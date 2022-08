Αμπντουλχαμίντ Χαν: Πού θα κάνει έρευνες – «Δεν θέλουμε την άδεια κανενός», είπε ο Ερντογάν

Πλώρη για την τοποθεσία Yörükler-1, που βρίσκεται 55 χιλιόμετρα νότια της περιοχής Gazi Paşa στη νότια Τουρκία, βάζει το πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν», όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ερντογάν.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στον χώρο μπροστά από το γεωτρύπανο, όπου και έβγαλε την ομιλία του. Λίγο νωρίτερα, σε μια επίδειξη ισχύος, ο Ερντογάν πέταξε με το προεδρικό αεροσκάφος πάνω από το πλοίο, αναρτώντας και σχετική φωτογραφία στο twitter.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε το Αμπντουλχαμίντ Χαν σύμβολο της Άγκυρας στον ενεργειακό τομέα. Η Τουρκία, σημείωσε, έχει έναν «σπάνιο» στόλο γεωτρήσεων στον κόσμο, με τα πλοία Φατίχ, Κανουνί, Γιαβούζ και Αμπντούλ Χαμίντ Χαν. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η Τουρκία βρίσκεται στην περιοχή εξερεύνησης φυσικού αερίου με τα τέσσερα πλοία γεωτρήσεων και δύο πλοία σεισμικών ερευνών.

Το γεωτρύπανο κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο, όπου σύμφωνα με τον πρόεδρο Ερντογάν, η Τουρκία πραγματοποιεί επιχειρήσεις έρευνας και γεώτρησης σε περιοχές «εντός της δικαιοδοσίας της». «Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός γι’ αυτό» είπε. Και συνέχισε τονίζοντας ότι «θα στείλουμε το πλοίο Αμντουλχαμίντ Χαν στο κοίτασμα Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα έξω από τον Γκάζι Πασά. Το πηγάδι Yörükler-1 είναι το πρώτο βήμα του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μας σχεδίου στην Ανατολική Μεσόγειο».



Ο Τούρκος πρόεδρος επιθεώρησε το γεωτρύπανο κι αφού συζήτησε με αξιωματούχους, ξεκίνησε η φιέστα για τον απόπλου του.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι η χώρα του είναι πλέον μια από τις λίγες χώρες στον πλανήτη που μπορεί να κάνει με δικά της μέσα γεωτρήσεις: «έχουμε έναν μοναδικό στόλο και με τις κατάλληλες προετοιμασίες κάναμε γεωτρήσεις σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Δεν είναι εύκολο να βρούμε κοιτάσματα, αλλά όσο περισσότερο αναζητούμε, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να ανακαλύψουμε. Τα τελικά αποτελέσματα των γεωτρήσεων στη Μαύρη Θάλασσα θα τα παρουσιάσουμε μέχρι το 2023», πρόσθεσε.Εξέδωσαν Navtex οι Τούρκοι

Μετά την τελετή, δημοσιεύτηκε οι Τούρκοι εξέδωσαν NAVTEX για το Abdulhamid Khan. Το πλοίο θα βρίσκεται στην περιοχή μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Τρία ακόμη πλοία θα συνοδεύσουν το πλοίο.

Η τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YÖRÜKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N – 031 54.26 E

36 05.88 N – 031 54.23 E

36 05.90 N – 031 56.70 E

36 03.90 N – 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 072059Z OCT 22.

Ελληνική αντίδραση

Την ίδια στιγμή, η ελληνική πλευρά εμφανίζεται να τηρεί στάση ψυχραιμίας αλλά και αναμονής, αποφεύγοντας μεν να παίξει το παιχνίδι των Τούρκων μέσω μίας κλιμάκωσης της ρητορικής της ενόψει της εξόδου του Αbdulhamid Han, διατηρώντας ωστόσο σε υψηλό επίπεδο την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδιαίτερα του Πολεμικού Ναυτικού.

Ήδη ένα μεγάλο μέρος του στόλου βρίσκεται εκτός Ναυστάθμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ιδιαίτερες εντολές έχουν δοθεί προς τα υποβρύχια και κυρίως στα σύγχρονα type-214 «Παπανικολής» τα οποία κινούνται με πλήρη φόρτο μάχης στις περιοχές της ελληνικής ΑΟΖ όπου πιθανολογείται, σε ένα υψηλής έντασης σενάριο, πως θα επέλεγε να κινηθεί το Αbdulhamid Han. Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας άλλωστε τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές συσκέψεις με αντικείμενο την εξέταση των σεναρίων αλλά και την επιχειρησιακή αντίδραση της χώρας μας επί του πεδίου, εφόσον το τουρκικό γεωτρύπανο και τα σκάφη της συνοδείας του επιλέξουν να κινηθούν εντός της ελληνικής ΑΟΖ, νότια της Κρήτης ή νότια των Δωδεκανήσων.

• Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılacak

• 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor

Το γεγονός εξάλλου ότι το συγκεκριμένο πλοίο, δεν πραγματοποιεί απλά έρευνες αλλά φέρει επάνω του τρυπάνι, αποτελεί από μόνο του μία κλιμάκωση σε βάρος της χώρας μας από την πλευρά της Τουρκίας. Επί της ουσίας το Αbdulhamid Han έρχεται σαν συνέχεια των ερευνών που πραγματοποίησε πριν από δύο χρόνια το Oruc Reis στην περιοχή, όταν επί τρεις και πλέον μήνες κινούνταν εντός της ελληνικής ΑΟΖ από την Ρόδο και την Κάρπαθο μέχρι το σύμπλεγμα της Μεγίστης, φθάνοντας τότε την Ελλάδα και την Τουρκία στα όρια της θερμής αντιπαράθεσης. Προ ολίγων ημερών, πάντως, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν είχε παρομοιάσει το Αbdulhamid Han με το Oruc Reis, σε μια αναφορά αρκούντως προκλητική για την Ελλάδα και την Κύπρο, δεδομένης της παραπομπής στο θερμό καλοκαίρι του 2020 «Το πιθανότερο είναι πως το τουρκικό γεωτρύπανο θα κινηθεί δυτικά και νότια της Κύπρου. Θεωρητικά το συγκεκριμένο είναι τρυπάνι οπότε θα πρέπει να κινηθεί κάπου όπου ήδη έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα. Μιλάμε για κίνηση εντυπωσιασμού. Εκτιμούμε πως δεν θα πάει στα άκρα, αλλά από την άλλη το ταξίδι του δεν θα είναι και εντελώς ανώδυνο από τη στιγμή που αρκετοί τούρκοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν δώσει τόσο μεγάλες διαστάσεις στο θέμα» επισημαίνουν σχετικά επιτελείς του ΥΠΕΘΑ.

Συμμαχικές ασκήσεις

Παράλληλα, η Ελλάδα έχει κινητοποιήσει και τις στενές συμμαχίες που έχει χτίσει στην περιοχή με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, ενώ για τις τουρκικές κινήσεις έχει ενημερώσει αρμοδίως τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και τη Γαλλία, με βάση και τις σχετικές αμυντικές συμφωνίες που έχουμε συνάψει τόσο με την Ουάσιγκτον όσο και με το Παρίσι. Ευθύς εξαρχής άλλωστε το τουρκικό γεωτρύπανο βρέθηκε στο μικροσκόπιο ισραηλινών αλλά και γαλλικών δορυφόρων οι οποίοι σε πραγματικό χρόνο μετέδιδαν εικόνα και πληροφορίες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ιδιαίτερα η συνεισφορά του Ισραήλ, όχι μόνο σε επίπεδο πληροφοριών αλλά και σε επίπεδο επιχειρήσεων, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική από ελληνικής πλευράς, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την άδεια που παραχώρησε η χώρα μας στο Τελ Αβίβ να διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις από τις 26 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου σε περιοχές νοτίως της Κρήτης, οι οποίες συμπίπτουν με το παράνομο τουρκο-λυβικό μνημόνιο. Ασκήσεις οι οποίες θεωρήθηκαν ως μήνυμα αμφισβήτησης των τουρκικών ανυπόστατων διεκδικήσεων επί της ελληνικής ΑΟΖ. Παράλληλα, συνεχείς είναι οι κοινές ασκήσεις που πραγματοποιεί η χώρα μας και με τις δυνάμεις τις Αιγύπτου, των ΗΠΑ αλλά και της Γαλλίας που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α Μεσογείου.

Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας βορειοδυτικά της Κρήτης πραγματοποιήθηκε ελληνοαμερικανική άσκηση με τη συμμετοχή 2 αεροσκαφών F-16 Block 52+ Advanced της Πολεμικής Αεροπορίας και 4 μαχητικών F-18 που ανήκουν στη δύναμη του Αεροπλανοφόρου USS HARRY S. TRUMAN των ΗΠΑ, το οποίο τις τελευταίες ημέρες πλέει στην περιοχή. Ταυτόχρονα πριν από μία εβδομάδα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου 2 ελληνικά F-16 πραγματοποίησαν σενάρια αντιαεροπορικής άμυνας, με τη συμμετοχή της Γαλλικής Φρεγάτας FS PROVENCE. Την ίδια ώρα εξακολουθεί και παραμένει σε ισχύ η ΝΟΤΑΜ Α1781/22, με βάση την οποία οι ελληνικές αρμόδιες υπηρεσίες δέσμευσαν από τις 21 Ιουνίου μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου πέντε περιοχές του Αιγαίου για ασκήσεις του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Να επισημάνουμε πως σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, το τουρκικό γεωτρύπανο θα κατευθυνθεί στην κυπριακή ΑΟΖ, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να κινηθεί και σε περιοχές της Ν.Α Μεσογείου οι οποίες είτε θα βρίσκονται εντελώς εκτός, είτε στα όρια της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

