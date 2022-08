Σούπερ μάρκετ: Οι μεγάλες αλυσίδες δίνουν τώρα τη «μάχη των νησιών»

Κάτι το φρένο της εγχώριας κατανάλωσης λόγω του μπαράζ των ανατιμήσεων και του καλπάζοντος πληθωρισμού, κάτι το εντυπωσιακό comeback των τουριστικών αφίξεων στη χώρα με πολλούς προορισμούς ήδη να κινούνται σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, οι αλυσίδες του οργανωμένου λιανεμπορίου ετοιμάζονται για τη «μάχη των νησιών».

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται επεκτάσεις και νέα καταστήματα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με στόχο κυρίως την άμβλυνση της πίεσης που δέχονται τα οικονομικά μεγέθη των σούπερ μάρκετ.

Μια πίεση που προς το παρόν μπορεί να κρύβεται στις μεγάλες ανατιμήσεις που έχουν καλύψει τη μείωση του όγκου των πωλήσεων, στο τέλος όμως θα φανεί εφόσον δεν αλλάξει σύντομα το οικονομικό περιβάλλον.

Ενδεικτικά, στελέχη της αγοράς εκτιμούσαν στο πως το α’ εξάμηνο της χρονιάς υπήρξε μία μικρή κάμψη στα έσοδα του οργανωμένου λιανεμπορίου σε σχέση με πέρυσι, όμως σε επίπεδο όγκου η πτώση των πωλήσεων ξεπερνά το 10%!

Λόγω αυτής της κατάστασης μάλιστα έχει εμφανιστεί πιο έντονα το τελευταίο δίμηνο η τάση όπου πολλές αλυσίδες προσπαθούν να μεταφέρουν ακόμα περισσότερο στους προμηθευτές τους μέρος της πίεσης που δέχονται, είτε αυξάνοντας τον -ήδη μεγάλο- χρόνο εξόφλησης, είτε ζητώντας πρόσθετες παροχές! Μία «συμφωνία» που επί τοις ουσίας επιβάλλεται με μοχλό πίεσης το ίδιο το ράφι ή το ψυγείο της αλυσίδας πνίγοντας τυχόν διαμαρτυρίες εκ μέρους των προμηθευτών…

«Μάχη»

Στο κομμάτι της «μάχης» για τους τουριστικούς προορισμούς, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν εξελίξεις που ωθούν σε μια αναδιάταξη δυνάμεων μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού κυρίως σε τρεις περιοχές που πρωτοστατούν στην τουριστική ανάκαμψη, την Κρήτη, τα Επτάνησα, με αιχμή κυρίως την Κέρκυρα, και τις Κυκλάδες. Περιοχές που σύμφωνα με στελέχη του τουριστικού κλάδου φαίνεται ότι θα καταφέρουν φέτος να ξεπεράσουν τα επίπεδα ρεκόρ των τουριστικών αφίξεων που είχαν το 2019, λαμβάνοντας ζεστό χρήμα σε μια κατά τα άλλα δύσκολη συγκυρία!

Σε αυτά μεγαλύτερες και μικρότερες αλυσίδες σπεύδουν είτε να πάρουν είτε να ενισχύσουν τις θέσεις τους τόσο στο κομμάτι της λιανικής όσο και στη χονδρική με στόχευση το service κυρίως του HORECA.

Τις μεγαλύτερες κινήσεις προσώρας έχει κάνει η Μασούτης μέσω του ντιλ με την κρητική ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης Υπεραγορές Α.Ε., στην οποία όχι μόνο εισήλθε ως μέτοχος αλλά και απορρόφησε στο δικό της δίκτυο καταστημάτων που διατηρούσε η δεύτερη σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Ηδη το σήμα Μασούτης έχει ανέβει στα καταστήματα στην Κέρκυρα που είχαν εξαγοραστεί τα προηγούμενα χρόνια από τον κρητικό συνεταιρισμό, καθώς και σε αυτά των Κυκλάδων, της Χίου και της Καλύμνου.

Πρόκειται για συνολικά 38 καταστήματα, ενώ μερίδιο στα κέρδη, έστω και αν συνεχίζουν να λειτουργούν με το σήμα ΣΥΝ.ΚΑ, θα έχει η Μασούτης και από τα καταστήματα στην Κρήτη, 37 συνολικά. Σημειωτέον ότι η ΣΥΝ.ΚΑ υπολογίζεται πως διαθέτει μερίδιο της τάξεως του 20% στην Κρήτη.

Πέντε με έξι καταστήματα λιανικής My Market κυρίως σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση, όπως τα νησιά, σχεδιάζει να ανοίξει φέτος και η METRO ΑΕΒΕ της οικογένειας Παντελιάδη. Μάλιστα κατά την τελευταία ενημέρωση που είχε κάνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METRO κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης είχε σταθεί ιδιαίτερα στη συνεισφορά του τουρισμού στην ανάπτυξη των πωλήσεων υπογραμμίζοντας μάλιστα τη σημασία που έχει η «επαναφορά» των επιχειρήσεων του κλάδου HORECA μετά την πανδημία.

Γι’ αυτό εξάλλου, μέσω των καταστημάτων ή υπηρεσιών cash & carry που διαθέτουν, μεγάλοι όμιλοι όπως η METRO ΑΕΒΕ, η Σκλαβενίτης και η ΑΒ Βασιλόπουλος έχουν φροντίσει να ενισχύσουν τις θέσεις τους στη χονδρική στους τουριστικούς προορισμούς για την καλύτερη τροφοδοσία της εστίασης, των καταλυμάτων αλλά και των μίνι μάρκετ.

Στην περίπτωση της ΑΒ Βασιλόπουλος, στη λιανική ως μοχλός περαιτέρω ανάπτυξης στους τουριστικούς προορισμούς χρησιμοποιούνται τα καταστήματα AB Shop & Go. Σημειωτέον πως ΑΒ και Μασούτης λειτουργούν τους τελευταίους μήνες και καταστήματα εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και του «Μακεδονία» αντίστοιχα.

Από την πλευρά της η αλυσίδα Σκλαβενίτης με το δίκτυο που είχε αποκτήσει στο παρελθόν από τη Μαρινόπουλος αλλά και από την κατά 60% θυγατρική του ομίλου, Χαλκιαδάκης στην Κρήτη, διαθέτει ήδη παρουσία σε αρκετά νησιά της χώρας.

Τον τελευταίο μήνα σημαντική κίνηση στην αγορά της Χίου έκανε και η Market In αποκτώντας τα εννέα καταστήματα της μεγαλύτερης τοπικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ με το όνομα «Χαρά». Προς το παρόν η Market In δεν έχει διευκρινίσει αν θα συνεχίσει να λειτουργεί τα συγκεκριμένα καταστήματα με την ονομασία «Χαρά» ή θα προβεί σε πλήρη ανανέωση και αναμόρφωση, με ταμπέλες και εξωτερική επένδυση κάτω από το δικό της λογότυπο και τις δικές της εμπορικές πρακτικές εσωτερικά. Σημειωτέον ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη επενδυτική κίνηση στη νησιωτική Ελλάδα που έχει κάνει ως τώρα η Market In, με δεδομένο πως μέχρι τώρα διέθετε μόλις τέσσερα καταστήματα στη Λευκάδα, δύο στην Πάρο και ένα στην Ανδρο.

Κινήσεις όμως γίνονται και από μικρότερους παίκτες που προσπαθούν με άξονα τους ξένους επισκέπτες στη χώρα να αποκτήσουν μεγαλύτερα πατήματα στην αγορά. Τα ΟΚ! Anytime Markets έχουν ανακαινίσει και ετοιμάζονται να θέσουν σε λειτουργία τέσσερα νέα καταστήματα στα Επτάνησα, και η προσπάθεια αναβίωσης του σήματος SPAR στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από τουριστικούς προορισμούς.

