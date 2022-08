Μια δεκαετία «Whatever It Takes» – Harold James

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει καταφέρει εδώ και καιρό να παρακάμψει άβολα ερωτήματα σχετικά με τον σιωπηρό ρόλο της στον καθορισμό όρων για τη χάραξη εσωτερικής πολιτικής στα υπερχρεωμένα κράτη μέλη. Αλλά με ένα νέο εργαλείο αγοράς περιουσιακών στοιχείων, η υποκείμενη πολιτική αυτής της φαινομενικά τεχνοκρατικής προσέγγισης θα είναι ευκολότερο να διακριθεί.

PRINCETON – Αυτός ο μήνας σηματοδοτεί μια σημαντική επέτειο. Στις 26 Ιουλίου 2012, ο σχετικά νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι , δήλωσε περίφημα ότι «η ΕΚΤ είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να διατηρήσει το ευρώ. Και πιστέψτε με, θα είναι αρκετό». Ήταν μια λαμπρή (και προφανώς διαφημιστική) κίνηση, που χάρισε στον Ντράγκι τη φήμη του ως σωτήρα του ευρώ.

Mόλις πέντε ημέρες πριν από την επέτειο τον Ιούλιο – η ΕΚΤ ανακοίνωσε μια άλλη κίνηση που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Με το νέο της Μέσο Προστασίας Μεταφοράς (TPI), θα επιδιώξει να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των κρατικών ομολόγων των κρατών μελών σε περιπτώσεις όπου οι αποδόσεις αυξάνονται από την πίεση της αγοράς ή την κερδοσκοπία και όχι από θεμελιώδη προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας. Κατά σύμπτωση, ο Ντράγκι παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Ιταλίας την ίδια μέρα.

Τον Ιούλιο του 2012, η ​​ΕΚΤ προσπάθησε να παρακάμψει ένα βασικό ερώτημα: Ποιους όρους πρέπει να επιβάλει μια κεντρική τράπεζα όταν αγοράζει δημόσιο χρέος; Θα πρέπει ένα μη εκλεγμένο ίδρυμα με εντολή να διασφαλίζει τη σταθερότητα των τιμών να αποφασίσει επίσης ποιες εθνικές κυβερνήσεις και επιχειρήσεις θα λάβουν χρηματοδότηση; Αυτά τα ερωτήματα έχουν βαρύνει το μυαλό των επικριτών που ανησυχούν ότι η ΕΚΤ θολώνει τη διάκριση μεταξύ της χάραξης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.

Αλλά η επιβολή αυστηρών όρων στις κυβερνήσεις είναι επίσης επικίνδυνη, γιατί είναι ουσιαστικά μια πράξη ταπείνωσης. Μια κυβέρνηση που θεωρείται ότι υποτάσσεται σε μια υπερεθνική υπηρεσία μπορεί εύκολα να χάσει τη νομιμότητα. Η λέξη “kowtow” προσφέρει μια ένδειξη για το γιατί: Ο όρος, που προέρχεται από τα Κινέζικα, αναφέρεται σε ένα τελετουργικό βαθιάς προσκύνησης που έχει ισχυρούς συσχετισμούς με την αποικιακή ιστορία.

Οι αυτοκρατορικές δυνάμεις του 19ου αιώνα επέβαλαν τακτικά επαχθείς υποχρεώσεις στις αποικίες τους και δημιούργησαν ολοκληρωμένα συστήματα για να παρακολουθούν εάν εκπληρώνονται. Κλασικά παραδείγματα ήταν η δυτική κινεζική τελωνειακή διοίκηση και οι διαδικασίες είσπραξης εσόδων που επέβαλαν η Βρετανία και η Γαλλία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υπό την Dette Ottomane (Οθωμανική Διοίκηση Δημοσίου Χρέους).

Σήμερα, η Ιταλία παραμένει στο επίκεντρο της μακράς κρίσης χρέους της ευρωζώνης, λόγω του συνδυασμού του μεγάλου μεγέθους της, των υψηλών υποχρεώσεων και της σχεδόν παντελούς απουσίας ανάπτυξης. Όταν ξεκίνησε η κρίση του ευρώ στην Ελλάδα το 2010, θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί γρήγορα μέσω αναδιάρθρωσης του χρέους. Αλλά αυτό δεν έγινε, επειδή οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήθελαν να αποφύγουν τη μετάδοση μεταξύ των πολύ μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης που είχαν επίσης υψηλά επίπεδα χρέους – συγκεκριμένα της Ιταλίας.

Στη σύνοδο κορυφής της G20 το 2011 στις Κάννες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα πίεσε την Ιταλία να υποβληθεί σε επίσημο πρόγραμμα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίσει ότι ακολουθούσε πολιτικές για να καταστήσει βιώσιμο το χρέος της. Αλλά ο νέος, ευρέως σεβαστός τεχνοκρατικός πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Μόντι , αντιστάθηκε σθεναρά σε αυτό το αίτημα, επειδή ήθελε να αποδείξει ότι η Ιταλία ήταν αρκετά ώριμη για να αντιμετωπίσει από μόνη της περίπλοκες μεταρρυθμίσεις.

Η ιδιοφυΐα της λύσης του Ντράγκι το 2012 βρισκόταν στο περίεργα ονομαζόμενο πρόγραμμα Οριστικών Νομισματικών Συναλλαγών (OMT) της ΕΚΤ, το οποίο θα μπορούσε ουσιαστικά να επιβάλει ορισμένους όρους στα κράτη μέλη χωρίς να αναπτυχθεί ποτέ. Οι επικριτές αστειεύτηκαν ότι ούτε λέξη από το όνομα του προγράμματος δεν είχε νόημα: η υποστήριξη ήταν έμμεση και δημοσιονομική, παρά καθαρή και χρηματική. και, τελικά, δεν έγιναν ποτέ συναλλαγές. Παρ’ όλα αυτά, το OMT εξέφρασε τη δυνατότητα να προσφερθεί υποστήριξη υπό όρους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τα χαμηλά επιτόκια σταθεροποίησαν αυτήν την αναστολή των τυπικών όρων και την έκαναν να φαίνεται εξαιρετικά επιτυχημένη. Μετά ήρθε ο COVID-19, ο οποίος έπληξε την Ιταλία νωρίτερα και σκληρότερα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και, σε αντίθεση με τις προηγούμενες κρίσεις, ούτε η ιταλική κυβέρνηση ούτε τυχόν προηγούμενες αποτυχίες πολιτικής θα μπορούσαν να κατηγορηθούν. Ο COVID-19 και η ώθηση για μια ευρωπαϊκή «πράσινη ανάκαμψη» δημιούργησαν μια ευκαιρία για νέες πολιτικές που βασίζονται σε έναν κεντρικό προϋπολογισμό της ΕΕ και νέους δημοσιονομικούς πόρους.

Η λήψη κονδυλίων ανάκαμψης από την ΕΕ έγινε κορυφαία προτεραιότητα για την Ιταλία, θέτοντας τις βάσεις για την άνοδο του Ντράγκι ως τεχνοκρατικού πρωθυπουργού μιας έκτακτης κυβέρνησης εθνικής ενότητας τον Φεβρουάριο του 2021. Όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα της Ιταλίας υποστήριξαν την κυβέρνηση Ντράγκι, προσδοκώντας ότι θα εξασφάλιζε πρόσβαση στην τα απολύτως απαραίτητα κεφάλαια.

Αλλά ένας τόσο ευρύς συνασπισμός δεν θα μπορούσε να μην είναι εύθραυστος, και ορισμένα μέλη του συνασπισμού χρησιμοποίησαν στοιχεία υπό όρους όταν εμφανίστηκαν ξανά. Φαινόταν σαν πλήγμα στην εθνική αυτοεκτίμηση ότι η Ιταλία έπρεπε να απορρυθμίσει τα ταξί και τα παραλιακά κλαμπ ( bagnos) για να συμμορφωθεί με τις πολιτικές ανταγωνισμού της ΕΕ.

Το TPI θα κάνει τη ζωή πιο δύσκολη για κάθε νέα ιταλική κυβέρνηση, γιατί σημαίνει ότι οι προϋποθέσεις δεν μπορούν πλέον να παρακαμφθούν. Κρίνοντας από τα κριτήρια επιλεξιμότητας που παραθέτει η ΕΚΤ στο δελτίο τύπου της 21ης ​​Ιουλίου , απλά δεν υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες το TPI μπορεί να αναπτυχθεί για τη διαχείριση των επιπτώσεων από μη οικονομικές εξελίξεις, όπως η κατάρρευση μιας συμφωνίας συνασπισμού. Επιπλέον, αυτό σημαίνει ότι όταν οι Ιταλοί πάνε στις κάλπες τον Σεπτέμβριο για να εκλέξουν μια νέα κυβέρνηση, θα έχουν μια δύσκολη επιλογή, επειδή μια δεξιά διάδοχη κυβέρνηση είναι απίθανο να έχει περιθώρια ελιγμών.

Υπάρχει λόγος για τον οποίο δεξιοί πολιτικοί όπως η Giorgia Meloni των Αδελφών της Ιταλίας και ο Matteo Salvini της Λέγκας επικαλούνται μανιωδώς κάποιες από τις προηγούμενες επικρίσεις τους για το ευρώ και την ΕΕ. Αναγνωρίζουν ότι μια ανοιχτή ρήξη με την ΕΕ θα ήταν οικονομικά καταιγιστική. Εάν όντως βρεθούν στην επόμενη κυβέρνηση, θα νιώσουν την πίεση να αποδεχθούν οποιουσδήποτε όρους θέσει η ΕΕ, ενώ θα επιμείνουν στους ψηφοφόρους τους ότι τα χέρια τους είναι δεμένα.

Αλλά τώρα που εισήχθη το TPI, αυτό το επιχείρημα δεν θα είναι πλέον εύλογο, γιατί θα αναζωογονήσει την παλιά δυναμική να κατηγορούμε εξωτερικές δυνάμεις. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναμφίβολα θα απολάμβανε κάθε στιγμή βλέποντας αυτές τις πολιτικές παρορμήσεις να διαλύουν την Ευρώπη για άλλη μια φορά.

Μακροπρόθεσμα, η Ευρώπη θα χρειαστεί ένα πιο επίσημο πρόγραμμα που θα λειτουργεί μέσω διακυβερνητικών και όχι νομισματικών θεσμών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με την ανάθεση μεγαλύτερου ρόλου στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. αλλά ο πυρήνας μιας μεταρρύθμισης δεν θα χρειαζόταν απλώς περισσότερη δημοσιονομική ολοκλήρωση, αλλά και πιο ακριβείς και διαφανείς κανόνες για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, το ζητούμενο θα ήταν να παρακάμψουμε την ΕΚΤ και να τερματίσουμε το δεκαετές πείραμα της προσποίησης ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη διατήρηση των διαφορετικών μελών της ευρωζώνης μαζί. Προφανώς, οποιοδήποτε τέτοιο πρόγραμμα θα χρειαζόταν τη ρητή πολιτική συναίνεση των κρατών μελών. Εάν στηρίζεται σε περισσότερη φασαρία, θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που προηγήθηκε.

