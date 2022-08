Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στο κέντρο της Ατλάντα – Συνελήφθη μια γυναίκα

Αστυνομικοί συνέλαβαν μια ύποπτη στο διεθνές αεροδρόμιο της Ατλάντα, ύστερα από πολύωρη έρευνα για τους πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης που προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ενός τρίτου.

Η αστυνομία της Ατλάντα εκτιμά ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη κατά συγκεκριμένων προσώπων.

Γύρω στις 13:45 της Δευτέρας (τοπική ώρα, αργά το βράδυ στην Ελλάδα), αστυνομικοί εντόπισαν δύο ανθρώπους που είχαν δεχθεί πυρά σε κτιριακό συγκρότημα κοντά στην πλατεία Κόλονι. Ο ένας πέθανε και ο δεύτερος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Λίγο αργότερα, η αστυνομία έλαβε άλλη μια κλήση για πυροβολισμούς σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου. Σε ένα πολυώροφο συγκρότημα γραφείων βρέθηκε το τρίτο θύμα. Ήταν βαριά τραυματισμένο και εξέπνευσε μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

RIGHT NOW: Police speeding out of Colony Square in #Midtown. Law enforcement presence is shrinking in Midtown. Working to figure out where they’re headed. @CBS46 pic.twitter.com/7thjU12rjs — Patrick Quinn (@PatrickQuinnTV) August 22, 2022

— CBS46 (@cbs46) August 22, 2022

Atlanta police believe 3 people have been shot in midtown. Search for suspect right now. @cbs46 pic.twitter.com/efGTCnR01V — Crystal Bui (@crystalbuitv) August 22, 2022

Just got off a flight at ATL airport and it looks like they have the suspect in the midtown shooting in custody pic.twitter.com/bXfPRVm2LR — Brian Moote (@MootePoints) August 22, 2022

Οι πληροφορίες που συγκέντρωσε η αστυνομία έκαναν λόγο για μια γυναίκα, η οποία φέρεται να ευθύνεται για τη διπλή επίθεση.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε σε δημοσιογράφους ότι «ήρθαν αστυνομικοί και μας είπαν να μπούμε όλοι μέσα», είπε. «Ακούγονταν σειρήνες και ελικόπτερα. Τρέμαμε. Ακούσαμε ότι πυροβολήθηκαν άνθρωποι», ανέφερε.

Πριν εντοπιστεί η ύποπτη στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα και τεθεί υπό κράτηση, η αστυνομία είχε αποκλείσει πολλά οικοδομικά τετράγωνα, προτρέποντας τον κόσμο να αναζητήσει ασφαλές καταφύγιο.

