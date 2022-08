«Τυπική χειραψία» Δένδια – Τσαβούσογλου στο Μπλεντ της Σλοβενίας

Κριτική στην Τουρκία για τη μη εφαρμογή των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας άσκησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μιλώντας πριν από λίγο “2022 Bled Strategic Forum” που πραγματοποιείται στο Μπλεντ της Σλοβενίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία είναι το μοναδικό μέλος του ΝΑΤΟ που δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και σημείωσε με έμφαση ότι αυτό το ανοικτό παράθυρο ουσιαστικά τις καθιστά αναποτελεσματικές…

FM @NikosDendias at the @BledStratForum #BSF2022:

“#Turkey is the one #NATO Ally that has not imposed sanctions on #Russia. If you allow a loop-hole on sanctions, they are not effective” pic.twitter.com/v6cF46z15M

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 29, 2022