Α. Στεφάτος (ΕΔΕΥΕΠ): Εντός χρονοδιαγράμματος οι έρευνες για αέριο στην Κρήτη

Όπως ανέφερε ο CEO της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, σε συνάντηση με δημοσιογράφους με θέμα την ανασκόπηση των πεπραγμένων της Εταιρείας την τελευταία 2ετία, οι πρώτες απαντήσεις για την πιθανότητα ύπαρξης κοιτασμάτων (με την ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών) θα δοθούν έως το τέλος του 2023, όπως ήταν ο αρχικός στόχος. Εντυπωσιακό το επίπεδο του επενδυτικού ενδιαφέροντος για υπεράκτια αιολικά στη χώρα μας.

Έως το τέλος του 2023 θα έχουν δοθεί οι πρώτες ξεκάθαρες απαντήσεις για την πιθανότητα ύπαρξης κοιτασμάτων αερίου στις δύο θαλάσσιες παραχωρήσεις στην Κρήτη, όπως ήταν και ο αρχικός χρονικός στόχος, σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), Αριστοφάνης Στεφάτος, σε συνάντηση με δημοσιογράφους με θέμα την ανασκόπηση των πεπραγμένων της Εταιρείας την τελευταία δύο χρόνια, καθώς και τα ετήσια οικονομικά της αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται ότι από την παραχωρησιούχο κοινοπραξία των δύο «οικοπέδων» («Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης») έχει αποχωρήσει η Total Energies, η οποία ήταν και operator. Το μερίδιο 40% που κατείχε η γαλλική εταιρεία αποκτήθηκε κατά 75% από την ExxonMobil και κατά 25% από τα Ελληνικά Πετρέλαια. Πρόσφατα, η ΕΔΕΥΕΠ έκανε δεκτό το αίτημα της αμερικανικής εταιρείας (η οποία έχει αναλάβει και τον ρόλο του operator) για διετή παράταση στην έναρξη της πρώτης φάσης των ερευνών.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν με την παράταση «πηγαίνει πίσω» το αρχικό χρονοδιάγραμμα μελέτης των «οικοπέδων», ο κ. Στεφάτος επισήμανε ότι δεν πρόκειται για νέα καθυστέρηση, χρεώνοντας την ολιγωρία στον operator που αποχώρησε, ο οποίος επί τρία χρόνια δεν έχει κάνει όσα έπρεπε να κάνει. «Το πρόγραμμα που υπέβαλε η ExxonMobil είναι αναβαθμισμένο τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, ενώ μάλιστα αναμένεται να υλοποιηθεί στα δύο χρόνια, από την τριετία που έχουν στη διάθεσή τους οι εταιρείες», τόνισε.

Συνομιλίες με νέους ενδιαφερόμενους

Όπως πρόσθεσε, η ποιοτική αναβάθμιση αφορά τον τρόπο εκτέλεσης των σεισμικών ερευνών, ενώ η ανακοίνωση του χρόνου υλοποίησής τους άπτεται στις εταιρείες. Ωστόσο, έσπευσε να συμπληρώσει ότι παραμένει ο αρχικός στόχος, ώστε έως το τέλος του 2023 να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την προοπτική των δύο παραχωρήσεων. «Αν τα κοιτάσματα στην Κρήτη είναι υπαρκτά, τότε μιλάμε για μία ανακάλυψη τεράστιας αξίας, που θα έλυνε μερικά από τα πιο κρίσιμα προβλήματα τη δεδομένη συγκυρία», υπογράμμισε.

Ο CEO της ΕΔΕΥΕΠ αποκάλυψε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με εταιρείες που δείχνουν ενδιαφέρον να εισέλθουν στην έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Όπως είπε, η προτεραιότητα δίνεται σε υφιστάμενες παραχωρήσεις, στις οποίες δίνει το παρών ένας επενδυτής, καθώς η διεθνής πρακτική δείχνει ότι η σύσταση κοινοπραξιών αποτελεί πιο κατάλληλο «όχημα» για τις έρευνες στο upstream.

Τεράστιο ενδιαφέρον για υπεράκτια αιολικά

Στο πλαίσιο διεύρυνσης του ρόλου της ΕΔΕΥΕΠ (εξ ου και η μετονομασία της από ΕΔΕΥ), η Εταιρεία πρόσφατα ανέλαβε υπεύθυνη για τον εθνικό σχεδιασμό επιλογής χώρων για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων και τη διαχείριση των σχετικών δικαιωμάτων έρευνας. Όπως επισήμανε ο κ. Στεφάτος, μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα παραληφθεί η σημαντική προκαταρκτική δουλειά που έχει γίνει από το ΥΠΕΝ για τη χωροθέτηση των έργων, στο πλαίσιο έχουν προσδιορισθεί υποψήφιες θαλάσσιες ζώνες, αποκλείοντας ευαίσθητες περιοχές (όπως περιοχές τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος).

Παράλληλα, η ΕΔΕΥΕΠ μελετά το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίσθηκε πρόσφατα για τη νέα αυτή «πράσινη» τεχνολογία, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια στην ανακοίνωση ενός χρονοδιαγράμματος των στόχων που θα τεθούν, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση των πρώτων πάρκων στις ελληνικές θάλασσες. Παράλληλα, θα ενεργοποιηθεί και το Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΕΛΚΕΘΕ, για την εκπόνηση του εθνικού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάτο, με δεδομένο ότι ένα σημαντικό μέρος των έργων που θα υλοποιηθούν θα αφορά πλωτά πάρκα, για την ΕΔΕΥΕΠ είναι χρήσιμη η τεχνογνωσία που διαθέτει στις υπεράκτιες πλατφόρμες εξόρυξης υδρογονανθράκων. Όπως πρόσθεσε, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προγραμματιστούν επίσης one to one συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ώστε να καταγραφούν και οι απόψεις της αγοράς.

Πάντως, έσπευσε να συμπληρώσει ότι είναι εντυπωσιακό το επίπεδο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, όπως και το μέγεθος των εταιρειών που σχεδιάζουν να δραστηριοποιούν στις ελληνικές θάλασσες.

Πιθανή δεύτερη αποθήκη CO 2 στα Γρεβενά

Παράλληλα, η Εταιρεία έχει αναλάβει την αρμοδιότητα της αδειοδοτούσας αρχής και της παρακολούθηση υποδομών αποθήκευσης CO 2 , φυσικού αερίου και στο μέλλον ίσως και υδρογόνου.