Βίκυ Κλήμη (Grandmama.gr): Πώς θα επεκταθεί στην Ευρώπη το μεγαλύτερο ελληνικό δίκτυο φροντίδας ηλικιωμένων

Μια από τις ανάγκες που ανέδειξε για τη ζωή χιλιάδων οικογενειών σε μεγαλύτερο βαθμό η δύσκολη αυτή εποχή, ιδιαίτερα τα τελευταία δυο-τρία χρόνια της πανδημίας, ήταν –και παραμένει- η φροντίδα των ηλικιωμένων.

Με κοινωνική ευαισθησία αλλά και με επιχειρηματικό πνεύμα δυο γυναίκες, η Βίκυ Κλήμη (κεντρική φωτό κειμένου) και η Μαρία Μηλιού, ίδρυσαν την on line πλατφόρμα grandmama.gr, που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.

Η εταιρεία λειτουργεί ως start up από το 2020 και ενώ πέρσι τέτοιο περίπου καιρό αριθμούσε περίπου 3.000 φροντιστές, φέτος μέσα σε έναν χρόνο οι αριθμοί της έχουν ανέβει σημαντικά, διατηρώντας αυξητική τάση και δίνοντας νέες προοπτικές στο φιλόδοξο εγχείρημα.

Το 9μηνο του 2022 τρέχει μάλιστα με αύξηση 60% σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο διάστημα με στόχο να κλείσει η χρονιά με +70%…

«Έχουμε καταφέρει να είμαστε το μεγαλύτερο δίκτυο φροντιστών στην Ελλάδα με πάνω από 4.000 ανθρώπους στο δυναμικό του, οι οποίοι έχουν περάσει τις διαδικασίες μας για να βρίσκονται σε αυτό.



Καθημερινά το grandmama ενημερώνει για τους άμεσα διαθέσιμους φροντιστές ώστε να βοηθήσει την αναζήτηση των συγγενών για την φροντίδα στο σπίτι. Μέχρι τέλος Αυγούστου έχουν εγγραφεί πάνω από 10.000 συγγενείς και αναμένεται να ξεπεράσει τους 14.000 στο τέλος της χρονιάς…», αναφέρει

στο newmoney η CEO της ελληνικής νεοφυούς επιχείρησης κα Κλήμη.

Μιλά ακόμα για τα σχέδια επέκτασης των δραστηριοτήτων της σε διεθνές επίπεδο και για την νέα καινοτόμο συνεργασία της με την δημοφιλή εφαρμογή ανταλλαγής γραπτών και φωνητικών μηνυμάτων Viber, της ιαπωνικής πολυεθνικής Rakuten.

Οι υπηρεσίες του grandmama.gr καλύπτουν όλη την Ελλάδα και έχουν λάβει βοήθεια φροντιστή ηλικιωμένοι άνθρωποι μέχρι και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και νησιά, πέραν των μεγάλων αστικών κέντρων.

Μέσω αυτού, ακόμα, Έλληνες του εξωτερικού αναζητούν φροντιστές για τους γονείς τους, είτε εδώ στην Ελλάδα, είτε στον τόπο κατοικίας τους.

«Όσον αφορά το εξωτερικό, αυτή την στιγμή εξυπηρετούμε από την Ελλάδα χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Κύπρος. Στην επόμενη 3ετία, στα σχέδιά μας είναι να βγει το grandmama εκτός συνόρων, αναπτύσσοντας το δίκτυο των φροντιστών στην Ευρώπη…», τονίζει στην συνέχεια η Βίκυ Κλήμη.

Η ίδια μετρά πάνω από χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως στέλεχος επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά και σε ξένες ή ως επιχειρηματίας, έχοντας στραφεί πλέον στο Home Healthcare Industry.

Αντικείμενα της έχουν υπάρξει η ενδυνάμωση των ανθρώπων και ειδικότερα η γυναικεία ηγεσία, σε χώρες της Μέσης Ανατολής και την Ελλάδα.

Σπούδασε Business Management στο University of Laverne California, Coaching στο Athens Coaching Institute, είναι μέλος της Ελληνικής Γεροντολογικής & Γηριατρικής Εταιρείας, του Empower Women (UNWomen), Truthteller στο Women for One και πιο πρόσφατα Global Ambassador του WomenTech Network.

Viber και grandmama chat bot

Πώς προέκυψε η συνεργασία της ελληνικής start up με το Viber, πώς λειτουργεί και τι παραπάνω προσφέρει, απ’ όσα τουλάχιστον ξέρει ο πολύς κόσμος;

«Πρόκειται για ένα βραβείο αξίας 20.000 ευρώ που δόθηκε στο grandmama.gr μέσω του διαγωνισμού για την υποστήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα τον οποίο διοργάνωσαν οι Womanitee (οργανισμός για την ενδυνάμωση των γυναικών), Enneas.gr (εταιρεία πληροφορικής, με εξειδίκευση στα chatbots) και η γνωστή σε όλους μας Rakuten Viber», απαντά η Βίκυ Κλήμη και προσθέτει:

«Μέσα από τη δημιουργία του grandmama chatbot, οι ενδιαφερόμενοι που ζητούν φροντιστή για τους αγαπημένους τους, μπορούν να κάνουν αναζήτηση κοντά στην περιοχή τους πολύ εύκολα βάζοντας μόνο τον ταχυδρομικό τους κώδικα. Επίσης, μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία αλλά και να ενημερώνονται μέσα από την πλούσια αρθρογραφία του grandmama για τα θέματα που αφορούν την 3η ηλικία. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν την αγάπη τους για την γιαγιά με τα αυτοκόλλητα «Φροντίζω την γιαγιά» τα οποία μπορούν να βρουν στον σύνδεσμο: https://vb.me/70d50d».

Τα πρώτα αποτελέσματα δε του νέου project κρίνονται λίαν ικανοποιητικά: «Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της εφαρμογής στο Viber, το grandmama chat bot κατάφερε να προσελκύσει πάνω από 17.000 συνδρομητές. Ένας αριθμός που δείχνει την δυναμική της υπηρεσίας αλλά και την ανάγκη για φροντίδα στο σπίτι.».

Συζητήσεις για νέες συνεργασίες

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από funds που επενδύουν στην νεοφυή επιχειρηματικότητα για την χρηματοδότηση της και η υπογραφή συμφωνίας, πέρσι, με μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα στο πλαίσιο ενός b2b μοντέλου επιβεβαιώνουν την κινητικότητα γύρω από τις δραστηριότητες της εταιρείας…

Στα επόμενα σχέδια της συμπεριλαμβάνονται και άλλα deals:

«Το grandmama βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και γίνονται συζητήσεις για νέες και εξίσου σημαντικές συνεργασίες. Για την ομάδα είναι πολύ σημαντικό η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν εταιρείες και οργανισμοί οι οποίοι είναι εδραιωμένοι σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μείνετε συντονισμένοι!», εξηγεί η κυρία Κλήμη.

Στις άμεσες προτεραιότητες της ανήκει η σωστή οργάνωση της συμμετοχής του grandmama στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φιλοξενούμενoυ στο περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας και το Elevate Greece με συντονιστή το Industry Disruptors – Game Changers.

