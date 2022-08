Πέθανε ο πρώην αρχιζαχαροπλάστης του Λευκού Οίκου που υπηρέτησε πέντε προέδρους

Ο Γάλλος Ρόλαντ Μέσνιερ, ο αρχιζαχαροπλάστης πέντε Αμερικανών προέδρων, πέθανε σε ηλικία 78 ετών στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

Ο Μέσνιερ απεβίωσε την Παρασκευή στη Βιρτζίνια, από καρκίνο, ανέφεραν ο γιος του Ζορζ και η μεγαλύτερη αδελφή του, Ζενεβιέβ Γκιγιέ Μέσνιερ.

Γεννήθηκε στο Μπονέ, ένα χωριουδάκι κοντά στην Μπεζανσόν, σε μια φτωχή οικογένεια με εννέα παιδιά. Τον προσέλαβε στον Λευκό Οίκο η σύζυγος του προέδρου Τζίμι Κάρτερ, η Ρόζαλιν, το 1979.

President Bill Clinton admires a gingerbread house in the State Dining Room in December, 1994. Executive Pastry Chef Roland Mesnier created it as a replica of Clinton’s boyhood home in Hot Springs, Arkansas.

I have such fond memories of Chef Mesnier. He loved making people smile with his beautiful creations, including his famous gingerbread houses at Christmas. He will be missed! https://t.co/bH7D3EYUZa pic.twitter.com/ZArekMMo6r

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 27, 2022