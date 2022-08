«Πράσινο» στην Wall Street να αναβιώσει τις συναλλαγές ρωσικών ομολόγων

Πολλές μεγάλες τράπεζες της Wall Street έχουν αρχίσει να προσφέρουν διευκολύνσεις στις συναλλαγές ρωσικών ομολόγων.ς τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τραπεζικά έγγραφα πουέχει στην διάθεσή του το Reuters, δίνοντας στους επενδυτές άλλη μια ευκαιρία να διαθέσουν περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται τοξικά στη Δύση. .

Οι περισσότερες αμερικανικές και ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν αποσυρθεί από την συγκεκριμένη αγορά τον Ιούνιο, αφότου το Υπουργείο Οικονομικών απαγόρευσε στους Αμερικανούς επενδυτές να αγοράζουν ρωσικά χρεόγραφα, στο πλαίσιο των οικονομικών κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Μετά από επακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές από το Υπουργείο Οικονομικών τον Ιούλιο οι μεγαλύτερες εταιρείες της Wall Street επέστρεψαν προσεκτικά στην αγορά ρωσικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του το ειδησεογραφικό Πρακτορείο.

Μεταξύ των τραπεζών που προχώρησαν στο συγκεκριμένο «άνοιγμα» είναι η JPMorgan Chase & Co, η Bank of America Corp, η Citigroup Inc, η Deutsche Bank AG, η Barclays Plc και η Jefferies Financial Group Inc.

Οι Bank of America, Barclays, Citi και JPMorgan αρνήθηκαν να σχολιάσουν το θέμα.

Εκπρόσωπος της Jefferies είπε ότι «εργάζεται, εντός του πλαισίου των κυρώσεων για να διευκολύνει τις ανάγκες των πελατών μας να αντιμετωπίσουν αυτήν την περίπλοκη κατάσταση»

Πηγή κοντά στην Deutsche Bank είπε ότι η τράπεζα διαπραγματεύεται ομόλογα για πελάτες μόνο μετά από αίτημα και κατά περίπτωση για να διαχειριστεί καλυτερα την έκθεσή της στον κίνδυνο της Ρωσίας ή των πελατών της εκτός ΗΠΑ.

Περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια ρωσικών κρατικών ομολόγων ήταν σε κυκλοφορία πριν την Ρωσική εισβολή. Περίπου το ήμισυ κρατήθηκε από ξένα κεφάλαια. Πολλοί επενδυτές εγκλωβίστηκαν με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς η αξία τους έπεσε κατακόρυφα, οι αγοραστές εξαφανίστηκαν και οι κυρώσεις έκαναν τις συναλλαγές δύσκολες.

Ορισμένες τράπεζες διαπραγματεύονται ρωσικά κρατικά και εταιρικά ομόλογα και ορισμένες διευκολύνουν τις συναλλαγές σε ομόλογα σε ρούβλια και σε δολάρια ΗΠΑ, σύμφωνα με έγγραφα. Αλλά απαιτούν επίσης πρόσθετη γραφειοκρατία από τους πελάτες και εξακολουθούν να αποστρέφονται το ρίσκο.

Σε ενημέρωση προς πελάτες της την Τετάρτη, για παράδειγμα, η Bank of America ανέφερε : «Η Τράπεζα της Αμερικής διευκολύνει τώρα την αποεπένδυση ρωσικών κρατικών και επιλεγμένων εταιρικών ομολόγων».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα λειτουργούσε ως “ασφαλής αρχή στις συναλλαγές διευκόλυνσης πελατών”,ενώ προειδοποίησε ότι υπάρχουν “πολλοί κανόνες γύρω από τη διαδικασία” που εξακολουθούν να υπόκεινται σε «αυστηρά πρωτόκολλα ».

Οι προσεγγίσεις στο θέμα διαφέρουν μεταξύ των τραπεζών.

Μερικές φορές ζητούν από τους επενδυτές να υπογράψουν έγγραφα πριν από την εκτέλεση των συναλλαγών που θα επέτρεπαν στις τράπεζες να ακυρώσουν συναλλαγές εάν δεν ολοκληρωθεί ο διακανονισμός και κινδυνεύουν να τις αφήσουν με ρωσικά χαρτιά στα βιβλία τους.

Μια άλλη τράπεζα προειδοποίησε τους πελάτες ότι οι διακανονισμοί θα διαρκούσαν περισσότερο από το συνηθισμένο.