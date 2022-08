Έλον Μασκ: Η Tesla έχει κατασκευάσει πάνω από 3.000.000 αυτοκίνητα (tweet)

Πάνω από τρία εκατομμύρια αυτοκίνητα έχει κατασκευάσει πλέον η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ.

Αυτό έγραψε την Κυριακή στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο CEO της Tesla, Έλον Μασκ, ο οποίος επισήμανε ότι το 1/3 περίπου της παραγωγής προέρχεται από το εργοστάσιο της εταιρείας στη Σαγκάη της Κίνας, όπου και έχουν κατασκευαστεί ένα εκατομμύρια οχήματα.

«Συγχαρητήρια στην Giga Shanghai για την κατασκευή του εκατομμυριοστού αυτοκινήτου! Το σύνολο των Tesla που κατασκευάστηκαν ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια», ανέφερε με ανάρτησή του ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη.

Η ανακοίνωση του Μασκ έρχεται έπειτα από μήνες lockdown και ελλείψεων σε ανταλλακτικά στην Κίνα που έθεσαν σε κίνδυνο την παραγωγή οχημάτων της Tesla. Επιπλέον, ο Μασκ δίνει έμφαση στη σημασία του εργοστασίου στη Σαγκάη το οποίο παράγει σημαντικό αριθμό νέων οχημάτων.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο CNBC, τον Ιούλιο, η Tesla ανακοίνωσε ότι παρέδωσε 254.695 οχήματα κατά το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 26,5% σε ετήσια βάση.

Πάντως, αν και ο αριθμός που ανακοίνωσε ο Μασκ σηματοδοτεί μια μεγάλη αύξηση στις παραδόσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την εταιρεία του, η Tesla δεν παύει να αποτελεί έναν «νάνο» μπροστά στους μεγάλους «παίκτες» της αυτοκινητοβιομηχανίας: Η Toyota παρέδωσε πάνω από 10 εκατομμύρια οχήματα μόνο το 2021.

Congrats Giga Shanghai on making millionth car! Total Teslas made now over 3M. pic.twitter.com/2Aee6slCuv

— Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2022