Αττική Οδός: Στις 23 Φεβρουαρίου 2023 οι προσφορές για τη νέα σύμβαση παραχώρησης

Στην τελευταία εβδομάδα του προσεχούς Φεβρουαρίου τέθηκε, εκτός απροόπτου, η ενδεικτική ημερομηνία για την υποβολή οικονομικών προσφορών στον διαγωνισμό που «τρέχει» το ΤΑΙΠΕΔ. Ανακάμπτει ο οδικός άξονας σε μεγέθη και κυκλοφορία. Τα «ανοιχτά μέτωπα» και οι ισχυροί διεκδικητές.

Στα τέλη Φεβρουαρίου 2023 αναμένεται, εκτός απροόπτου, η υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τα ενδιαφερόμενα επενδυτικά σχήματα που θα φτάσουν έως την τελική φάση του διαγωνισμού για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου της Αττικής Οδού, με το τίμημα προφανώς να επηρεάζεται και από το νέο οικονομικό περιβάλλον (π.χ. αύξηση επιτοκίων και κόστους χρηματοδότησης).

Σύμφωνα με πληροφορίες, και εφόσον βέβαια δεν αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμα λόγω κάποιου έκτακτου εγχώριου ή διεθνούς γεγονότος ή λόγω δικαστικών διενέξεων στο προσεχές μέλλον, η περίοδος για την κατάθεση οικονομικών προσφορών έχει τεθεί για τις τελευταίες ημέρες του Φεβρουαρίου 2023, με επικρατέστερη ημερομηνίες την 23η του μήνα. Πάντως, πρέπει να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για ενδεικτική ημερομηνία με το ΤΑΙΠΕΔ για διαδικαστικούς λόγους προώθησης του διαγωνισμού να ορίζει αυτό το χρονικό όριο, δίχως να αποκλείεται όμως στην πορεία κάποια αλλαγή/παράταση.

Τα διαδικαστικά

Ως προς κάποια διαδικαστικά, ένα από τα στάδια είναι η παροχή πρόσβασης (έχει ήδη ξεκινήσει) στους προεπιλεγέντες επενδυτές στο VDR, όπου ανεβαίνουν αυτά τα documents καθώς και άλλα οικονομικά στοιχεία (π.χ. κυκλοφοριακές προβλέψεις), αρκεί οι ενδιαφερόμενοι να έχουν υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας (όλοι το έχουν πράξει), ενώ μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένεται να παραδοθούν στους «μνηστήρες» τα πολυσέλιδα τεύχη δημοπράτησης.

Το ΤΑΙΠΕΔ και η κυβέρνηση έχουν βάλει ψηλά τον πήχη σε επίπεδο προσδοκιών (για αποτιμήσεις άνω των 2-2,4 δισ. ευρώ), αν και πρόσφατα η διοίκηση του Ταμείου προτίμησε να είναι πιο μετρημένη. Τούτο, αναμένοντας και πως θα διαμορφωθεί το ευρύτερο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον που θα επηρεάσει το ενδιαφέρον, άρα και τις προσφορές, για ένα asset όμως που αφενός μπορεί να «προικοδοτηθεί» από νέα οδικά έργα στην Αττική (επεκτάσεις Λ. Κύμης, προς Ελληνικό, Λαύριο – Ραφήνα κ.α.), αφετέρου ανήκει σε έναν τομέα (παραχωρήσεις – εγγυημένα σχετικά έσοδα και ροές) που ευρύτερα παρουσιάζει ενδιαφέρον παγκοσμίως.

Η ανάκαμψη

Υπενθυμίζεται, όπως είχε αποκαλύψει το insider.gr, ότι οδική παραχώρηση, σε επίπεδο α’ 6μήνου 2022 έχει «πιάσει» τα προ πανδημίας επίπεδα. Ειδικότερα, στο πρώτο «μισό» του 2022 ο κύκλος εργασιών ανήλθε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε 94,2 εκατ. ευρώ όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2019 έφτανε στα 94,58 εκατ. ευρώ. σε επίπεδο κερδών μετά φόρων στο 6μηνο 2022, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκε αποτέλεσμα 27,5 εκατ. ευρώ έναντι 23,01 εκατ. ευρώ στο 6μηνο 2021, 19,48 εκατ. ευρώ στο πρώτο «μισό» του 2020 και 35,1 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2019 (δηλαδή το 2022 είναι στο -21,6% σε σχέση με το 6μηνο 2019 και βέβαια +19,6% σε σχέση με το 2021).

Να προσθέσουμε επίσης ότι αυξήθηκε η κυκλοφορία στην Αττική Οδό κατά +28% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021, όπως και στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ο εν λόγω διαγωνισμός είναι από τους μεγαλύτερους και εμβληματικότερους που «τρέχει» το ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, Δ. Πολίτη, το Ταμείο προωθεί τις διαδικασίες με τη λογική να φτάσει σε επίπεδο δεσμευτικών προσφορών στις αρχές του 2023 υπό καλές συνθήκες (να μην υπάρχουν απρόοπτα, ενστάσεις κ.α.). Έως τότε, στο Ταμείο «προσέχουν να μη χάσουν» κάποιον εκ των ενδιαφερόμενων (στην πορεία μάλιστα μπορεί να προκύψουν νέες συμμετοχές, π.χ. Intrakat κ.α. ή και αλλαγές στις συνθέσεις σχημάτων) αν αυτός δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ανταγωνιστική χρηματοδότηση καθώς ήδη έχουν δώσει το παρών σχεδόν 15 εταιρείες και π.χ. οι εγχώριες τράπεζες που θα μπορούσαν να δώσουν χρηματοδότηση είναι σαφώς λιγότερες.

Βέβαια, εκκρεμούν θέματα όπως η τιμολογιακή πολιτική με τα διόδια. «Οι τιμές δεν θα είναι ούτε φθηνές, ούτε ακριβές», σημείωνε ο κ. Πολίτης που άφηνε να εννοηθεί ότι δεν θα γίνει χρήση χιλιομετρικής χρέωσης ενώ θα εφαρμοσθούν διαφορετικές χρεώσεις μέσα στην ημέρα. Σε κάθε περίπτωση, το μοντέλο και οι τιμές στα διόδια θα καθοριστούν προσεχώς και αναλόγως βέβαια των συνθηκών αλλά και της προόδου άλλων έργων (επεκτάσεις Αττικής Οδού) που μπορούν να «προικίσουν» μελλοντικά τη σύμβαση που λήγει το 2024.

Οι 8 ισχυρές κοινοπραξίες

Υπενθυμίζεται ότι οι οκτώ ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού είναι οι (όπως είχε ανακοινώσει το ΤΑΙΠΕΔ): ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A., GRUPPO FININC – INC SpA, Ένωση προσώπων ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε. – ARDIAN INFRASTRUCTURE, Ένωση προσώπων BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A. – RUBICONE BIDCO S.A., Ένωση προσώπων MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.ar.l. – FINCOP INFRASTRUCTURE LTD, Ένωση προσώπων «UNION OF ENTITIES VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – MOBILITY PARTNER S.A.S.», Ένωση προσώπων VAUBAN – DIF – EGIS, Ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FS ARK HOLDCO S.a.r.l.