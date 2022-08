Τσίπρας: Όσο παραμένει ο Μητσοτάκης, τόσο θα διασύρει τη χώρα διεθνώς – Τι απαντά ο Γιάννης Οικονόμου

«Η σήψη του επιτελικού παρακράτους και των παράνομων παρακολουθήσεων γίνονται πρωτοσέλιδο στα διεθνή ΜΜΕ. Όσο ο κ. Μητσοτάκης παραμένει, τόσο θα διασύρει τη χώρα διεθνώς».

Αυτό αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση του στο Twitter με αφορμή άρθρο στους New York Times, του δημοσιογράφου Αλεξάντερ Κλαπ, με τίτλο: «The rot at the heart of Greece Is now clear for everyone to see» (σ.σ. «Η σήψη στην καρδιά της Ελλάδας είναι πλέον ορατή σε όλους».

Απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ανέφερε:

«Κύριε Τσίπρα μην εκτίθεστε. Η άποψη ενός guest αρθρογράφου δεν απηχεί την άποψη μιας εφημερίδας. Ξέρουμε ότι προκειμένου να πλήξετε την Κυβέρνηση, εσείς και οι φίλοι σας, αδιαφορείτε για τη χώρα. Κατά σύμπτωση ο δημοσιογράφος που κάνετε σήμερα «σημαία», είναι ο ίδιος που τον Μάρτιο του 2020 κατήγγελλε διεθνώς την Ελλάδα επειδή υπερασπιζόταν τα σύνορά της»

