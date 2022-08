Γερμανία: Ακτιβίστριες δείχνουν τα… στήθη τους στον Σολτς και ζητούν «εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο, τώρα»

Due donne tedesche hanno mostrato i loro seni a Olaf Scholz in segno di protesta.

“L’iscrizione in inglese era chiaramente letta sui corpi:” Gas embargo now! “(Gas embargo now)”, chiarisce la pubblicazione. La pic.twitter.com/xmExHqO2Sm

— Lredl3 (@lredl3_) August 21, 2022