κάθε κατεύθυνση έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην υλική ευημερία των εργαζομένων οικογενειών.

Trevon Logan

Professor of economics at Ohio State University

Ο στασιμοπληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός κίνδυνος. Τη δεκαετία του ’70 ήμουν νέος οικονομικός ερευνητής και θυμάμαι πολύ καλά εκείνη την περίοδο του στασιμοπληθωρισμού. Τότε κράτησε 10 χρόνια. Το σοκ, νομίζω, ήταν λίγο μεγαλύτερο τότε. Από την τιμή του πετρελαίου του 1 δολ. το βαρέλι, πηδήσαμε στα 10 δολ. προς το τέλος του 1972. Από την άποψη των οικονομικών, δημοσιονομικών και νομισματικών θεωριών, δεν μπορείτε να ξεπεράσετε εύκολα ένα σοκ που πυροδοτεί πληθωρισμό και ύφεση. Όλοι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Η γρήγορη αύξηση των επιτοκίων στο 16% με 20% δεν είναι ένα από αυτά, αλλά ούτε και η πτώση των επιτοκίων όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται, όπως κάνουν ορισμένοι από τους γείτονές μας στο νότο. Πιθανώς αυτή η βαθμονόμηση μιας σωστής δημοσιονομικής πολιτικής με διαρθρωτικά μέτρα θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου ο βασικός ρυθμός και ο πληθωρισμός θα συγκλίνουν. Αλλά η αποφυγή μιας ύφεσης θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Mugur Isarescu

Governor of the National Bank of Romania, and the longest-serving central bank chief in the world

Ο μεγαλύτερος αρνητικός κίνδυνος είναι ότι η επιβράδυνση της δραστηριότητας δεν επιβραδύνει τον πληθωρισμό. Όσο η αποδυνάμωση της ζήτησης οδηγεί στη χαλάρωση των τιμών καταναλωτή και του πληθωρισμού των μισθών, τότε οι κεντρικές τράπεζες δεν θα χρειαστεί να πατήσουν τόσο δυνατά τα φρένα και θα μπορούν να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια ήπια προσγείωση. Εάν, ωστόσο, ο πληθωρισμός είναι κολλώδης, η ύφεση θα πρέπει να είναι πιο σημαντική και πιο διαρκής για να απομακρύνει τον πληθωρισμό από το σύστημα. Ο κίνδυνος σε αυτό το σενάριο είναι ότι αυτό δημιουργεί μια σύγκρουση μεταξύ των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών. Ο μεγαλύτερος ανοδικός κίνδυνος είναι ο συνδυασμός των στενών αγορών εργασίας και η πρόκληση της ενέργειας απελευθερώνει μια μαζική αύξηση των επενδύσεων, η οποία οδηγεί σε αναζωογόνηση της παραγωγικότητας.

Karen Ward

Chief market strategist for Europe, the Middle East, and Africa at JPMorgan Asset Management and a former economic adviser to the UK’s chancellor of the exchequer

Η μεγαλύτερη απειλή για την οικονομία των ΗΠΑ είναι η ύφεση, που προκλήθηκε από τη σύσφιξη της Fed ως αντίδραση στον αυξημένο πληθωρισμό. Το Conference Board αναμένει τώρα μια σύντομη αλλά ρηχή ύφεση στις ΗΠΑ στα τέλη του τρέχοντος έτους. Αυτό θα ακολουθηθεί από περιόδους στασιμότητας – χαμηλής ανάπτυξης αλλά υψηλού πληθωρισμού. Οι προοπτικές αντικατοπτρίζουν μια πιο επιθετική Fed, συμπεριλαμβανομένων μεγαλύτερων και επιταχυνόμενων αυξήσεων των επιτοκίων σε περιοριστική περιοχή -δηλαδή πάνω από το 3%- φέτος.

Dana Peterson

Chief economist at the Conference Board